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Bitcoin (BTC) 20.000 dolar seviyesini tutmaya çalışırken, önde gelen 2 analistten önemli açıklamalar geldi.

Yüksek Volatilite: Kitik Seviye!

Blockchain veri araştırma şirketi Arcane Research’ün yöneticisi Bendik Norheim Schei, Bitcoin’in 22.500 dolar seviyesini aşması durumunda, 25.000 doları hedefleyebileceğini söyledi. Arcane analisti Vetle Lunde ise Bitcoin’in yakın gelecekte aşırı volatilite yaşayabileceğine inanıyor. Lunde, Bitcoin’in mevcut volatilitesinin çok düşük bir seviyede olduğunu ve bunun tarihsel olarak daha uzun sürmemesi gerektiğini kaydetti. Kaldıraçlara dikkat çeken analist BTC’nin her iki yönde de büyük oranda volatilite göstereceğini iddia etti. Son zamanlarda Bitcoin, 18.000 dolara kadar düştü. Bazı analistlere göre bu seviyenin kaybedilmesi BTC’yi 15.000 dolara çekebilir.

Bitcoin, hisse senetlerinde iki gündür devam eden artış nedeniyle kısa süre önce 20.000 doları aşmayı başardı ve an itibariyle 20.044 dolardan işlem görüyor. Bu süreçte makrofaktörler etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, ABD Çalışma Bakanlığı’nın, piyasalara Fed’in yılın geri kalanı için faiz artırım oranı hakkında daha fazla ipucu verebilecek tarım dışı maaş bordrosu rakamlarını açıklamasını bekliyor. Fed’in önümüzdeki ay 75 baz puanlık bir faiz artırımı daha açıklaması ve bunu Aralık ayında bir başka artışla tamamlaması bekleniyor.

Zincir Üstü Veriler, Umut Vaat Ediyor!

Balina birikimi, geleneksel piyasalardaki düşük işlem hacmi, borsalarda BTC arzındaki ve dolar endeksindeki düşüş, Bitcoin yükselişini etkileyen önemi faktörler arasında. Santiment, borsalarda Bitcoin arzında sürekli bir düşüş olduğunu bildirdi. Borsalardaki Bitcoin arzı, 2018’den bu yana ilk kez %9’luk bir oran ile dört yılın en düşük seviyesine düştü. Bu, trader’ların BTC fiyatındaki artışa olan güvenini gösterirken piyasa genelinde satış riskini azaltır. Ayrıca Whale Alert verileri, ayın başından bu yana Bitcoin birikiminde bir artışa işaret ediyor.

BTC yatırımcılarının bu noktada coin’lerini HODL etmeye devam etmeleri, satış baskısını azaltacak. Zincir içi ölçümler büyük ölçüde iyimser bir tablo çizerken, BTC, 20.000 dolarlık desteğin üzerindeki konumunu sağlamlaştırmaya çalışıyor. 2 Ekim’de ivme kaybetmesine görmesine rağmen BTC, Ekim ayında 19 bin dolarlık desteğin üzerinde durmayı başardı. Ekim, tarihsel olarak Bitcoin için en iyi aylarından biri oldu, bu nedenle yatırımcılar, önceki ayların kayıplarını geri kazanmak için ralliler bekliyor.