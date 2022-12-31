Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Yeni Kripto Boğası Bu Tarihte! Facebook Yöneticisi Açıkladı!

Eski Facebook yöneticisi kripto paraların geleceğine dair detaylı bir görüş açıkladı. Boğa sezonu ne zaman?
17:00
31 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Eski Facebook yönetici popüler isim kısa süre önce kripto paraların geleceğine dair önemli tahminlerde bulundu. Kripto para piyasaları kaotik bir yılın son saatlerini yaşıyor. 2022 yılına dair çok sayıda rapor yayınladığımız için kötü anıları atlayarak 2023 tahminlerine geçelim. Eski Facebook (META) yöneticisi 2023’te ne bekliyor?

2023 Kripto Para Tahminleri

David Marcus eski META (Facebook) yöneticisi ve bir süredir Bitcoin Lightning Network savunucusu dönüştü. Sektörün en tanınmış isimlerinden biri olan Markus, vicdansız oyuncuların istismarından kurtulmak” için 2023 sonuna kadar zamana ihtiyaç var diyor. Bitcoin firması Lightspark’ın CEO’su ve kurucusu David Marcus, 30 Aralık’ta yayınladığı bir blog yazısında, önümüzdeki döneme dair yaptığı tahminlerle kripto para boğalarını hayal kırıklığına uğrattı.

Marcus bir sonraki kripto para boğasının 2025 yılından önce gelmeyeceğini söylüyor. Yani aşırı satışlarla ciddi kayıplar yaşayan yatırımcılar gerçek bir kazanç dönemi için 2 yıl daha beklemek zorunda kalabilir. FTX çöküşünün üzerinden iki aydan kısa bir süre geçmesine rağmen halen yatırımcıların tedirginliği sürüyor. Madencilik şirketlerine sıçrayan iflasların Genesis gibi devleri yıkmasından endişe ediliyor.

Kripto Paraların Geleceği

Meta’daki ve ondan önce PayPal’daki kripto rolüyle ünlü Marcus’a göre, kötü aktörlerin hesap vermesi gereken çok şey var ve onların hayaletleri 2023’ten sonra da kripto endüstrisinde kalmaya devam edecek. Kriptonun geleceğine dair Markus şunları söyledi;

“Bu ‘kripto kışından’ 2023’te çıkamayacağız ve muhtemelen 2024’te de çıkamayacağız. Piyasanın vicdansız oyuncuların istismarından kurtulması ve sorumlu düzenlemelerin yapılması birkaç yıl alacak. Tüketici güveninin yeniden inşa edilmesi de birkaç yıl alacak, ancak sonuçta bunun uzun vadede meşru sektör oyuncuları için faydalı bir sıfırlama olacağına inanıyorum.”

Ancak toparlanma beklenenden daha uzun sürse bile Marcus, bu gerçekleştiğinde yeni ve daha güçlü bir sektörün oluşacağına inanıyor.

“Kriptoda, yıllar süren açgözlülük gerçek dünya uygulamalarına yer açacak. Havadan bir token yaratma ve milyonlar kazanma yılları sona erdi. Müzik durdu. Gerçek değer yaratma ve gerçek dünya sorunlarını çözme konusundaki normal programımıza geri döndük. Dünyanın en etkili açık, birlikte çalışabilir, ucuz, gerçek zamanlı ödeme protokolü olarak Bitcoin Lightning Network bence artık daha fazla umut vaat etmeye başladı”.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
“Altın, Gümüş ve Bitcoin Al” Diyen Ünlü Yazardan Çarpıcı Yorum: Ezip Geçecek!
“Altın, Gümüş ve Bitcoin Al” Diyen Ünlü Yazardan Çarpıcı Yorum: Ezip Geçecek!
Finans Efsanesinden 2023 Bitcoin, Altın ve Gümüş Tahmini!
Finans Efsanesinden 2023 Bitcoin, Altın ve Gümüş Tahmini!
Kripto Paralarda Son Durum! BTC, ETH, ADA, XRP Yorum!
Kripto Paralarda Son Durum! BTC, ETH, ADA, XRP Yorum!
Bitcoin 2023’e Gidiyor! Peki Fiyatlar Gerçekten Dibi Gördü Mü? İşte Beklentiler!
Bitcoin 2023’e Gidiyor! Peki Fiyatlar Gerçekten Dibi Gördü Mü? İşte Beklentiler!
Santiment Raporladı: Bu Metrik Bitcoin’de Dip Seviyeyi Getirebilir!
Santiment Raporladı: Bu Metrik Bitcoin’de Dip Seviyeyi Getirebilir!
2023 Öncesi Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Son Durum! Grafiklerle Analiz!
5 Uzman Kripto Analisti 2023 Bitcoin Tahminini Açıkladı!
5 Uzman Kripto Analisti 2023 Bitcoin Tahminini Açıkladı!
Kripto Kahininden Bitcoin Müjdesi! Boğa Sezonu İçin Büyük Sinyal!
Kripto Kahininden Bitcoin Müjdesi! Boğa Sezonu İçin Büyük Sinyal!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Acele Etmeyin! SOL Coin Detaylı Teknik Analiz! Solana Yükselir Mi?
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Güncel NFT Haberleri
NFT Piyasasına Adım Atacaklar 2023’te Bunlara Dikkat Etmeli! Sonunda Üzülen Siz Olmayın!
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022