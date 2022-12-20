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2 Meşhur Analist: Bitcoin, ETH ve Altcoinler İçin Sırada Artık Bu Var!

Kripto para yatırımcılarını neler bekliyor? Popüler 2 analistin beklentisi ne?
20:50
20 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen popüler bir analist kapsamlı değerlendirmesini yayınladı. Buna göre Bitcoin ve altcoinler önemli bir dönüm noktasına yaklaşıyor. BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada halen 17.000 doların altında ve negatif seyrine devam ediyor. Peki piyasa uzmanları kısa vadede neler bekliyor? Yatırımcılar daha fazla kayıp mı görecek?

Bitcoin (BTC) ve ETH Yorum

Credible olarak bilinen popüler kripto para analisti Bitcoin’in yeni bir rahatlama rallisi başlatabileceğini düşünüyor. İddialı tahminin sahibi hedef olarak 19.000 dolara işaret etti. Bununla birlikte, alternatif senaryonun Bitcoin’in 16.300-16.400 dolar seviyesinin kaybedilmesiyle fiyatın 16.000 dolara düşeceği yönünde. Aslında bu senaryo son 24 saatte büyük ölçüde gerçekleşti. Bitcoin fiyatı 16.200 dolarlı seviyeye düştükten sonra Japonya Merkez Bankasının şaşırtıcı şekilde şahin görünüme bürünmesiyle 17.000 dolara kadar sıçradı. Ancak Gemini borsasının hizmetlerini teknik bir güncellemeden dolayı duraklatmasıyla fiyat 17.000 dolar seviyesini kaybetti.

Credible ayrıca Ethereum’un Bitcoin’in yörüngesini takip edeceğini düşünüyor. ETH’nin potansiyel olarak yukarı yönlü bir zirve oluşturup elinde sonunda 1.073 doların altında yeni bir dip bulacağına inanıyor. FTX çöküşünden önce LUNA iflasıyla altcoin kralı 1.000 doların altına düşmüştü ancak FTX çöküşünde kayıpları sınırlı oldu.

Capo Bitcoin Yorumu

Analist ayrıca DeFi platformu Curve DAO‘daki yerel token olan CRV’nin Bitcoin ve Ethereum’u takip edeceğini ve muhtemelen 0,50 dolar seviyesine geri dönmeden önce 0,7 dolara sıçrayacağını düşünüyor. CRV Coin yazı hazırlandığı sırada 0,53 dolardan alıcı buluyordu. Analist orta vadede kripto paralarda genel bir düşüşe işaret ediyor. Kısa vadeli yükselişler ise bir çıkış fırsatı sunabilir. Yaklaşık 1 aydır gözden kaybolan popüler analist Capo’nun beklediği düşüş ise halen gelmedi. Altcoinlerde %20’ye varan kayıplar yaşansa da Capo halen %40 hatta birçoğunda %60’a varan (mevcut fiyatlardan) düşüşler göreceğimizi söylüyor.

Capo bugün Bitcoin 17.000 doları aştığı sıralarda “düşüşten önce son fırsatlar” minvalinde bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz yıl Bitcoin fiyatının 100.000 doları aşacağını söyleyen analist yaklaşık 4 aydır büyük düşüşler konusunda uyarıyor ve birçok kritik düşüşte haklı çıktı. Elbette sonsuza kadar haklı çıkması gerekmiyor.

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