Bitcoin (BTC) kısır bir döngü içerisinde hareket ederken, önde gelen bir analist bir sonraki boğa piyasası için tarih verd

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Bitcoin (BTC) kısır bir döngü içerisinde hareket ederken, önde gelen bir analist bir sonraki boğa piyasası için tarih verdi.

Gareth Soloway: 2023 ve Regülasyon!

20 yılı aşkın bir deneyimi olan trader ve teknik analist olan Gareth Soloway, Kitco News’e Bitcoin fiyatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Uzmana göre, regülasyon Bitcoin’de bir sonraki yükselişi tetikleyen temek faktör olacak. Soloway, Kasım 2021’de Bitcoin’in 69.000 dolar ile zirveye ulaştığı dönemde ayı piyasası uyarısında bulunarak BTC’nin 20.000 dolara düşeceğini doğru tahmin etmişti. Soloway, Bitcoin fiyatında 2023 için umutlu. Bunun nedeni ise regülasyon sayesinde kurumsal yatırımcın piyasaya girme olasılığının yüksek olması. Analist ayrıca Bitcoin’in NASDAQ gibi geleneksel finans piyasalarından ayrılacağını öngörüyor. Bitcoin son dönemde, S&P 500 ve NASDAQ ile yüksek korelasyon içerisinde.

Stratejiste göre, Bitcoin dip seviyesine ulaşmak üzere ve 2023’te yükselmeye başlayacak. Uzmana göre, BTC hisse senedi piyasasından ayrılarak, ivme kazanacak. Bu süreçte en büyük katalizör ise düzenleme olacak. Düzenleme eksikliği, FTX’in çöküşünün ana nedeni olarak gösteriliyor ve yatırımcı koruması artık dünya çapındaki düzenleyiciler için bir öncelik. Herkesin uzlaştığı nokta piyasada şeffaflığa ihtiyacın olması. Soloway, borsaların müşteri fonlarını alıp başka yerlere koyamayacakları kurallar olması gerektiğini belirtti. Trader, bu kuralların kurumsal yatırımcıları Bitcoin‘e çekmeye ve yatırım yapmaya teşvik edeceğini düşünüyor. Boğa piyasasının Mayıs 2023’te başlayabileceğini iddia ediyor.

Yeni Kurallar!

Birçok ülkede kripto para düzenlemesi büyük bir belirsiz içerisinde. Bununla birlikte, netlik sağlandığında Soloway, kripto paraların fiyatlarının yükseleceğini ve yatırımcıların sektörde ihtiyaç duydukları güveni yeniden kazanacağını düşünüyor. 2022 sona ererken, yatırımcılar ve analistler piyasa koşullarında iyileşme için 2023 yılını bekliyor. Ancak, uzmanlara göre, yatırımcılar, kötüleşen makro ortam nedeniyle bu dönemde dikkatli olmalıdır. Gareth Soloway, finans sektöründe saygın bir isim 2023’te kripto para birimlerinin ivme kazanacağını belirten analist, iyimser bir tablo çiziyor.

Federal Rezerv (FED) FOMC toplantısı, birçok Bitcoin yatırımcısının ve finans piyasasının beklediğinden daha şahin çıktı. FED, beklendiği gibi Çarşamba günü faiz oranlarını 0,5 puan artırdı. . Fed Başkanı Jerome Powell, “Hızdan daha önemli olan, yüksek faiz oranlarının nihayetinde ne kadar artması gerektiği ve bu seviyede ne kadar kalacağımızdır” açıklamasını yaptı.