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Yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin‘in (BTC) 30 bin dolar seviyesini geçmesinin ardından yılın ikinci yarısı Ethereum (ETH) beklentisini paylaştı. Analist, ETH özelinde tüm altcoin yatırımcılarına seslenerek potansiyel çöküş uyarısında bulundu.

“Bitcoin’de En Ufak Aşağı Yönde Hareketlilik Altcoin’leri Çökertebilir”

Cowen, son strateji oturumunda Ethereum‘un tüm zamanların en yüksek seviyelerini (ATH) görmeden önce düşebileceği konusunda uyarıda bulundu. Analist, kripto para piyasasının toparlanma aşamasında olduğu yıllarda Bitcoin’in altcoin’lerden daha iyi performans gösterdiğinin altını çizerek en büyük kripto paranın aşağı yönde hareket etmesi halinde altcoin’lerin çok daha hızlı bir şekilde düşeceği, hatta çökebileceği konusunda uyararak şunları söyledi:

Toparlanma yılları genel olarak altcoin piyasası için acımasız olabilir. Dolayısıyla, yılın yükseliş ve düşüş evreleri olarak adlandırabileceğimiz dönemine baktığımızda, Bitcoin’in toparlanma yıllarında altcoin piyasasının büyük bir kısmından daha iyi performans gösterme eğiliminde olduğunu unutmamak gerekiyor. ETH‘yi gerçekten bir altcoin olarak görmüyorum, ancak genel olarak altcoin piyasasının Bitcoin’e göre nasıl bir performans göstereceği açısından düşünmeye çalışıyorsanız, altcoin piyasası Bitcoin düştüğünde çok fazla düşerek aşırı değer kaybedebilir ve Bitcoin’den daha hızlı bir şekilde aşağıya doğru gidebilir.

Gerçekçi Bir Yükseliş İçin Fed Şartı

Cowen, Federal Reserve‘in (Fed) enflasyonu düşürmek için faizi artırmayı bırakana ve Fed’in tahvil satın almak gibi yollarla piyasalara likidite enjekte ettiği niceliksel genişlemeye (QE) başlayana kadar kripto para piyasasının tamamen toparlanacağına ve yeni ATH’lar kaydedeceklerine inanmadığını da ekledi: