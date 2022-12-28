Dünyaca ünlü borsa zor dönemlerden geçiyor. FTX borsasının çöküşüyle birlikte yaşanılanlar tüm kripto dünyasını olduğu gibi onları da etkiledi.

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Gemini Trust Co. kripto borç veren Genesis Global’de hali hazırda bulunan likidite krizi nedeniyle sıkışmış gibi görünüyor. Son gelişmede, yatırımcılar Gemini’nin kurucu ortakları Tyler ve Cameron Winklevoss’a, kripto borsasının kendilerine menkul kıymet olarak kaydedilemeyen faiz getiren hesaplar sattığı iddiasıyla dava açtı.

Yatırımcılar Durumdan Şikayetçi

Yatırımcılar Winklevoss ikizlerini dolandırıcılık ve borsa yasasını ihlal etmekle suçladı. İkizler 27 Aralık Salı günü Manhattan federal mahkemesinde bir toplu dava da açtılar.

Kripto para borsası, yatırımcıların varlıklarından %8’e kadar faiz elde etmelerine olanak tanıyan kendi ürünü Gemini Earn Trust’a sahipti. Ancak geçtiğimiz ay Gemini, kilit ortağı Genesis Global’in kripto borsası FTX’in çöküşüyle yayılan çöküş dalgası arasında büyük bir likidite kriziyle karşı karşıya kalmasının ardından earn ürünü için para çekme işlemlerini aniden askıya almak zorunda kaldı.

Yatırımcılar son şikayetlerinde şunları kaydetti:

Gemini daha fazla yatırımcının earn ödüllerini vermeyi reddetti ve programda hala varlıkları olan tüm yatırımcıların emeklerini etkili bir şekilde sildi.

Ayrıca, ürünler tescil edilmiş olsaydı, yatırımcıların riskleri daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olacak açıklamaları zamanında alabileceklerini de eklediler. Gemini, kendilerine iletilen e-posta taleplerine de henüz yanıt vermedi.

Gemini Yeniden Yapılandırma Planı Üzerinde Çalışıyor

Son gelişmelerin ortasında, kripto borsası Gemini harekete geçti. Geçen hafta 23 Aralık’ta Gemini web sitesi, şirketin son derece aciliyetle çalıştığını ekleyen bir mesaj gösterdi. Genesis, likidite sorununu çözmeye kararlı olduklarını ve tatil boyunca günün her saati yatırımcıları adınına çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu ayın başlarında Gemini, sorunu çözmek ve müşterilerin fonlarını kurtarmaya yardımcı olmak için Kirkland & Ellis hukuk firmasını işe aldı. Winklevoss ikizleri de bu konuda azami şeffaflığı sürdüreceklerini söylediler.

Genesis Global’in kripto borsası Gemini’ye toplam 1 milyar dolar borcu bulunuyor. Kripto borsası, kullanıcı fonlarını kurtarmak için bir alacaklılar komitesi kurdu.