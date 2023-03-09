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Cardano (ADA) fiyatı son derece istikrarlı biçimde düşüyor. Yatırımcılar oluşan teknik kurulumlar nedeniyle tedirgin. Peki bu düşüşün sonu var mı? Piyasa değeri bakımından en büyük yedinci kripto para olduğu için birim fiyatın düşüyor olması daha büyük bir tedirginlik doğuruyor. Diğer tarafından fiyatı destekleyecek Vasil ve Alonzo gibi teknik güncellemeler beklenmiyor.

Cardano (ADA) Coin

Cardano fiyat grafiklerinde daha fazla kayıp görmeye hazır olabilir. Geçen hafta talep bölgesine doğru yaşanan hareket, ayıların yenilenen baskısıyla karşılaştı. Ayılar piyasanın kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor ve önümüzdeki iki hafta içinde aşağı yönlü yaklaşık %7,5’luk bir hareket daha görülmesi mümkün. Bitcoin halen 21.800 dolar desteğini geri alabilmiş değil ve kral kripto para birimindeki negatiflik orta vadeli ADA Coin yatırımcılarının satışlarıyla birleştiğinde iyi bir sonuç doğurmuyor. Geçtiğimiz günlerde on-chain hareketliliğin daha büyük bir satış dalgasının habercisi olabileceğinden bahsettik. Fiyat bu süre zarfında 0,34 dolar seviyesinde 0,315 bölgesine kadar indi.

Yavaş ama ısrarlı satış baskısı muhtemelen ADA’yı daha düşük seviyelere zorlayacaktır. Cardano iki hafta içinde %15 değer kaybetti ve teknik göstergeler düşüşün devam edebileceğini söylüyor. Tüm bunlar olurken Hoskison kişisel hesabı üzerinden COVID aşısıyla alakalı eleştiriler yapmaya devam ediyordu. Diğer tarafta büyük ümit bağlanan DJED isimli stablecoinin 1 dolara sabitliğini korumakta güçlük yaşaması diğer bir olumsuzluktur.

ADA Coin Yorum

4 saatlik grafikte, yapının düşüş eğiliminde olduğunu görebiliriz. Bu, fiyat 22 Şubat’ta daha düşük bir seviyeye indikten sonra gerçekleşti. Ancak, iki yükseliş emir bloğunun (koyu ve açık kırmızı kutularla vurgulanan) yeniden test edildiğinde yükseliş tepkisi vermesi bekleniyordu. Bunun yerine, duyarlılık yavaş yavaş satıcılar lehine değişti. Federal Rezerv Başkanı’nın son açıklamaları piyasa genelinde yatırımcılar arasında bir korku dalgası yarattı. Ve bu dalgalanma Mart ayı boyunca bir sele dönüşebilir. Son iki haftadaki satış dalgası alıcılardan fazla bir dirençle karşılaşmadı. Bir sonraki destek bölgesi 0,3-0,305 dolar seviyesinde bulunuyor.

Eğer düşüş devam ederse ADA Coin yatırımcılarının sonraki durağı 0,273 dolar olacak. Düşüş trendini tersine çevirmek için ADA’nın 0,34 ve 0,345 bölgesinin üzerinde kapanışlara ihtiyacı var. AO düşüş bölgesinin derinliklerinde kaldı, ancak son on gün içinde fiyatla yükseliş sapması oluşturduğu görüldü. Benzer şekilde, fiyat grafiklerde serbest düşüşte olmasına rağmen A/D çizgisi de yükseliyordu. Fiyat düşüşünün yanı sıra açık faiz de birkaç gündür düşüyor. Bu durum long yönlü pozisyonlardaki zayıflama nedeniyle traderların yükseliş beklentisinin zayıfladığına işaret eder.

Elbette kripto para piyasaları sürprizlerle dolu ve ADA Coin tüm bu olumsuz verilere rağmen sürpriz biçimde piyasada pozitif ayrışabilir. Yatırımcıların kendi risk profillerine göre araştırmalarını yaparak stratejilerini oluşturması gerekir.