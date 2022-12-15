2008’deki ABD finansal krizini önceden tahmin ederek büyük paralar kazanan ve ”The Big Short” filmine konu olan ünlü yatırımcı Michael Burry, yatırımcıları uyardı.

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2008’deki ABD finansal krizini önceden tahmin ederek büyük paralar kazanan ve ”The Big Short” filmine konu olan ünlü yatırımcı Michael Burry, yatırımcıları uyardı.

Michael Burry, Risk Devam Ediyor! Altın, Parlayacak!

Uzman yatırımcı ve Scion Capital’in kurucusu Michael Burry, kripto paralar da dahil olmak üzere genel finansal piyasalar hakkında tahminler yapmakta ün kazandı. Uzman, 2008’deki krizi önceden tahmin etmesinin ardından güncel ekonomi haberlerinde sık sık yer alıyor. Son yıllarda kripto para piyasasının popülerlik kazanmasıyla Burry, sektöre dair dikkate değer tahminler yapmaya başladı. Burry, kripto para sektörü skandallarla sarsıldığı bir dönemde yatırımcıların altına yönlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Paylaştığı bir tweet’te stratejist, özellikle kripto para sektörünün farklı krizlerle darbe almasının ardından altının yükselebileceğini belirtti. 2022’de Bitcoin ve altcoin’ler Terra ve FTX krizi gibi felaketler nedeniyle büyük oranda değer kaybetti. Burry, skandalların muhtemelen bir ‘domino etkisi’ne dönüşeceğini kaydetti. Bu süreçte, kripto para piyasası sert düzeltmeler yaşarken altın ise mevcut makroekonomik ortama rağmen iyi performans gösterdi.

Güncel verilere göre, kripto para birimlerine olan yatırımcı ilgisi azalmış durumda. Özellikle kurumsal yatırımcı kenarda bekliyor. Bitcoin, sert kışla savaşırken altın etkileyici bir performans kaydetti. 2022 boyunca, hem hisse senedi piyasası hem de kripto para birimleri, enflasyon ve faiz oranı artışlarının yol açtığı mevcut makroekonomik faktörlerin ortasında büyük bir düzeltme yaşadı. Piyasanın 2022’nin ilk yarısındaki performansına dayanarak Burry, Bitcoin‘deki satış baskının 2022’nin ikinci yarısında ve sonrasında devam edeceğini iddia etti. Aslında, hem Bitcoin hem de hisse senetleri, enflasyonun yavaşlama belirtileri göstermesine rağmen henüz toparlanmadı.

Yüksek Kaldıraç Vurgusu!

2022’nin ilk yarısında S&P 500 %25, Nasdaq %34, Bitcoin ise %64-65 düştü. BTC, sene başından beri yaklaşık %70 oranında değer kaybetti. Bitcoin’in 18.000 dolara doğru toparlanma belirtileri gösterdikten sonra kazanımlarını sürdürmekte başarısız olduğunu belirtmekte fayda var. Kısa vadeli ralli, ABD ‘de enflasyonunun ve Federal Rezerv’in faiz artırımlarını yavaşlamasının ardından ortaya çıktı.

Bu süreçte Bitcoin kazançlar elde etse de, tüm kripto para piyasası hala bir ayı piyasasında ve çoğu altoin hala dip arayışı içerisinde. Ek olarak Burry, kripto paralar ile ilgili sorunun kaldıraç olduğunu belirtti. Yatırımcıların kripto sektörüne girmeden önce kaldıracı anlamaları gerektiğini vurguladı.