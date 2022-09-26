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2 Analist! 2 Model! Bitcoin’de Bu Seviyeler Hayalperestlik Değil!

 Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların üzerine çıkmaya çalışırken, önde gelen 2 analistten heyecanlandıran açıklamalar geldi.
15:30
26 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların üzerine çıkmaya çalışırken, önde gelen 2 analistten heyecanlandıran açıklamalar geldi.

Stok Akış Modeli: Bitcoin, 5 Kat Artacak!

Bitcoin’in stok akış (S2F) modelinin yaratıcısı, mevcut karamar görünüme rağmen BTC fiyatının 5 kat büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Analist, tahminini, S2F modeli aracılığıyla destekliyor. S2F, bir varlığın arzının kıtlığını ölçerek gelecekteki olası fiyatını tahmin eden bir model. Stok Akış Modeli başlangıçta altın ve gümüş gibi değerli metallere uygulandı, fakat bu ilkeler Bitcoin’e popüler analist PlanB tarafından uygulandı. S2F modeli, yayınlanmasının ardından Mart 2019’da popülerlik kazandı. S2F, kıtlığına dayalı olarak Bitcoin fiyatını tahmin etmek için yaygın olarak kabul edilen bir yöntem olarak kabul edilir. Altta yatan fikir, sınırlı arzın Bitcoin fiyatını yükseltmesidir.

Plan B’nin stok akış modeli, her yıl üretilen coin miktarına göre dolaşımdaki arzına dayalı olarak Bitcoin’in gelecekteki fiyatını tahmin ediyor. “Halving” olarak bilinen bir mekanizma ile her dört yılda bir çıkarılan coin’lerin sayısı %50 oranında azalıyor. S2F modeline göre, bu Bitcoin rallisinde önemli bir rol oynuyor. Yakın tarihli bir tweet’te Plan B, S2F modelinin 2019 versiyonunu geliştirmek için yeni veriler eklediğini bildirdi. Bu yeni veri, Bitcoin grafiğinde beyaz çizgi ile gösteriliyor. Analiste göre, Bitcoin  100.000 ila 1 milyon dolar aralığında bir fiyata ulaşacak.

Elliott Dalga Teorisi: Ufukta 68.000 Dolar Var!

Ayı piyasası koşullarına ve tahminlerine rağmen piyasada Crypto Prof olarak bilinen analist, Elliott Dalga Teorisi’ni kullanarak Bitcoin fiyat hedefini açıkadı. Uzman, BTC’nin 68.000 dolara ulaşacağını iddia ediyor.  Analist, Bitcoin fiyatının son iki döngüde olduğu gibi önümüzdeki birkaç ay içinde Dalga B’ye (68.000 dolar) geri dönme şansının yüksek olduğuna inanıyor.

Crypto Prof ayrıca Bitcoin tabanının  yaklaşan rallinin bir göstergesi olduğunu tahmin ediyor. Analist, alçalan kama formasyonuna dikkat çekiyor. Bu model, iki farklı yükseliş çizgisinin oluşturduğu, bir ters formasyon olarak kabul edilen bir yükseliş grafiği formasyonudur. Crypto Prof kısa süre önce Bitcoin grafiğinde bu önemli modeli tespit ettiğini bildirdi. Uzmanlara göre, Bitcoin‘in yeni zirvelere ulaşması için Fed’in faiz artırımlarına son vermesi gerekiyor.

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