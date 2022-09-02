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2 Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: ‘Yeniden Diriliş’ İçin Bu Şart!

Bitcoin (BTC) yine tehlikeli sularda gezinirken, uzmanlar BTC'nin tekrar eski parlak günlerine dönmesi için gereken faktörlere dikkat çekiyor.
11:30
2 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yine tehlikeli sularda gezinirken, uzmanlar BTC’nin tekrar eski parlak günlerine dönmesi için gereken faktörlere dikkat çekiyor.

Bitcoin ve Dolar Endeksi (DXY) Korelasyonu

Piyasanın önde gelen analistlerinden Michaël van de Poppe, Bitcoin (BTC) ve genel olarak kripto para piyasasının mevcut gidişatı tersine çevirmesi için nelerin değişmesi gerektiğini açıkladı. Paylaştığı yeni bir videoda Van de Poppe, 165.000 YouTube abonesine yatırımcıların ABD dolar endeksini (DXY) ve Euro’nun dolar karşısında nasıl hareket ettiğine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.  DXY bize Euro, Japon Yen’i, İngiliz Pound’u, Kanada Doları, İsviçre Kronu ve İsveç Frang’ından oluşan ve tüm dünyada işlem gören 6 farklı para birimi karşısındaki değeri göstermektedir.

ABD doları ve Bitcoin fiyatı arasındaki tarihsel korelasyonu incelediğimizde, doların mevcut güçlenmesinin Bitcoin fiyatını tehdit edebileceğini ortaya kokuyor. Uzun bir süredir kripto para dünyasında “BTC bağımsız bir varlık sınıfıdır” anlatısı, kabul ediliyordu. Bu durum, BTC‘nin bağımsız bir  yatırım aracı olarak parlak bir geleceğe sahip olduğunu gösteriyordu. 2020’de CoinShares, Bitcoin ile emtialar ve geleneksel hisse senetleri arasındaki korelasyon eksikliğini kanıtlayan bir rapor bile yayınladı. Max Keizer, Bitcoin’in ABD doları ile negatif korelasyonuna dikkatimizi çeken ilk isimlerden biri oldu. Başka bir deyişle, ABD doları yükseldiğinde, prensip olarak BTC değer kaybeder. BTC ile ABD doları arasında nadiren pozitif bir korelasyon olması da mümkün.

Dolar Endeksi (DXY), Bu Seviyeye Düşmeli!

Analist Van de Poppe’ye göre, Fed’in para politikası nedeniyle riskli varlıklar büyük darbe alırken, DXY endeksi ise yeni zirvelere ulaştı.  ABD Dolar Endeksi (DXY) an itibariyle 109.57 seviyesinde bulunuyor. Euro şu anda 0,9959 ABD doları değerinde. Bitcoin ise an itibariyle 20.096 dolardan işlem görüyor.  Analiste göre, kısa vadede Bitcoin fiyatı önümüzdeki haftalara DXY’nin 108.6 puanın altına düşüp düşmeyeceğine bağlı, Euro/USD endeksi  tersine dönmeli ve tekrar 1,01 seviyesine gelmeli. Böylesi bir senaryoda  Bitcoin  yeniden ivme kazanabilir.

Van de Poope, DXY endeksinin Bitcoin‘in gelecekteki fiyat hareketlerindeki önemine dikkat çeken  tek isim değil. Kıdemli analist Justin Bennett, 107.300 Twitter takipçisine, kripto paraların yükselmesi için doların “güç kaybetmesi” gerektiğini söylüyor. Analiste göre, DXY’nin 109.30 seviyesine çıkması Bitcoin’in önündeki en büyük engel.

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