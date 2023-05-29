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Popüler altcoin projeleri arasında yer almayı başaran Floki‘nin (FLOKI) fiyatı, metaverse oyunu Valhalla’nın lansmanının yapıldığı ve yatırımcıların Çin altcoin’lerine yöneldiği 28 Mayıs’ta yüzde 10’un üzerinde yükseldi. Önde gelen memecoin’in fiyatındaki yükseliş sırasında işlem hacmi de üç haftadan uzun bir süre sonra ortalamanın üzerine çıkarak yüzde 250’yi aşan oranda arttı.

Floki’nin İşlem Hacmi Sert Yükseldi

Shiba Inu köpek ırkından esinlenerek piyasaya sürülen Floki’nin işlem hacmi, geçen hafta boyunca 25 milyon dolar olan ortalamasından yaptığı sert yükselişle 90 milyon doların üzerine çıkarak 100 milyon dolara dayandı. Altcoin’in işlem hacmindeki bu sert artış, piyasaya sürülen metaverse oyunu Valhalla’nın reklamlarının Çin’de gerçekleştirilen bazı spor turnuvalarında görülmesiyle tetiklendi.

Fiyattaki yükseliş ve işlem hacmindeki sert artış, projenin Çin‘den yeni yatırımcılar çekebileceğini varsayımına dayanıyor. Floki geliştiricilerinin kısa süre önce attıkları bir tweet’te, sosyal medya gruplarına Çin merkezli topluluk üyelerinin akın ettiklerinin gözlemlendiğini aktarmaları da bu varsayımı destekliyor.

Floki, bundan önce yaptığı bir açıklamada, Valhalla oyununa daha fazla kullanıcı çekme amacıyla Çin pazarının hedeflediğini belirtmişti. Geliştiriciler, oyunun içeriğinin ve teknik belgelerinin hem geleneksel Çince hem de basitleştirilmiş Çince dillerinde kullanılabilir olacağını ve özellikle Çin oyun pazarının hedeflendiğini eklemişlerdi.

Kripto Para Dünyasının Gündemi: “Çin Anlatısı”

Şu sıralar gündemi bir hayli meşgul eden “Çin anlatısı”, 1 Haziran’dan itibaren Hong Kong’daki bireysel yatırımcıların kripto para ticareti yapmalarının önündeki yasağın kaldırılacak olmasından kaynaklanıyor. Yatırımcılar bu anlatıdan hareketle son birkaç haftadır Conflux (CFX) gibi bazı Çin altcoinlere yönelmiş durumda. Bu yönelimin sonucunda bazı Çin altcoin’lerinin fiyatında çift haneli yükselişler oldu.

Hong Kong Menkul Kıymetler Komisyonu, 1 Haziran’dan başlayarak ülkedeki bireysel yatırımcıların kripto para ticareti yapmalarına izin verecek. Böylece bireysel yatırımcıların ülkede lisans alarak hizmet veren kripto para borsalarından başta Bitcoin (BTC) olmak üzere, Ethereum (ETH), Solana (SOL) gibi bazı altcoin’leri alıp satmalarının önünü açılmış olacak. Yatırımcıların herhangi bir stablecoin alıp satmasına ise izin verilmeyecek.

Hong Kong merkezli bu gelişme, zengin Çinli spekülatörlerin yakında kripto para piyasasına yüksek meblağlarda para sokmaya başlayacakları beklentisini körüklemiş durumda.