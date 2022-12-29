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Bitcoin ve altın savunucuları arasındaki tartışma yeni bir boyut kazanırken, popüler iki isimden çarpıcı açıklamalar geldi.

Peter Schiff ve Mark Cuban!

2008 ekonomik krizini tahmin eden ünlü bir altın tutkunu ve ekonomist olan Peter Schiff, dün bir tweet’te, altın yerine Bitcoin‘i destekleyen Mark Cuban’ı eleştirdi. Cuban’ın ekonominin geleceğine ve altın ile bilgi eksikliğine sahip olduğunu dile getiren Schiff, mevcut ekonomi düzeninde Bitcoin ve genel olarak kripto paraların ayakta kalmasının zor olduğunu dile getirdi. Schiff, sektörde yaşanan krizlere ve iflaslara atıfta bulunarak, domino etkisinin devam edeceğini öngörüyor. Cuban iki gün önce CNBC ile yaptığı röportajda Bitcoin’i altından daha iyi bir yatırım olarak nitelendirmişti. Uzman, altının bir değer deposu olduğunu kabul ederken, Bitcoin’in enflasyona karşı “koruma” sağladığını savundu. Cuban, altın sahipliğinin tıpkı Bitcoin gibi artık dijital olduğunu da sözlerine ekledi ve sistemlerin başarısız olması durumunda fiziksel altını tutmanın risklerine işaret etti.

Cuban, dijitalleşen bir dünyada altını fiziksel olarak tutmanın eski moda olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca milyarder, Bitcoin‘in merkeziyetsizliği ve kolay transferi gibi konulardaki özelliklerine işaret ederek, yeni nesillerin artık dijital varlıklara yöneldiğini belirtti. Cuban, “Bitcoin’in daha da düşmesini istiyorum, böylece biraz daha alabilirim” dedi. Ünlü isim, Bitcoin’in küresel enflasyon endişelerinin yol açtığı ekonomik sıkılaşma karşısında geçen yıl Kasım ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden %70’inden fazla düşmesine rağmen BTC’nin hala en iyi yatırım seçeneği olduğunu düşünüyor. Buna karşılık, altın fiyatı yılbaşından bu yana büyük ölçüde değişmedi.

Schiff ve Bitcoin Tahmini!

Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin gibi kripto para birimlerini destekleyen Cuban’ın aksine Schiff, kripto paranın hiçbir değere sahip olmadığını iddia etmeye devam ediyor. Altın tutkunu, rutin olarak yatırımcıları Bitcoin’lerini altınla takas etmeye çağırdı ve genellikle Bitcoin için felaket senaryoları çizdi. Kasım ayında madenci kapitülayonuna yanıt olarak Schiff, Bitcoin’in hala düşmeye devam edeceğini bildirdi. Peter Schiff, en kötü senaryonun henüz yaşanmadığına inanıyor. Analiste göre, insanlar yüksek enflasyon döneminde faturaları ödemek için Bitcoin satmak zorunda kalacak. Bu süreç, çoktan başladı bile. Resesyon derinleştikçe, durum daha da kötüye gidecek. Özellikle yakında iflas edecek blockchain şirketleri ve kriz nedeniyle işini kaybeden birçok Hodl yapan yatırımcı da Bitcoin’lerini satmak zorunda kalacak.

Koşullar değişmezse, kripto paraları daha büyük bir felaket bekliyor. Schiff, daha önce BTC’nin 10.000 dolara düşeceğini iddia etmişti. Uzmanlara göre, Bitcoin’in yeniden eski günlerine dönebilmesi için Fed’in para politikasından geri atması gerekiyor. Birçok kurum ve analist BTC’deki düşüşün derinleşeceğini iddia ederken, FTX krizi de risk teşkil etmeye devam ediyor.