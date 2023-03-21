Kripto para piyasalarının popüler altcoinin de son veriler nasıl bir fiyat hareketini destekliyor? Veriler, yatırımcılara nasıl bir yol gösterecek?

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LINK, Blockchain ağlarının harici veri akışlarıyla etkileşime girmesine izin vermek için merkezi olmayan bir ağı kullanan Chainlink’in yerel token’ı olarak piyasaya sürülen projede son durum ne? Token’ın fiyatı ne yöne hareket edecek?

LINK Fiyat Hareketi!

Chainlink fiyatı, Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 53 dolara ulaştığından beri alçalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Gerileme kripto para biriminin Haziran 2022’de 5,30 dolara kadar düşmesine neden oldu. O zamandan beri fiyat, 6,10 dolar’lık yatay destek alanına çok yakın işlem görüyordu. Daha yakın zamanlarda LINK fiyatı, yükseliş yapısının ilk adımı olarak kabul edilebilecek uzun bir alt fitil ve daha düşük bir yüksek yarattı.

Bununla birlikte haftalık göreceli güç endeksi (RSI), tüm dönem boyunca yükseliş sapması oluşturdu. Gösterge şimdi neredeyse 50’nin üzerine çıktı. Artış devam ederse, 8 dolardaki çizgisinin direnç sağlaması bekleniyor. Hattan bir kopuş, fiyatı 14.90 dolar direnç alanına götürebilir. Ayrıca uzmanlara göre günlük zaman dilimindeki teknik analiz, daha fazla yükseliş görünümü sağlıyor.

LINK’de Fiyat Analizi!

Kripto para biriminin fiyatı 10 Mart’tan bu yana arttı ve dört gün sonra alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. Ardından yukarı yönlü hareket etmeden önce hem direnç çizgisini hem de 6,55 dolarlık alanı destek olarak onayladı. Tüm bu hareket, fiyat 6,55 dolarlık alanının altına saptıktan sonra gerçekleşti. Sonrasında günlük RSI 50’nin üzerine çıktı.

Analistlere göre trendin yükselişe geçtiğini gösteren tüm yükseliş sinyalleri mevcut. Ancak LINK fiyatı, son 24 saat içinde reddedilmesine neden olan 0,5 Fib geri çekilme direnci seviyesinden 7,15 dolara kadar bir dirençle karşı karşıya. Bir kez kırılmayı başardığında, 8 dolardan uzun vadeli direnç çizgisine ulaşabilir. Sonuç olarak uzmanlara göre haftalık ve özellikle günlük zaman dilimindeki okumalar yükseliş eğiliminde. Ayrıca 8 dolara doğru bir artış öneriyorlar ve bu durumun gerçekleşmesi durumunda, LINK token fiyatı 14,90 dolara kadar yükselebilir. Ancak ralli ivme kaybederse fiyat 6.10 dolarlık destek alanına geri düşebilir.