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Bitcoin (BTC) 20.000 dolar seviyesine ulaşmaya çalışırken, önde gelen 2 analitik şirketinden önemli açıklamalar geldi.

2018 Ayı Piyasası: Azalan Üçgen Formasyonu ve Volatilite!

Bitcoin’in fiyat hareketi, bir kez daha belirsizliğini koruyor. Dar bir alanda işlem gören BTC, her iki yönde de belirleyici bir hareket yapamıyor. Bu durum, genellikle hacim ve volatilite azalırken ortaya çıkar. Önde gelen bir analitik şirketinin stratejisti mevcut Bitcoin grafiğinde 2018 yılının ayı piyasasında da etkin olan teknik bir modelin ortaya çıktığını belirtti. CryptoQuant‘tan bir analiste göre, BTC fiyatı 2018’in ayı piyasasındakine çok benzer bir teknik model oluşturuyor. Azalan hacim ve volatilite de dahil olmak üzere diğer koşullar da nispeten benzer durumda. Analiste göre, mevcut azalan üçgen formasyonu tamamlanır ve fiyat destek çizgisinden saparsa, BTC fiyatında büyük bir düşüş meydana gelebilir. BTC, an itibariyle 19.216 dolardan işlem görüyor. Analistler, BTC’nin 20.000 doların altında kaldığı sürece riskin devam ettiğini vurguluyor.

Bir başka popüler analitik şirketi olan Glassnode ise Bitcoin’in her iki yöne de gidebileceğini savundu. Şirket ilk senaryoda BTC’nin kısa vadede ivme kazanacağını şu anda “sarmal yay” gibi bir durumda olduğunu belirtti. Platforma göre, Bitcoin’de konsolidasyonunun devamı, haftalık aSOPR metriğindeki son durum ve zincir dışı volatilite BTC‘nin sürpriz bir ralli gerçekleştireceğine işaret ediyor. Ek olarak, Bitcoin fiyatının 20.000 dolarlık kritik direnç seviyesine nispeten yakın işlem görmesi, volatilitenin artma olasılığını artırıyor. Ancak, Glassnode ayı piyasasının dinamikleri göz önünde bulundurulduğunda BTC’nin ivme kaybedebileceğini de belirtti.

Piyasaya Aşırı Korku, Hakim!

Veri şirketi AlternativeMe’ye göre Bitcoin’de Korku ve Açgözlülük Endeksi, 23 seviyesine gerileyerek ‘Aşırı Korku’ bölgesinde kalmaya devam ediyor. Kritik metrik, son birkaç gün içinde çok az iyileşme belirtileri gösterdi. Analistlere göre, kripto paralarda satışların çoğu 2022’nin ilk yarısında gerçekleşti. Uzmanlara göre, BTC’nin yeni zirvelere ulaşması için Fed’in para politikasından kesinlikle geri adım atması gerekiyor.

Bitcoin fiyatı, Eylül ayı TÜFE verilerinin %8.2 ile beklenenden daha yüksek gelmesinden sonra 18.300 dolara düşmüştü. nTheMoneyStocks.com’un baş piyasa stratejisti Gareth Soloway, BTC’nin 3.500 dolara doşeceğini iddia ederek “felaket senaryosu” ile karşı karşıya olduğunu öne sürdü ve hisse senetleri ile yüksek korelasyonun etkileri konusunda uyardı.