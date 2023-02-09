Günlük grafik bize yüzde 50'ye varan bir yükseliş potansiyeli konusunda uyarıyor. Ancak kilit seviyeler belirleyici olacak.

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Kripto para piyasaları genel olarak son birkaç gündür düşüş eğilimli ancak pozitif ayrışma potansiyeli olan altcoinler var. Yatırımcılar Bitcoin fiyatındaki belirsizlik nedeniyle risk iştahını kaybetse de teknik kurulumlar bazı altcoinlerin %50’ye varan kazançlar elde etmesini sağladı. Peki sıradaki fırsat altcoini hangisi olacak? Kripto para topluluğunu neler bekliyor?

Algorand (ALGO)

Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,99 dolara ulaştığından beri Algorand fiyatı azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Sonrasında dip seviye olarak 0,16 doları işaretleyen popüler altcoin buradan yukarı yönlü hareketini başlattı. Artıştan önce haftalık RSI’da (yeşil çizgi) yükseliş sapması görüldü. Gösterge şimdi 50’nin üzerine çıkarak yükseliş eğilimini teyit edebilir. Ayrıca fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,28 dolarlık önemli direnç seviyesine yakın seyrediyor. Seviye, uzun vadeli azalan direnç çizgisiyle çakışıyor. Bu bölgenin üzerinde gelecek haftalık kapanış yükseliş görünümü için son derece önemli.

Ancak Bitcoin fiyatı akşam saatlerinde ABD hisse senedi piyasaları kazançlarını silmeye başladığı için 22.500 doların üzerinde tutunamıyor. Kısa vadede BTC için 22.300 dolar altındaki saatlik kapanışlar ALGO dahil diğer altcoinlerdeki yükseliş potansiyelini söndürebilir.

ALGO Coin Yorum

ALGO Coin için kısa vadede 0,28 dolarlık haftalık kapanış ardından 0,41 dolar testi gündeme gelecek. Şimdilik teknik kırılım yaklaşık %50 oranında toparlanmanın müsait olduğunu gösteriyor. Günlük grafikteki teknik analiz, Algorand fiyatının 7 Şubat’ta 0,273 dolarlık dirençten koptuğunu gösteriyor. Bu bölgenin destek olarak da doğrulanması gerek. Eğer başarılı olursa, bu durum 0,34 dolara hızlı bir yükseliş getirebilir.

Günlük RSI okuması çok ilginç. Gösterge daha önce düşüş eğilimi yaratırken, 7 Şubat’ta trend çizgisinden çıktı ve şimdi bunu destek olarak doğruluyor olabilir. Bu nedenle, günlük okumalar yükseliş eğilimini destekliyor. Yani kısa vadede 0,28 dolar üzerinde haftalık kapanış, 0,273 doların destek olarak sağlamlaştırılmasıyla 0,34 ve 0,41 dolar hedefleri görülebilir.

Bununla birlikte, ALGO fiyatı 0,27 dolarlık alanın altına düşerse, yılın başından bu yana yükselen bir destek hattından da ayrılmış olacak. Bu nedenle, yukarı yönlü hareketin sona erdiğini teyit edeceğiz. Sonraki durak muhtemelen 0,23 dolar desteği olabilir.