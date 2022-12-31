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2-8 Ocak Haftasına Damga Vuracak 11 Gelişme! Kripto Paralara Dikkat!

Sıcak gelişmeler sizin için ani sürprizler olmasın. Önümüzdeki haftanın takvimine göz atın.
09:20
31 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önümüzdeki hafta kripto para ve küresel piyasalar için son derece önemli bir dönem, kritik veriler açıklanacak. EURO bölgesindeki haberler dolar endeksinin hareketlenmesine neden olabilir. Ayrıca bu hafta açıklanacak verilerin önceki aylarda Bitcoin üzerinde çok ciddi etkileri olduğunu görmüştük. Peki kripto para yatırımcıları hangi gün, hangi saate dikkat etmeli?

Kripto Paralarda Haftanın Olayları

İşsizlik, istihdam, PMI verileri derken bizi son derece yoğun bir hafta bekliyor. ABD tatil modunda olduğu için bu hafta çok ciddi bir hareket görmedik. Ancak önümüzdeki hafta volatilitenin mesaisi yeniden başlıyor. Bitcoin fiyatı bu hafta açıklanacak haberlerin ardından hızla değişebilir.

2 Ocak Pazartesi

  • ABD Piyasaları Yılbaşı tatili

3 Ocak Salı

  • 17:45 ABD Üretim PMI (Önceki: 46,2)

4 Ocak Çarşamba

  • 18:00 ISM İmalat PMI (Beklenti: 48,5 Önceki: 49)
  • 18:00 İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Kasım) (Beklenti: 10 M, Önceki: 10,334M)

5 Ocak Perşembe

  • 13:00 Avrupa Birliği Üretici Enflasyonu (Beklenti: %27,6 Önceki: %30,8)
  • 16:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Beklenti: 145.000, Önceki: 127.000)
  • 16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 230.000, Önceki: 225.000)

6 Aralık Cuma

  • 13:00 Avrupa Birliği Enflasyon Verisi (Beklenti: %9,7, Önceki: %10,1)
  • 16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar
  • 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 200.000, Önceki: 263.000)
  • 16:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti: %3,7)

Fed Toplantısı ve Kripto

Şubat başında Fed yılın ilk toplantısını yapacak ve 2023 yılında geçtiğimiz aylardaki gibi hızlı faiz artışlarına gitmesi beklenmiyor. 2-8 Ocak haftasında açıklanacak veriler, şubat ayı toplantısında alınacak kararları etkileyeceği için Bitcoin’in de yönünü belirleyecek. Örneğin istihdam verisi çok yüksek gelirse piyasa Fed’in bu toplantıda 50bp hatta 75bp artış yapma ihtimalini tartışır. Bu durum 2023 için hedeflenen faiz tavan hedefinin yukarı yönlü revize edilebileceğini gösterir. Sonuç olarak piyasalarda sert düşüşler yaşanır.

Olaylar henüz gerçekleşmeden önce bunların farkında olmak ve hazırlık yapmak önemlidir. Yukarıda sizin için derlediğimiz kritik gelişmeleri takviminize ekleyerek potansiyel kayıplarınızı önleyebilirsiniz. Ayrıca her kritik veri açıklandığında bunu Coin Türk üzerinden paylaşıyor olacağız detaylara hâkim olmak için son dakika bölümümüzü kontrol edebilirsiniz.

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