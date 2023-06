Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası son günlerde hiç olmadığı kadar fiyat oynaklığına sahip ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yeniden 27.000 doları test etmeye başladı. Bu esnada altcoinler de hareketlendi ve toplam piyasa değerine göre en büyük altıncı kripto para birimi XRP, 0,49 dolar seviyesinde konuşlandı. Ancak XRP için asıl kritik hareket, belirli bir noktadan sonra başlayabilir.

XRP Fiyat Analizi

Ripple ve SEC davasından her an bir sonuç gelebilme ihtimalinin konuşulduğu şu günlerde XRP’nin patlama noktasına çok yakın konuşlanması da aslında olası bir ralli için her şeyin hazır olduğuna işaret ediyor. XRP, 0,48 dolar direncini kırdı ve şu an en büyük hedef 0,51 dolar direnci olarak gözüküyor.

XRP fiyatı aslında 0,56 doları test etse de burada başarıyı elde edemedi ve 0,525 dolar destek noktasına doğru geri çekildi. Bunun devamında 0,48 dolara kadar çekilen XRP, son olarak 0,4550 dolarda alım gücü bularak kanamayı durdurdu. 0,48 dolar direncini burada tekrar kıran XRP şu an yavaş ancak sürdürülebilir bir ralli ile gündemde. XRP, düşüş hareketinin %23,6’lık Fibo geri çekilme seviyesine denk gelen 0,5650 dolara kadar ciddi bir direnç ile karşılaşmadan ilerleyebilir ve 0,51 dolardan sonra burayı da kırarsa gerçek bir boğanın sinyallerini verebilir.

XRP fiyatı an itibarıyla 4 saatlik grafikte 100 saatlik basit hareketli ortalamanın denk geldiği 0,51 doların altında yer alıyor. XRP/USD paritesi 0,48 doları kırmanın verdiği ivme ile ise ilk olarak 0,51 doları kırmayı deneyecektir.

XRP, İyi Haber İle Patlayabilir

XRP için özellikle 0,51 dolar direncinin kırılmasından sonra gelecek olumlu bir dava haberi, büyük yankı uyandırıp kitleleri yüklü alıma itebilir. Bu da sırasıyla 0,80 dolar ve devamında psikolojik direnç olan 1 doların kırılmasını sağlayacaktır. 1 dolar sonrasında ise XRP fiyatı için daha önceki senelerde görülmemiş seviyelerin önü açılıyor. XRP, yıllar önce 3 dolar ile rekor kırmış olsa da uzun zamandan beri yeni bir rekor kıramadı ve gelecek dava haberi ile her şey değişbilir. XRP yatırımcıları sadece Ripple davasını değil aynı zamanda Binance ve Coinbase davalarını da yakından takip edip bununla ilgileniyor.