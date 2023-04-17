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Yapay Zeka Altcoinde Tarih Tekerrür Edecek Mi? Ufukta Yükseliş Görünüyor!

2023 yılının öne çıkan altcoinlerinden birinde yükseliş kapıda olabilir! Kripto para biriminde veriler tekerrür edecek mi?
14:00
17 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

DeFi projeleri şekillenmeye devam ederken Injective için geleceği parlak görünüyor ve aynı şey yerel kripto para birimi INJ için de söylenebilir. Ayrıca ağın yoğun likidite girişleri için onu hızlı şeride sokan son duyurusu göz önüne alındığında bu durum daha güçlenebilir.

INJ Raporları!

Injective, çok sayıda olumlu gelişmeyi ortaya çıkaran en son haftalık güncellemesini yayınladı. Raporlarda en dikkate değer olanı, ağın yerel INJ için çoklu fiyat rampasını etkinleştirmesiydi. Injective, Kraken ile ana ağ entegrasyonunu da doğruladı. Bu duyurular, likiditeye daha fazla erişimin altını çizdiği için ağ için önemli olabilir.

Bununla birlikte INJ’nin geleceği, Injective’in daha fazla likidite yoluna erişimi olduğu için artık çok daha parlak görünebilir. Peki kripto para birimi mevcut yörüngesini sürdürebilir mi INJ, Nisan ayının ilk yarısında %89 oranında ralli yaptığı güçlü bir yükseliş performansı sergiledi. Yazı kaleme alındığında 8,76 dolarlık fiyatı, 2023’teki en düşük seviyelerinden %585’lik bir artışı temsil ediyor. INJ’nin etkileyici performansı, kripto para biriminin bu yıl şu ana kadar ne kadar büyüdüğünü gösterebilir.

INJ Fiyat Analizi!

Öte yandan INJ, göreceli güç endeksi (RSI) tarafından belirtildiği gibi aşırı alım bölgesinde olduğundan, bir rahatlama rallisi çalışıyor olabilir. En son Ocak ayının sonunda bu kadar aşırı alım yaptığında, oldukça büyük bir fiyat düzeltmesi izledi. Tarih tekerrür ederse kısa vadeli yatırımcılar iyi bir fırsata sahip olabilir. Aşırı alım koşullarında güçlü bir kâr elde etme, açığa alım satım yapanlar için ideal bir fırsatı temsil edecek bir satışı tetikleyebilir. Uzmanlara göre, boğalar şimdilik göreceli bir güç sergiliyor ve bu durum daha fazlası hala olası bir hal alıyor. Ay ortasındaki güçlü bir hacim artışı, artan talebi teyit ediyor olabilir. Ayrıca bu durum muhtemelen rallinin sonlarına doğru gelen bir bireysel talep dalgasının göstergesi olabilir.

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