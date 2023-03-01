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ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase kriptonun Amazon’u olmak için mücadele vermeye devam ediyor. Agresif listelemeler devam ediyor ve son 6 ayda 100’e yakın altcoin listelendi. Sonuncusu ise bugün duyuruldu.

PRIME Coin Nedir?

Coinbase borsası biraz önce PRIME Coin’i listeleyeceğini duyurdu. Altcoinin fiyatı %88’in üzerinde arttı. Deneysel etiketiyle listelenen altcoin yüksek volatilite uyarısıyla paylaşıldı. Piyasa değeri ve işlem hacmi zayıf altcoinler Coinbase borsası tarafından deneysel kategorisinde listeleniyor. Ayrıca Coinbase borsası bu altcoini sadece Ethereum ağında destekleyeceklerini ve farklı ağlardan gönderilenlerin ağ desteği gelene kadar kullanılamayabileceğini açıkladı.

“Coinbase, Ethereum ağında (ERC-20 token) PRIME (PRIME) için destek ekleyecektir. Bu varlığı diğer ağlar üzerinden göndermeyin, aksi takdirde fonlarınız kaybolabilir. Coinbase, Deneysel etiketi ile PRIME için destek ekleyecektir.”

0xb23d80f5FefcDDaa212212F028021B41DEd428CF Tokenin sözleşme adresi bu ve yatırımcıları isim benzerliğinden dolayı mağdur olmaması için teyit etmesi önemli.

Deneysel etiketinde listelenen altcoinlerin delist edilme ihtimali de yüksek olduğu için yatırımcıların temkinli olmasında fayda var.

Coinbase Altcoin Listeleme

Şirketin CEO’su Brian bugün kaleme aldığı makalesinde ABD için kripto endüstrisinin kritik bir fırsat sunduğunun altını çizdi. İşlemcilerle ilgili yapılan hataları örnek gösteren Brian, ABD’li düzenleyicilerin kripto paraları inovasyonu engellemeyecek şekilde regüle hale getirmeye davet etti. Nitekim ABD Hazine Bakanı Yellen de kripto paraların ülkede tamamen yasaklanmayacağını ancak kapsamlı bir yasal çerçeve geleceğini söylemişti. Coinbase borsasının bu noktadaki çabaları ABD’nin kripto paralara yaklaşımı için önemli. Çünkü FTX çöküşünün ardından ABD’li siyasilerin elinde LUNA faciasıyla birlikte örnek gösterebilecekleri onları harika iki vaka oldu.

Coinbase tüm düzenleyici baskılara rağmen menkul kıymet olarak değerlendirilme ihtimali kuvvetli altcoinleri borsayla buluşturmaya devam ediyor. Son yapılan listeleme duyurusu da Coinbase borsasının kripto paraların geleceğine dair iyimserliğini yansıtıyor.

Son olarak yatırımcılar listeleme duyurularının ardından hızla artan fiyatların aynı hızda düşebileceğini bilmeli. Birçok altcoin Coinbase listeleme duyurusunun ardından gördüğü seviyelere aylardır ulaşamadı. Uzun yıllar hatta sonsuza kadar beklemeniz gerekecek fiyatlardan yaptığınız alımlar büyük riskler doğurabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.