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Yüzde 58 Artan Altcoin İçin Yatırımcılar İyimser!

Bu popüler altcoin Bitcoin'den daha iyi performans gösterdi. Kısa vadede yatırımcılarına kazanç getirebilir.
18:10
22 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin’in yaşadığı düşüşler sebebiyle kripto para piyasaları 1 trilyon doların altına indi. Fakat bu altcoin dikkat çekiyor. Bugün ABD borsalarının da negatif açılmasıyla birlikte piyasalardaki negatif eğilim devam ediyor. 1 trilyon dolar seviyesi kritik öneme sahip eğer BTC hızlı bir toparlanma yaşamazsa piyasayı yeniden 900 milyar doların altında görebiliriz.

Monero (XMR)

Monero’yu şimdiye kadarki zirvesinden satın aldıysanız yaklaşık kaybınız %11 civarındadır. Haziran dibinden %58 oranında yükselen XMR artan belirsizliğin ortasında güçlü kalmaya çalışıyor. Üstelik son rallide yeterince yükselişi yaşamadığı için halen bir fırsat olabilir. Monero’nun geçmiş performansına baktığımızda Bitcoin’in geri çekilmesinin altı gün, Monero’nun ise sadece üç gün sürdüğünü görüyoruz. Bu, sonunda satış baskısına boyun eğmiş olsa da XMR‘nin düşüş baskısına karşı direncinin altını çiziyor.

Monero’nun aylık zirvesi, haziran ayındaki dip seviyesinden %79,8’lik bir yükselişi temsil ediyor. Bu, haziran ayının en düşük seviyelerinden ağustos ayının en yüksek seviyelerine %42.08’lik bir ralli yaşayan Bitcoin’den daha iyi bir performanstır.

Monero (XMR) Yorum

Kısa süre önce 0.236 Fibonacci seviyesinden sıçradıktan sonra %11 artan XMR, güçlü toparlanmasıyla yatırımcıların XMR konusunda iyimser olduklarını gösteriyor. Bu sağlıklı talep, daha önce de gösterdiği gibi, bir ralli sırasında olduğu kadar başka bir düşüş durumunda da onu iyi bir seçim haline getiriyor.

Monero, en son düşüşün ardından bir miktar toparlanmış olsa da bazı yatırımcılar, Haziran’dan Temmuz’a kadar olan rallinin bir rahatlama rallisi olduğunu ve fiyatların daha da düşeceğini öne sürüyor. Peki on-chain verileri neler söylüyor? Son iki gündeki yükseliş, şaşırtıcı derecede düşük hacimlerle desteklendi.

Düşük hacim, son fiyat toparlanmasının balina birikimi ile desteklenebileceğini gösteriyor. Aslında, XMR türev piyasasında nispeten sağlıklı bir hissiyatı korumayı başardı. Binance fonlama oranı, ağustos ayının ikinci haftasındaki geri çekilmesine kıyasla hafifçe geri çekildi. Duyarlılık, XMR’nin başka bir çöküş yaşaması durumunda güçlü talep toplayabileceğini doğruluyor.

Sosyal hacim ise son 10 günde önemli ölçüde düştü. Buradaki baskı bir artış direkt olarak fiyatın da ivme kazanmasına yardımcı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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