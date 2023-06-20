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Mayıs ayının başlarında yüksek oranlarda değer artışları kaydederek CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 5 Mayıs’ta tüm zamanların en yüksek fiyat seviyesi olan 0,0000043 dolara ulaşan Pepe Coin (PEPE), Mayıs ayından bu yana kaydettiği ATH seviyelerinden %80’e yakın bir değer kaybı kaydederek 0,00000092 dolar seviyelerine geriledi.

Popüler Altcoin’de Büyük Düşüş

Nisan 2023’te piyasaya sürülen ve piyasaya sürülmesinin ardından kısa bir süre içerisinde oldukça yüksek oranlarda değer artışları kaydeden Pepe Coin (PEPE), Mayıs ayının başlarında güçlü bir yükseliş ivmesi yakalamış ve 5 Mayıs’ta tüm zamanların en yüksek fiyat seviyesi olan 0,0000043 dolara ulaşarak yeni bir ATH kaydetmişti.

Ancak o dönem Pepe Coin’in işlem hacimleri ve popülaritesi hızla yükselirken çok sayıda analist, piyasa değeri düşük altcoin’lerde kısa sürede kaydedilen büyük ölçekli yükselişlerin ve spekülatif fiyat hareketlerinin ilerleyen zaman dilimleri adına büyük düşüşlere yol açabileceğini belirterek yatırımcıları uyarmıştı. Pepe Coin, 5 Mayıs’ta kaydettiği ATH seviyesinden bu yana ortalama %78’lik bir değer kaybı kaydederek son aylarda güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı.

Değer Kaybı Yüzde 80’e Yaklaştı

CMC verilerine göre 5 Mayıs’ta kaydettiği ATH seviyesinden bu yana %80’e yakın bir değer kaybı kaydeden Pepe Coin (PEPE), 0,00000092 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Ayrıca Pepe Coin, gün içerisinde de lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer artışlarına karşın güne düşüş ile başladı. Bitcoin‘in piyasa hakimiyetinin (BTC.D) uzun bir aranın ardından yeniden %50’yi aşması da çoğu altcoin’de çeşitli oranlarda değer kayıplarına sebep oldu. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,35’lik bir değer kaybı kaydeden Pepe Coin (PEPE) de 0,00000093 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.