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Z Kuşağı Girişimcilerinin Gözünden Kripto Yatırımı ve Doğru Projeler

Z kuşağı kripto ve blockchain girişimcilerinden olan GMI Capital'ın ortağı Şamil Bayraktar, piyasada dikkat edilmesi gerekenleri CoinTurk ile paylaşıyor.
19:00
16 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

CoinTürk TV, dün blockchain teknolojisi odağında yatırım amaçlı kurulan ve genç yatırımcılardan oluşan GMI Capital’ın ortaklarından Şamil Bayraktar’ı ağırladı. Kripto para sektöründe Z kuşağının adım sesleri gün geçtikçe daha net duyulurken CoinTurk, Şamil Bayraktar ile geleneksel yatırımcılıktan kripto yatırımcılığına, metaverse projelerine ve tokenlara dair sohbetlerini Z kuşağının gözüyle değerlendiriyor.

GMI Capital Nasıl Doğdu?

Şamil Bayraktar, öncelikli olarak kriptolarla üniversite yıllarında tanıştığını ve kendisine o zamanlar bir memur maaşı kadar kazandırdığını iletiyor. Bunun yanı sıra Bayraktar, hemen hemen bu sektörler tanışan herkes gibi öncelikli olarak Bitcoin’i keşfettiğini de belirtiyor. Küreselde yaşanan gelişmelerin Türk yatırımcılarına aktarılması ve anlık etkileşimde bulunma ihtiyacı Bayraktar’ı bir discord kanalına itmiş ve her şey orada başlamış.

Bayraktar, kriptolarla alakalı bu discord kanalında şirketin diğer ortakları olan dört kişi ile tanıştığını ve aslında ilerleyen süreçte şirket kurmanın artık bir zorunluluk olduğunu vurguluyor. Buna ek olarak Bayraktar, eğer kurumsal firmalar tarafından benimsenmek isteniyorsa şirketin bir zorunluluk olduğunu söylüyor. Ayrıca Bayraktar, bu beş kişilik gruplarının hepsinin kendi yatırımları olduğunu ve içlerinden hem metaverse hem NFT hem blockchain hem de kriptolarla ilgilenen ayrı ayrı kişiler bulunduğunu belirtiyor.

Yatırım ve Proje Seçimi

Z kuşağının girişimci temsilcisi Bayraktar, bu sektöre yatırımcı olarak girmek isteyenler mutlak bir şekilde piyasa araştırması yapması gerektiğini savunuyor. Bayraktar, önce piyasayı tam anlamıyla anlamanın zorunluluğunu, sonrasında ise yatırımları doğru projelere yönlendirmek gerektiğini savunuyor. Ayrıca Bayraktar, sektörde çok fazla gerçekleşmeyen sadece hype’ı yakalamaya çalışan projeler bulunduğunu da belirtiyor. Bu süreçte Bayraktar, piyasa araştırması yapılırken özellikle ünlü ve fenomenlerin önerilerinden uzak durulması gerektiğini de vurguluyor. Bayraktar, blockchain teknolojisinin Türkiye’de henüz tam olarak yakalanamadığını ve küresel çapta metaverse projelerinin çoğunluğunun somut bir şey ortaya koyamadığının da altını çiziyor.

Bunların ötesinde Bayraktar, blockchain tabanlı tüm sektörlerde bir iş alanı açlığı olduğunu da belirtiyor. Bayraktar, yazılımcı ve grafiker gibi birçok iş alanında sektörün eksik olduğunu ve insanların bunlara yönelerek de bu sektörde kendini gösterebileceğini ekliyor. Tüm bunların yanı sıra Bayraktar, projeleri nelere göre gruplandırmamız gerektiğini, dolandırıcı projeleri nasıl ayırt edebileceğimizi ve hangi projeleri seçmemiz gerektiğini de bu videoda açıklıyor. Ayrıntılara için hem yazımızın içinde bulunan videodan hem de CoinTürk TV YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

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