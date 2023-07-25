Önde gelen kripto para analisti ve trader’ı Michael van de Poppe, yakın gelecekte yukarı yönlü hareketler yapacaklarına inandığı altcoinler’e dikkat çekti. İşte analistin listesinde o altcoinler ve önemli olarak işaretlediği seviyeler.

Analist FET, XRP ve XLM İçin Alım Noktalarını Tek Tek Sıraladı

Van de Poppe’nin altcoin listesinin ilk sırasında merkeziyetsiz makine öğrenme protokolü Fetch.ai (FET) var. Van de Poppe, FET’in 0,25 dolar direncini kırması halinde yüzde 80’in üzerinde yükselebileceğine inanıyor. Bu potansiyel kırılmayı önemli bir olay olduğunu söyleyen analist FET için bir sonraki hedef olarak 0,45 doları verdi. Şu anda 0,22 dolardan işlem gören FET, bu direnci aşabilecek olursa önemli bir hamle yapma potansiyeline sahip olacak.

Analistin listesindeki ikinci altcoin Ripple’ın sınır ötesi ödeme çözümü XRP. Van de Poppe, XRP’nin geniş bir aralıkta işlem gördüğünü ve aralığın dip seviyelerine düşmesi ya da aralığın tepe noktasını kırıp destek olarak yeniden test etmesi halinde alım yapmayı planlıyor. Van de Poppe, 0,66 dolarda bir süpürme olması ya da 0,825 dolar direncinin net olarak kırılması gibi uzun vadeli fiyat hareketlerinin yakından takip edilmesini önerdi.

Van de Poppe’nin gözü ayrıca XRP’nin rakibi Stellar‘da (XLM). Analist, altcoin’de alım yapmak için XLM’nin öncelikle 0,14 dolar civarındaki desteğine geri çekilmesini bekliyor. Ona göre XLM bu destekten sıçrama yapacak.

Multichain Kurbanı Fantom (FTM) İçin İki Senaryo Paylaştı

Analistin listesindeki bir başka altcoin ise akıllı sözleşme platformu Fantom (FTM). Ethereum rakibi üzerinde yükselişe geçmeden önce FTM için iki potansiyel senaryoya dikkat çeken Van de Poppe, FTM’nin zincirler arası köprü Multichain’deki sorunlardan etkilendiğini ve fiyatın daha da düşmesi halinde 0,19 ile 0,21 dolar aralığında alım yapacağını söyledi.

Analist ayrıca 0,28 doların yeniden geçilmesi halinde bunun yükselişin tetikleyicisi olmasını ve buradan alım yapacağını da ekledi.