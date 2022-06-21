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%25 Yükseldi! Popüler DeFi Altcoinin Fiyatını Uçuran Haber!

Bugün kripto para yatırımcıları için genel olarak iyi geçiyor. Ancak bazıları için çok daha iyi bir gün yaşıyoruz. Popüler DeFi altcoini son gelişmeyle yüzde 25 değer kazandı.
22:49
21 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En popüler DeFi altcoinlerden biri bugün verdiği müjdeyle birlikte yüzde 25 değer kazandı. Peki bomba gelişme neydi? Son yaşanan düşüşlerin ardından kripto para yatırımcıları artık rahat nefes alacağı günleri bekliyordu. Hafta sonu başlayan toparlanma nihayet birçok altcoinin çift haneli kazançlar görmesini sağladı. Peki bu DeFi altcoinin %25 gibi etkileyici bir yükseliş yaşamasının sebebi neydi?

Uniswap (UNI)

Popüler merkezi olmayan borsa Uniswap’ın yerel tokeni UNI bugün 4,14 dolardan 5,14 dolara kadar yükseldi. İşlem hacmi %30 arttı ve piyasa değerine göre en büyük 20 altcoin arasında yer alıyor. Son fiyat hareketi UNI’nin 3,5 milyar dolarlık piyasa değerinin ardından bırakmasına sebep oldu. Bu yükselişin temelinde ise merkezi olmayan borsanın yaptığı önemli bir yatırım geliyor.

Uniswap Labs, NFT pazar yeri Genie’yi satın aldı. Yakın zamanda DeFi platformu NFT yatırımlarına da aracılık edecek.

Uniswap Neden Yükseliyor?

Uniswap merkezi olmayan değişim protokolünün ana geliştiricisi olan Uniswap Labs, bugün yaklaşık 1 saat önce Genie’yi satın aldığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu adım ürünlerine NFT’leri ve ERC-20 tokenlerini dahil ederek genişleme hedeflerinin bir parçası olarak atıldı. Entegrasyon, kullanıcıların tüm büyük pazarlarda NFT yatırımı yapmasına olanak tanıyan Uniswap web uygulamasını içerecek. Şirket, bu sonbaharda bu özelliğin devreye gireceğini söyledi.

Uniswap ayrıca platformu “web3’teki kullanıcılar ve geliştiriciler için” geliştirici API’lerine ve widget’larına NFT’leri entegre edecek. Uniswap yaptığı açıklamada, “NFT’leri, ERC20’den ayrı bir ekosistem olarak değil, büyüyen dijital ekonomide değer için başka bir format olarak görüyoruz ve bunlar zaten web3’e önemli bir ağ geçidi” dedi.

Genie kullanıcıları, yeni Uniswap NFT deneyimi kullanıma sunulana kadar pazar web sitesine erişmeye devam edebilir. Satın almanın bir parçası olarak Uniswap, 15 Nisan’dan önce pazarı birden fazla kullanan Genie kullanıcılarına veya GENIE:GEM NFT’ye sahip olanlara airdrop ile USDC gönderecek.

Uniswap, geçen yıldan bu yana işlem hacmi bakımından pazarın en büyük oyuncularının başında geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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