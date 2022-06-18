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20.000 Doların Altına Düşen Bitcoin’de Kritik Döneme Girildi!

Bitcoin (BTC) fiyatı, 18 Haziran'da 2017'de ulaştığı bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20 bin doların altına düştü. Böylece BTC'de kritik döneme girilmiş oldu.
14:38
18 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı, 18 Haziran’da 2017’de ulaştığı bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20 bin doların altına düştü. BTC, böylece en son 2020’nin Aralık ayından bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Bu düşüş, daha büyük bir piyasa düzeltmesinin hemen ardından geldi ve şu anda Bitcoin ile birlikte altcoin‘lerin çoğu negatif bölgede işlem görüyor.

7 Günde %33 Değer Kaybetti

Bitcoin, yazım sırasında 19 bin doların altına kısa süreli bir düşüşle 18 bin 926 dolara kadar gerilemesinin ardından bir miktar toparlanmayla 19 bin 424 dolardan işlem görüyor. En büyük kripto para, yalnızca yedi günde değerinin yüzde 33,29’unu kaybetti. Ayrıca, son çöküşten önce 402 milyar dolarda olan toplam piyasa değeri 367 milyar dolara geriledi.

CoinMarketCap’in verilerine göre, kripto para piyasasının toplam değeri de 1 trilyon dolar seviyesinin daha da altına düşerek sadece 846 milyar dolarda bulunuyor.

Bitcoin’de Dip Neresi?

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi‘nin aşırı korkuya karşılık gelen ve endeksin gördüğü en düşük seviyelerden olan 6’ya düşmüş durumda. Bitcoin’deki son çöküşleri tutarlı bir şekilde öngörmesiyle yakından takip edilen kripto para analisti Rekt Capital’in uzun zamandır savunduğu teze göre, en büyük kripto para 15 bin dolara kadar düşebilir. Analistin bu tezi, Bitcoin‘in geçmişte 200 günlük hareketli ortalamanın yüzde 14 ila yüzde 28 altına düşme eğilimine dayanıyor.

Analist, “Şu anda BTC, 200 günlük hareketli ortalamasının yüzde 15 altında ama eğer BTC, 2020’nin Mart ayındaki gibi aşağı yönlü fitil derinliği ile 200 günlük hareketli ortalamanın altına tekrar inecek olursa yaklaşık 15 bin 500 dolar ziyaret edilebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

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