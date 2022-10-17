Yüzde 200'den fazla yükseldi ve bugün de çift haneli yükselişine devam ediyor.

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Son günlerin en fazla kazandıran altcoinlerinden biri oldu. Peki yükselişi tetikleyen neydi? Güncel veriler ne söylüyor? En büyük kripto para borsalarından birinin yerel tokeni son 30 günde %200’ün üzerinde değer kazandı. Peki bu yükseliş momentumu sürdürülebilecek mi? Bu borsa tokenini alan yatırımcıları neler bekliyor?

Huobi Token (HT)

Huobi Token son 30 günde eşsiz bir ralli yaptı. Fiyatı 3,84 dolar ile 8,15 dolar arasında dalgalanan HT Token yazı hazırlandığı sırada %8 artışla 7,77 dolarda bulunuyordu. Huobi borsasının yerel tokeniyle alakalı birkaç önemli duyuruyu son günlerde sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ortaya çıkan bir sonraki soru, bu hareketi ne tetikledi? İki ana sebep: arz düzenlemesi ve kamu desteği. İlkine bakıldığında Huobi borsası gelirlerinin bir kısmını HT satın almak ve yakmak için kullandı ve bu da tokenin arzını zaman içinde azalttı.

Huobi, Eylül ayında 411.000 HT (1.863 milyon dolar) yaktı. Bu veri Huobi Global’in Eylül ayındaki gelirinin yaklaşık 12,4 milyon dolar olduğu anlamına geliyordu. Huobi Tokens’in mevcut toplam dolaşımı yaklaşık 162 milyon HT’deydi; mevcut HT arzı 204 milyon HT idi. Aynı zamanda, HT sahiplerinin sayısı %4.45 arttı.

HT Token Desteği

ron’un kurucusu Justin Sun, popüler kripto para borsasına danışman olarak dahil oldu. Justin Sun’ın da 74 milyon HT tuttuğundan şüpheleniliyor. Nitekim birkaç gün önce yaptığı açıklama da on milyonlarca token tuttuğu yönündeydi. HT Token fiyatı 19:49 itibariyle 8 doları aştı ve yazı hazırlandığı sırada yükselişine devam ediyordu. Yeni hakim ortağın borsaya dahil olmasıyla birlikte Huobi artık kripto para kışının soğuğunu dert etmek zorunda değil. Nitekim ortaklık duyurusunda belirtildiği gibi artık daha fazla kullanıcıya odaklanmak için çalışacaklar.

Huobi borsasının kripto para kışının daha az kayıpla atlatacağının netleşmesiyle birlikte HT Token ilginin daha da arttığını görebiliriz. Ancak yine de yatırımcılar fiyatın 30 gün içinde 3,8 dolardan yükseldiğini unutmamalıdır. Bu kritik gelişme bugüne değin büyük ölçüde fiyatlandı.