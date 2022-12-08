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Bloomberg’in 7 Aralık tarihli haberine göre Coinbase CEO’su Brian Armstrong, kripto para borsasının alım satım işlemlerinden sağladığı gelirinin geçen yıla kıyasla en az yüzde 50 düştüğünü açıkladı.

500 Milyon Dolar Zarar Açıklaması Bekleniyor

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, kripto para borsasının gelirinin en az yüzde 50 düştüğü açıklamasını Bloomberg’den David Rubenstein Show’a verdiği bir röportaj sırasında yaptı. Borsanın geliri sorulduğunda, şirketin 2021’de 7 milyar dolar gelir ve 4 milyar dolar kazanç elde ettiğini, ancak 2022’de yaklaşık olarak bunun yarısı veya daha azı gibi göründüğünü belirtti. Bloomberg, Coinbase sözcüsünün aslında kazançları değil 2022 gelirinin 2021’dekinin yarısından daha az olacağı öngörüsünü paylaştığını söyledi.

Coinbase, bundan önce yatırımcılara gönderdiği bir mektupta, 2022 için faiz, vergi, amortisman veya itfa öncesi düzeltilmiş kazançta (FAVÖK) yaklaşık 500 milyon dolar zarar açıklamayı beklediğini belirtmişti.

FTX’in Çöküşü Daha Net Düzenlemeler Getirebilir

Röportajda Armstrong’a FTX’in iflasının kripto para sektörüne zarar vereceğini düşünüp düşünmediği soruldu. Bunun “biraz kara bir leke” olduğunu kabul eden Coinbase CEO’su, yaşananların Bernie Madoff ve Enron gibi geleneksel finansal skandallardan çok da farklı olmadığını savundu. Armstrong, ayrıca düzenlemenin “kötü bir şey olmayacağını” düşündüğünü ve FTX’in çöküşünün ABD’de daha net düzenlemelere yol açacak bir uyandırma çağrısı görevi göreceğini söyledi.

Coinbase CEO’su, hangi düzenleyici kurumun kripto para borsaları üzerinde yetkiye sahip olması gerektiği sorusuna ise farklı kripto paraların farklı kullanım durumlarına sahip olduğunu vurguladı. Hepsinin tek bir kategoriye girmediğini, bu nedenle farklı kripto paraların farklı kurumlar tarafından düzenlenmesi gerekeceğini söyledi.

Kripto Paralar İçin Zorluklarla Dolu Bir Yıl

Bu yıl hem kripto para yatırımcıları hem de Coinbase de dahil olmak üzere kripto para borsaları için zor bir yıl oldu. Mayıs ayında algoritmik stablecoin TerraUSD‘nin (TUSD) ABD dolarına olan sabitini kaybetmesi (de-peg) piyasada korkuya ve paniğe neden olmuştu. Temmuz ayında, kripto para kredi şirketi Celsius, kısmen Terra ekosisteminin çökmesinden kaynaklanan bulaşma nedeniyle para çekme işlemlerini durdurmasından sonra iflas başvurusunda bulundu.

Tam da kripto para piyasasının toparlanmaya başladığı dönemede ikinci en büyük merkezi kripto para borsası olan FTX’in likidite krizi yaşadığı ve para çekme işlemlerini gerçekleştiremez hale gelmesi piyasaları derinden sarstı. Nitekim FTX, Kasım ayında resmen iflas başvurusunda bulundu.

Bu olayların ve diğer faktörlerin bir sonucu olarak, kripto para ticareti aktivitesinin yıl boyunca düştüğü görüldü.