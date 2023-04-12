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Yükselişin Konuşulduğu Dönemde Bu Altcoin ve Diğerleri İçin Çöküş Uyarısı Geldi!

Yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, Ethereum (ETH) özelinde tüm altcoin yatırımcılarına seslenerek potansiyel çöküş uyarısında bulundu.
13:03
12 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin‘in (BTC) 30 bin dolar seviyesini geçmesinin ardından yılın ikinci yarısı Ethereum (ETH) beklentisini paylaştı. Analist, ETH özelinde tüm altcoin yatırımcılarına seslenerek potansiyel çöküş uyarısında bulundu.

“Bitcoin’de En Ufak Aşağı Yönde Hareketlilik Altcoin’leri Çökertebilir”

Cowen, son strateji oturumunda Ethereum‘un tüm zamanların en yüksek seviyelerini (ATH) görmeden önce düşebileceği konusunda uyarıda bulundu. Analist, kripto para piyasasının toparlanma aşamasında olduğu yıllarda Bitcoin’in altcoin’lerden daha iyi performans gösterdiğinin altını çizerek en büyük kripto paranın aşağı yönde hareket etmesi halinde altcoin’lerin çok daha hızlı bir şekilde düşeceği, hatta çökebileceği konusunda uyararak şunları söyledi:

Toparlanma yılları genel olarak altcoin piyasası için acımasız olabilir. Dolayısıyla, yılın yükseliş ve düşüş evreleri olarak adlandırabileceğimiz dönemine baktığımızda, Bitcoin’in toparlanma yıllarında altcoin piyasasının büyük bir kısmından daha iyi performans gösterme eğiliminde olduğunu unutmamak gerekiyor. ETH‘yi gerçekten bir altcoin olarak görmüyorum, ancak genel olarak altcoin piyasasının Bitcoin’e göre nasıl bir performans göstereceği açısından düşünmeye çalışıyorsanız, altcoin piyasası Bitcoin düştüğünde çok fazla düşerek aşırı değer kaybedebilir ve Bitcoin’den daha hızlı bir şekilde aşağıya doğru gidebilir.

Gerçekçi Bir Yükseliş İçin Fed Şartı

Cowen, Federal Reserve‘in (Fed) enflasyonu düşürmek için faizi artırmayı bırakana ve Fed’in tahvil satın almak gibi yollarla piyasalara likidite enjekte ettiği niceliksel genişlemeye (QE) başlayana kadar kripto para piyasasının tamamen toparlanacağına ve yeni ATH’lar kaydedeceklerine inanmadığını da ekledi:

Dolayısıyla bu, Ethereum’un yılın ikinci yarısında nasıl bir performans göstereceğini düşünürken insanların göz önünde tutması gerektiğini düşündüğüm bir şey. Benim tahminim, yukarı yönde sürekli bir hareket görülmeden önce aşağı yönde bir hareket daha görüleceği yönünde. Gerçek şu ki, QE dönemine geri dönene kadar yeni zirvelere doğru sürekli bir hareket beklemiyorum. Ve bu noktaya geri dönene kadar, bu hareketlerin sonunda soluklaşacağını düşünüyorum. Oldukça volatil olduğunu biliyorum. Son yarım yıl içinde bin dolar ila 2 bin dolar arasında epey bir git gel oldu. Ancak Bitcoin’in toparlanma döneminde altcoin piyasasındaki heyecanın Bitcoin‘e kıyasla çok daha çabuk sönebileceğini unutmamak gerekir. Bitcoin’in hakimiyeti yavaş yavaş yükselmeye devam ettikçe bunun yansımasını da görüyorsunuz.

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