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Yüzde 30 Eridi! Ama 15 Dolara Ulaşabilir! Bu Altcoine Dikkat!

Kripto para yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği altcoin 8,5 dolar ile 15 dolar arasında bir noktaya gidiyor.
18:40
9 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Altcoinler kral kripto para biriminin yaşadığı aşırı satışlar nedeniyle önemli ölçüde kan kaybetti ve destek bölgelerine düştü. Fakat yatırımcılara umut pompalayan şeyler var. Son zamanlarda orta çıkan olumsuzlukların fiyatı 20.000 dolar altına itmiyor oluşu Bitcoin’in ilk fırsatta hızla toparlanabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Peki popüler altcoinde son durum ne?

Cosmos (ATOM)

Cosmos son derece büyük bir ekosistemi ve ciddi anlamda ilgi görüyor. Aynı şeyi ATOM Coin için söylemek güç, fiyat 3 Şubat’ta 15,45 dolar gibi yüksek bir seviyeye ulaşmasından bu yana düşüş gösterdi. Bu düşüş 9 Mart’ta 10,76 dolara kadar devam etti. Daha da önemlisi, Cosmos fiyatı daha önce çıktığı azalan direnç çizgisinin üzerinde kalmayı başaramadı. Kopuş sürdürülemediği için bu daha büyük bir düşüşün habercisi olabilir. Ayrıca, ATOM token fiyatı 11,10 dolarlık destek seviyesini de kaybetti.

Tüm bu işaretler trendin düşüş yönlü olduğunu ve kaybın devam edebileceğini gösteriyor. Eğer düşüş devam ederse fiyatın 8,5 dolarda dip yapması gerekecek. Fakat Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 21.800 dolar seviyesini geri aldı. Yarın gelecek TDİ verisine dair iyimserliği artıran bu veri istihdamın yeniden soğumaya başladığını ve Fed’in işleri yoluna koymasının kolaylaştığını gösteriyordu.

ATOM Coin Fiyat Tahmini

Kısa vadede 11,10 dolarlık destek alanının ve önceki direnç çizgisinin geri kazanılması ihtimali BTC cephesindeki pozitiflikle artıyor. Bu senaryoda düşüş ihtimali de zayıflayacaktır. Bu durumda, ATOM Coin fiyatının yeniden 15 dolara tırmanması muhtemel. Altı saatlik grafik, ATOM fiyatının hem azalan bir paralel kanaldan hem de yükselen bir destek hattından ayrıldığını gösteriyor. Bu, boğaların tersine dönme umutlarına şimdilik darbe vuruyor.

Fiyatın 10,63 dolar seviyesinde vereceği tepki yükseliş umutlarının artmasını sağlayacak. Eğer bu seviye kaybedilirse ilk bölümde 8,5 dolar dibi gerçekleşebilir. ABD piyasaları 17:30’da pozitif açıldı ve dolar endeksi gevşemeye devam ediyor. Bitcoin fiyat performansı ATOM Coin üzerinde etkili olacak. Yatırımcıların 21.800 dolar desteği üzerinde kapanışlar görmesi ve bu bölgenin dirence dönüşmemesi kısa vadeli altcoin yükselişleri için önemli olacak.

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