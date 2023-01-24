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2008 Krizini Bildi! Hayatı Film Oldu! Ünlü İsimden Tüyler Ürperten Bitcoin Uyarısı: Geliyor!

Ünlü “The Big Short” filminde hikayesi anlatılan ve 2008 krizinde elde ettiği servetle bilinen Michael Burry, yine endişe veren açıklamalarda bulundu.
15:55
24 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ünlü “The Big Short” filminde hikayesi anlatılan ve 2008 krizinde elde ettiği servetle bilinen Michael Burry, yine endişe veren açıklamalarda bulundu.

Michael Burry: S&P 500 ve Dot.com!

Uzman yatırımcı ve Scion Capital’in kurucusu Michael Burry, Big Short filminin vizyona girmesinin ardından ana akım finans çevrelerinde son derece popüler hale gelen bir analist olmayı başardı. Ünlü ekonomist, yatırımcıların yüksek kaldıraçlı piyasaya girmeden ve tam toparlanma başlamadan önce göz atmaları gereken önemli bir grafiği paylaştı. Tweet’inde S&P500 grafiğini paylaşan stratejist, dinamik piyasaların neredeyse 20 yıl önce tanık olduğu bir duruma dikkat çekti. Dot-com balonuna işaret eden Burry, bu dönemde piyasada en az iki kez benzer bir toparlanma girişimi olduğunu ve bunların hepsinin başarısız olduğunu hatırlattı. Dot-com balonu ‘2000 yılının Mart ayında teknoloji firmalarını yer aldığı borsa endeksi olan Nasdaq’daki senetlerin büyük değer kaybı yaşamasıyla sönen ekonomik balon’ olarak tanımlanabilir.

Hisse senetleri ve kripto para piyasası arasındaki yüksek korelasyon göz önüne alındığında, hem kripto paralar hem de geleneksel varlıklar yavaş yavaş yerel direnç seviyelerine ulaştığından, öngörülebilir gelecekte sert düzeltmeler meydana gelebilir. Bu durum, Burry’nin teorisini doğrulayabilir. Uzmana göre, temelde, hem kripto hem de geleneksel pazarlar için durum değişmedi. Mali düzenleyiciler hala katı para politikasını sürdürürken, merkez bankaları enflasyon hedeflerine ulaşılana kadar geri adım atmayacaklar. Yüksek faiz oranları nedeniyle yatırımcılar kripto para birimleri, hisse senetleri gibi riskli varlıklara daha az talep gösteriyor. Piyasalar hala büyük oranda baskı altında. Bireysel yatırımcılar yeniden piyasaya girerken, veriler kurumsal yatırımın hala kenarda beklediğini ortaya koyuyor. Kurumsal destek olmadan Bitcoin‘de ralliler sürdürülebilir olmuyor.

‘Fed, Resesyonu Hafife Aldı’

Michael Burry’ye göre makroekonomik durum daha da kötüleşecek.  Gerçek mesleği nöroloji uzmanlığı olmasına rağmen 90’lı yılların ortasında yatırıma odaklanan ve ilk başta ciddiye alınmamasına rağmen emlak krizine yönelik tahminleriyle milyar dolarlık servet yakalayan Michael Burry’e göre, ABD ekonomisinde istihdam sorunu yaşanıyor. Michael Burry ayrıca yakın zamanda 2008 düzeyinde bir ekonomik krizi yaşayacağımızı öngörüyor.

Uzmanlara göre, Federal Rezerv şahin duruşunu sürdürüyor ve resesyonu hafife aldı. ABD ekonomisinin daha da kötüye gitmesi, Fed’in daha sert önlemler alması anlamına geliyor. Özellikle kripto para piyasası ve hisse senetleri faiz artırımlrı nedeniyle büyük darbe aldı. Makroekonomik durumun kötüye gitmesi, Bitcoin‘deki  düşüşün derinleşeceği anlamına geliyor.

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