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Optimism resmi Twitter hesabı tarafından paylaşılan Optimism ağındaki son güncellemeler ve gelişmeler, topluluk arasında olumlu duyguların tetiklenmesine neden oldu. Yaratıcı bir platform olan manifold.xyz’in Optimism platformuna dahil edilmesi, NFT yaratıcıları için olumlu bir gelişme olarak görülüyor. Buna ek olarak, OP ana ağında hesap soyutlama cüzdanı pimlico.eth için kripto altyapısının başlatılması, ağın ilerlemesine daha da katkıda bulundu.

Optimism Ağına İlişkin Zincir Üzeri Veriler ve OP Token’in Teknik Görünümü

Hareketli geçen bir haftaya ve olumlu gelişmelere rağmen Optimism ağının yerel varlığı OP, olumlu duyarlılıkta tüm bunlara karşılık gelecek şekilde bir artış gösteremedi. Kripto para araştırma ve analiz şirketi Santiment’ten alınan verilere göre, OP’nin ağ büyümesi durağan kaldı ve bu da yeni cüzdan adreslerinde ilgisizliği açıklıyor.

Dahası, ağın geliştirme aktivitesi son birkaç gün içinde düşüş yaşadı. Bu durum, geliştiricilerin ağın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmuyor olabileceğini gösteriyor. OP token’ine yönelik ağırlıklı hissiyat da düşüş göstererek olumsuz bir piyasa görünümünü yansıtıyor.

Bu göstergelere rağmen, OP’nin günlük zaman dilimindeki fiyat hareketi bazı umut verici işaretler veriyor. OP, bu yazının hazırlandığı sırada yeşil renkte işlem görüyor ve Awesome Osilatörü (AO) gibi göstergeler yeşil çubuklarla yanıp sönerek potansiyel olarak olumlu bir eğilime işaret ediyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesinden uzaklaşıyor ve aşırı alım bölgesine yaklaştıkça potansiyel bir yükselişe ve düşüş trendinin yükseliş trendine dönüyor olduğuna işaret ediyor. Buna ek olarak, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD), OP token için olumlu bir sinyal olarak yorumlanabilecek bir yükseliş geçişi olasılığını göstermektedir.

OP Yatırımcıları Dikkatli Olmalı

Teknik görünüme ve zincir üzeri verilere bir bütün olarak bakıldığında Optimism yatırımcılarının dikkatli olmaları ve kripto para piyasasında genel yatırımcı duyarlılığını göz önünde bulundurmaları şart.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre OP, son 24 saatteki fiyat hareketinde yüzde 3,89 yükseliş yaparken, 30 günlük zaman diliminde ise yüzde 36,16’lık düşüş göze çarpıyor. Bu durum, yatırım kararı almadan önce OP’nin fiyat hareketlerinin dikkatli bir şekilde analiz edilmesi ve izlenmesi gerektiğini gösteriyor.