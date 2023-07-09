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Kripto para yatırımcıları özellikle birim fiyatı 1 doların altında olan altcoinlere ayrı bir ilgi gösteriyor. Bunun arkasında hayaller var. Fiyatın bir sıfır atması veya 10, 100 dolara ulaşması ihtimali bu ucuz altcoinlerin daha büyük kazanç fırsatları sunabileceğini düşündürüyor. Geçmişte birçok kez bunun olduğunu gördük. Peki Temmuz ayında alınabilecek ve fiyatı 1 doların altında olan altcoinler hangileri?

Harmony (ONE)

Harmony kripto, geleceğin merkezi olmayan ekonomisini güçlendirmek için inşa edilmiş yüksek verimli, düşük gecikmeli ve düşük ücretli bir fikir birliği platformu sağlama taahhüdü. Tüm bu özellikleri onun cazibesini artırıyor. ONE’ın fiyatı düşüş eğiliminde. Yakın zamanda küçük bir geri çekilme gördük. Bu, yakında yeni bir yükseliş trendinin geleceğini gösterebilir. Tüm piyasa yükseliş trendine geri dönerse, ONE token fiyatları hızla artabilir.

Stellar (XLM)

Stellar, 2023’ün başından bu yana fiyatlarının %40’ın üzerinde arttığını gördü. Yıl içinde yaşanan şiddetli kripto çöküşüne rağmen, Stellar fırtınayı atlatmayı ve 7 sentten 10 sente yükselmeyi başararak güçlü temellerini ve kullanıcı tabanının yeteneklerine olan inancını gösterdi. Kripto boğa piyasasının beklenen dönüşüyle birlikte, Stellar’ın güçlü performansı onu bir sonraki kripto büyüme dalgasından yararlanmak isteyen yatırımcılar için potansiyel bir varlık olarak konumlandırıyor.

Cardano (ADA)

En büyük PoS çözümlerinden olan Cardano beklenen ağ büyümesini göremedi. Dahası SEC’in onu menkul kıymet olarak tanımlamış olması da riski artırıyor. ADA, yılın ilk çeyreğinde değerinde önemli bir artış gördü, ancak ardından gelen kripto piyasası çöküşü, ADA‘nın 0,25 bölgesine geri çekilmesini sağladı. Şu anda ADA bu seviyenin biraz üzerinde, 0,28 dolardan işlem görüyor. Cardano‘nun sağlam teknolojik temeli ve kripto boğa koşusunun öngörülen geri dönüşü göz önüne alındığında, ADA’nın önemli ölçüde toparlanması ve potansiyel olarak geçmişte ulaştığı 1 dolar seviyesini geri alması muhtemel.

Polygon (MATIC)

2023’te çalkantılı bir yıl geçirdi. Kripto para birimi MATIC, yıla umut verici bir 0,75 dolardan başlamasına ve ilk çeyrekte %60 değer kazanmasına rağmen, kripto çöküşünün ve SEC’in kripto kara listesine dahil edilmesinin ardından sert tepkilerle karşılaştı. Olumsuz etkiler MATIC’in fiyatında keskin bir düşüşe yol açarak 0,52 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Neyse ki fiyatlar istikrar kazandı ve şu anda 0,68 dolar civarında seyrediyor. Teknolojik becerisi ve Ethereum’un ölçeklenebilirliğini artırma potansiyeli ile Polygon’un, genel kripto piyasası temelleri olumlu ivmesini yeniden kazandığında güçlü bir şekilde geri dönmesi muhtemeldir.

Tron (TRX)

Son olarak listede TRX var. Justin Sun’ın tartışmalı kişiliğine rağmen ağ son derece aktif ve diğer altcoinlere nispeten 2021 yılından bu yana daha az değer kaybetti. Yıla güçlü bir başlangıç yapan TRON‘un yerel kripto para birimi TRX, kayda değer bir yükseliş trendine girerek %50’nin üzerinde kazanç elde etti ve şu anki fiyatı olan 0,08 dolara ulaştı.

Piyasadaki çalkantılara rağmen TRX‘in istikrarlı yükseliş ivmesi, yakında 0,1 dolarlık önemli dönüm noktasını geçebileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak, kripto para yatırımlarının sürekli gelişen dünyası hem fırsatlar hem de belirsizliklerle doludur. 2023 kripto ortamının gösterdiği gibi, bazı kripto para birimleri yükselirken diğerleri önemli düşüşler yaşadı. Bu dalgalanmalar göz önüne alındığında, çeşitlendirilmiş bir portföy, potansiyel riskleri yayarak temkinli hareket etmek önemli. Özellikle yatırım kararlarını kendi araştırmalarınıza göre almanız oldukça kritik bir detay.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.