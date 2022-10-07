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140.000 Bitcoin’in (BTC) Dağıtılacağı Yeniden Ödeme Planı için Dikkat Çeken Gelişme

Bitcoin borsası Mt. Gox'un rehabilitasyon planı kapsamında, alacaklıların online olarak bir ödeme yöntemi seçemesi ve alacaklı bilgilerini kaydetmesi için yeni özel bir sistem kullanıma alındı.
11:00
7 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin borsası Mt. Gox‘un 6 Ekim’de yaptığı bildirimde, rehabilitasyon planı kapsamında başlatılan yeniden ödeme sürecinde borsanın alacaklılarına yeni bir özellik sunuldu. Söz konusu özellikle alacaklıların bir ödeme yöntemi seçmesi ve alacaklı bilgilerini online olarak talep sistemine kaydetmesinin önü açıldı. Yeniden ödeme süreci için kullanıma sunulan ödeme yöntemi seçimi ve kayıt sistemi 10 Ocak 2023 tarihine kadar kullanılabilir olacak.

Sistem Kullanıma Sunuldu

İflas ettiği 2014 yılına kadar döneminin en büyük Bitcoin borsası olan ve o dönem dünyadaki toplam hacmin yüzde 80’inini elinde bulunduran Mt. Gox borsası, kripto para piyasaları için volatilite artırıcı olarak hareket etmeye devam ediyor. Alacaklılarının rehabilitasyon planı olarak adlandırılan yeniden ödeme sistemini kabul etmesiyle kripto para topluluğu geri ödemelere ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Bu bağlamda Mt. Gox’un 6 Ekim’de yaptığı bildirim heyecana neden oldu.

Yapılan bildirimde, alacaklılara bir geri ödeme yöntemi seçmeleri ve alacaklı bilgilerini online olarak talep sistemine kaydetmelerinin önünün açıldığı belirtildi. Geri ödeme yöntemi seçimi ve kayıt için son tarih ise 10 Ocak 2023 olarak belirlendi. Sisteme kaydolmak isteyen alacaklıların resmi internet sitesi üzerinden oturum açmaları ve kendilerinden talep edilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekiyor. 10 Ocak 2023’e kadar bildirimde bulunmayan alacaklar öncelikli geri ödeme alma, banka havalesi ile ödeme alma veya bir fon transferi hizmet sağlayıcısı aracılığıyla ödeme alma seçeneklerinden faydalanamayacaklar.

Bitcoin’de Mt. Gox Korkusu

2021’in Ekim ayında Tokyo Mahkemesi’nin oluşturduğu rehabilitasyon planı Mt. Gox alacaklılarından onay aldı. Bu onay alacaklılara 140 bin BTC‘nin verilecek olması ve bunun potansiyel satış baskısına neden olacağı beklentisiyle kripto para piyasalarında korku ve paniğe neden oldu. İlk geri ödemenin 16 Kasım 2021 tarihinde yapılması bekleniyordu ancak o tarihten beri geri ödeme planının sürekli olarak ertelendiği görüldü. Uzmanlar, Mt. Gox hikayesinin sona ermesi için tüm alacaklılara fonlarının devredilmesinin yılları alabileceği üzerinde duruyor. 6 Ekim tarihli bildirimde geri ödemelerin en erken 2023’ün ilk çeyreğinde başlayabileceğine işaret ediyor.

Her şeye rağmen Mt. Gox alacaklılarına yeniden ödeme yapma planına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Kimilerine göre 140 bin BTC‘nin bir anda dağıtılması mümkün olmayacak. Bu da en büyük kripto para Bitcoin üzerindeki potansiyel satış baskısı beklentilerini boşa çıkarıyor.

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