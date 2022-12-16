Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


20 Yıllık Deneyim Konuştu! Son Çöküşü Bilen Analist Tarih Verdi: Bitcoin Buraya Gidecek!

Bitcoin (BTC) kısır bir döngü içerisinde hareket ederken, önde gelen bir analist bir sonraki boğa piyasası için tarih verd
14:30
16 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) kısır bir döngü içerisinde hareket ederken, önde gelen bir analist bir sonraki boğa piyasası için tarih verdi.

Gareth Soloway: 2023 ve Regülasyon!

20 yılı aşkın bir deneyimi olan trader ve teknik analist olan Gareth Soloway, Kitco News’e  Bitcoin fiyatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Uzmana göre, regülasyon Bitcoin’de bir sonraki yükselişi tetikleyen temek faktör olacak. Soloway, Kasım 2021’de Bitcoin’in 69.000 dolar ile zirveye ulaştığı dönemde ayı piyasası uyarısında bulunarak BTC’nin 20.000 dolara düşeceğini doğru tahmin etmişti. Soloway, Bitcoin fiyatında 2023 için umutlu. Bunun nedeni ise regülasyon sayesinde kurumsal yatırımcın piyasaya girme olasılığının yüksek olması. Analist ayrıca Bitcoin’in NASDAQ gibi geleneksel finans piyasalarından ayrılacağını öngörüyor. Bitcoin son dönemde, S&P 500 ve NASDAQ ile yüksek korelasyon içerisinde.

Stratejiste göre, Bitcoin dip seviyesine ulaşmak üzere ve 2023’te yükselmeye başlayacak. Uzmana göre, BTC hisse senedi piyasasından ayrılarak, ivme kazanacak. Bu süreçte en büyük katalizör ise düzenleme olacak. Düzenleme eksikliği, FTX’in çöküşünün ana nedeni olarak gösteriliyor ve yatırımcı koruması artık dünya çapındaki düzenleyiciler için bir öncelik. Herkesin uzlaştığı nokta piyasada şeffaflığa ihtiyacın olması. Soloway, borsaların müşteri fonlarını alıp başka yerlere koyamayacakları kurallar olması gerektiğini belirtti.  Trader, bu kuralların kurumsal yatırımcıları Bitcoin‘e çekmeye ve yatırım yapmaya teşvik edeceğini düşünüyor. Boğa piyasasının Mayıs 2023’te başlayabileceğini iddia ediyor.

Yeni Kurallar!

Birçok ülkede kripto para düzenlemesi büyük bir belirsiz içerisinde. Bununla birlikte, netlik sağlandığında Soloway, kripto paraların fiyatlarının yükseleceğini ve yatırımcıların sektörde ihtiyaç duydukları güveni yeniden kazanacağını düşünüyor. 2022  sona ererken, yatırımcılar ve analistler piyasa koşullarında iyileşme için 2023 yılını bekliyor. Ancak, uzmanlara göre, yatırımcılar, kötüleşen makro ortam nedeniyle bu dönemde dikkatli olmalıdır. Gareth Soloway, finans sektöründe saygın bir isim 2023’te kripto para birimlerinin ivme kazanacağını belirten analist, iyimser bir tablo çiziyor.

Federal Rezerv (FED) FOMC toplantısı, birçok Bitcoin yatırımcısının ve finans piyasasının beklediğinden daha şahin çıktı. FED, beklendiği gibi Çarşamba günü faiz oranlarını 0,5 puan artırdı.   . Fed Başkanı Jerome Powell, “Hızdan daha önemli olan, yüksek faiz oranlarının nihayetinde ne kadar artması gerektiği ve bu seviyede ne kadar kalacağımızdır” açıklamasını yaptı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Bitcoin Üç Kör Fare Formasyonu! Brandt Paylaştı, Ne Anlama Geliyor?
Bitcoin Üç Kör Fare Formasyonu! Brandt Paylaştı, Ne Anlama Geliyor?
Bitcoin Tehlikeli Sularda: Uzmanlar Son Noktayı Koydu: Geliyor!
Bitcoin Tehlikeli Sularda: Uzmanlar Son Noktayı Koydu: Geliyor!
Binance Kâbusu Büyüyor! 4 Analist Konuştu: Bitcoin’de Felaket Senaryosu Geliyor!
Binance Kâbusu Büyüyor! 4 Analist Konuştu: Bitcoin’de Felaket Senaryosu Geliyor!
Bloomberg Raporu Her Şeyi Anlatıyor! 2 Uzmandan Kritik Uyarı: İşte Bitcoin’de Olacaklar!
Bloomberg Raporu Her Şeyi Anlatıyor! 2 Uzmandan Kritik Uyarı: İşte Bitcoin’de Olacaklar!
Dikkat! Avrupa’nın En Büyüğü Korkuttu! İsviçreli Yatırım Şirketinden Kritik Bitcoin Yorumu!
Dikkat! Avrupa’nın En Büyüğü Korkuttu! İsviçreli Yatırım Şirketinden Kritik Bitcoin Yorumu!
Kabusu Yaşıyorlar! Bitcoin Yatırımcılarının Ardından Sıra Onlarda!
Kabusu Yaşıyorlar! Bitcoin Yatırımcılarının Ardından Sıra Onlarda!
Dikkat! İngiliz Şirketten Korkutan Bitcoin Tahmini Geldi: “Önümüzdeki 2 Ay”
Dikkat! İngiliz Şirketten Korkutan Bitcoin Tahmini Geldi: “Önümüzdeki 2 Ay”
Dikkat! Bitcoin’de 10 Kritik Veri Açıklandı: İşte En Gerçekçi Tablo! Analist Uyardı!
Dikkat! Bitcoin’de 10 Kritik Veri Açıklandı: İşte En Gerçekçi Tablo! Analist Uyardı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022