Coinglass verilerine göre PEPE Coin'in son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği yükselişlerin ardından türev piyasasında yaklaşık 10 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu.

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Son dönemlerde piyasaya sürülen kripto para birimlerinden biri olan ve hakkında pek çok spekülasyon yapılan Pepe coin (PEPE), son 24 saatte kaydettiği değer artışları ile birlikte 0,0000012 dolar seviyelerinden gün içerisinde 0,0000023 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Coinglass verilerine göre Pepe coin’deki bu artışların etkisiyle son 24 saatte türev piyasasında yaklaşık 10 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu.

Yaklaşık 10 Milyon Dolarlık Tasfiye

Yakın bir tarihte piyasaya sürülen ve hakkında pek çok spekülasyon yapılan kripto para birimi Pepe (PEPE), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de oldukça yüksek oranlarda değer artışı kaydetmeye devam etti. Kaydettiği bu değer artışlarıyla beraber PEPE, 0,0000012 dolar seviyelerinden gün içerisinde 0,0000023 dolar seviyelerine kadar yükseldi. CoinMarketCap (CMC) verilerine göre PEPE’in piyasa değeri, 800 milyon doları aştı.

Kaydedilen bu yükselişler, vadeli piyasalarda büyük ölçekli tasfiyelerin gerçekleşmesine neden oldu. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 10 milyon dolarlık bir tasfiye gerçekleşti.

Yükselişler Devam Edecek mi?

Coinglass verilerine göre tasfiye olan pozisyonların arasında BTC ve ETH pozisyonlarından sonra en büyük pay PEPE pozisyonlarının oldu. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 10 milyon dolarlık pozisyon tasfiye olurken aynı zamanda kaydedilen bu yükselişlerin ardından PEPE’in piyasa değeri, 800 milyon doları aştı. Ayrıca PEPE’in toplam işlem hacmi de son 24 saatte CMC verilerine göre %200’ün üzerinde bir artış göstererek 751.161.648 milyon dolara ulaştı.

Ancak birçok kripto analiz platformu söz konusu artışları konusunda uyardı ve olası spekülasyonlara işaret etti. Analistler, kısa zaman içerisinde büyük ölçekli yükselişlerin yaşandığı özellikle piyasa değeri yüksek olmayan kripto para birimlerinde kısa bir süre içerisinde büyük düşüşlerin gerçekleşebileceğini dile getirerek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.