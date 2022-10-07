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2 Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Orta Vadede Bunlara Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların altına düşerken, önde gelen 2 analistten endişelendiren açıklamalar geldi.
12:00
7 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların altına düşerken, önde gelen 2 analistten endişelendiren açıklamalar geldi.

2 Endeks: Kurumsal Yatırım Henüz Kıpırdamadı

Kıdemli bir CryptoQuant analisti, son rallinin sürdürülemez olduğunu ve Bitcoin‘in bir sonraki Fed faiz artırımı duyurusundan sonra tekrar düşüşe geçebileceğini söylüyor. Bu hafta yayınlanan bir raporda, CryptoQuant analisti MAC.D, Fed’in Kasım ayı için faiz artırımını açıkladığı sırada, Bitcoin’de olası sert bir düşüş konusunda uyarıda bulundu. Analiste göre, kurumlar Bitcoin konusunda hala endişeliler ve alım yapmıyorlar. Özellikle analist, iddialarını Coinbase Premium Endeksi ve Fon Hacim Endeksi’nde önemli değişikliklerin olmamasına dayandırıyor. Uzman bu metriklerde Haziran ayından bu yana önemli bir değişiklik olmadığını ve ikincisinin düşüşte kaldığını belirtiyor ve şunları ekliyor:

Yukarıdaki iki göstergeye bakıldığında, kurumsal yatırımcının satın alma eğiliminin olmadığını görüyoruz. Kasım ayındaki FOMC faiz duyurusu öncesinde fiyatlar kurumsal yatırımcı alımları olmadan yükselirse, ralli kısa soluklu olur. Sürdürülebilir bir ralli için kurumsal yatırım şart.

Bitcoin’in son zamanlarda hisse senedi piyasalarından daha iyi performans göstermesi ve 20.000 dolarlık fiyat noktasını geri almayı ve tutmayı başarması, bazı yatırımcılar arasında heyecan yarattı. Ayrıca, madencilerin satışa ara vermesiyle satış baskısı hafiflemiş görünüyor. Ayrıca, Çarşamba günü Bloomberg  tarafından bildirildiği üzere, balina alımları devam ediyor. Bununla birlikte, CryptoQuant analistinin vurguladığı gibi bu pozitif metriklere rağmen, heyecanlanmak için henüz çok erken.

Ekim: Ayı Piyasasında Durum Farklı!

Ekim, tarihsel olarak Bitcoin için iyi bir ay olarak görülse de, popüler analist Ali Martinez’in vurguladığı gibi, bu durumun ayı piyasalarında genellikle böyle olmadığını belirtmekte fayda var. Kripto paralar ve hisse senetleri Fed’in sürekli faiz artışlarından zarar görmeye devam ediyor.  Bu arada, dolar endeksinin (DXY) giderek güç kazanması, bugüne kadar yaklaşık %10 düşen altın gibi güvenli liman varlıklarında da düşüşe yol açtı.

Makroekonomik endişelerden kaynaklanan piyasadaki belirsizlik, risk teşkil etmeye devam ediyor. Mike Novogratz’ın sürekli olarak yinelediği gibi, Fed’in faiz oranlarını durdurması ve frene basması piyasaya tekrar ivme kazandıracak. Bitcoin, an itibariyle 19.922 dolardan işlem görüyor, ancak son yedi gün içinde  yüzde 2,51 arttı

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