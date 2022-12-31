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Eski Facebook yönetici popüler isim kısa süre önce kripto paraların geleceğine dair önemli tahminlerde bulundu. Kripto para piyasaları kaotik bir yılın son saatlerini yaşıyor. 2022 yılına dair çok sayıda rapor yayınladığımız için kötü anıları atlayarak 2023 tahminlerine geçelim. Eski Facebook (META) yöneticisi 2023’te ne bekliyor?

2023 Kripto Para Tahminleri

David Marcus eski META (Facebook) yöneticisi ve bir süredir Bitcoin Lightning Network savunucusu dönüştü. Sektörün en tanınmış isimlerinden biri olan Markus, vicdansız oyuncuların istismarından kurtulmak” için 2023 sonuna kadar zamana ihtiyaç var diyor. Bitcoin firması Lightspark’ın CEO’su ve kurucusu David Marcus, 30 Aralık’ta yayınladığı bir blog yazısında, önümüzdeki döneme dair yaptığı tahminlerle kripto para boğalarını hayal kırıklığına uğrattı.

Marcus bir sonraki kripto para boğasının 2025 yılından önce gelmeyeceğini söylüyor. Yani aşırı satışlarla ciddi kayıplar yaşayan yatırımcılar gerçek bir kazanç dönemi için 2 yıl daha beklemek zorunda kalabilir. FTX çöküşünün üzerinden iki aydan kısa bir süre geçmesine rağmen halen yatırımcıların tedirginliği sürüyor. Madencilik şirketlerine sıçrayan iflasların Genesis gibi devleri yıkmasından endişe ediliyor.

Kripto Paraların Geleceği

Meta’daki ve ondan önce PayPal’daki kripto rolüyle ünlü Marcus’a göre, kötü aktörlerin hesap vermesi gereken çok şey var ve onların hayaletleri 2023’ten sonra da kripto endüstrisinde kalmaya devam edecek. Kriptonun geleceğine dair Markus şunları söyledi;

“Bu ‘kripto kışından’ 2023’te çıkamayacağız ve muhtemelen 2024’te de çıkamayacağız. Piyasanın vicdansız oyuncuların istismarından kurtulması ve sorumlu düzenlemelerin yapılması birkaç yıl alacak. Tüketici güveninin yeniden inşa edilmesi de birkaç yıl alacak, ancak sonuçta bunun uzun vadede meşru sektör oyuncuları için faydalı bir sıfırlama olacağına inanıyorum.”

Ancak toparlanma beklenenden daha uzun sürse bile Marcus, bu gerçekleştiğinde yeni ve daha güçlü bir sektörün oluşacağına inanıyor.