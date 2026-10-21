XRP ekimde zayıflarken yönü 1,25 dolar seviyesi belirleyecek

Kripto para piyasasında XRP, Shiba Inu, Tron ve Solana kısa vadede baskı altında kalmayı sürdürürken, fiyatların kritik eşiklere yakın seyrettiği görülüyor. Dört varlıkta da son haftalarda satış baskısı öne çıktı, ancak işlem hacmindeki gerileme satıcıların henüz güçlü bir ivme kuramadığına işaret ediyor.

XRP’de ekim baskısı sürüyor

XRP fiyatı 1,2995 dolar seviyesinde işlem görüyor. Varlık, ağustos ayında yaklaşık 1,00 dolardan sert yükselerek 1,70 dolara yaklaşmıştı. Eylül ayında gelen ikinci yükseliş denemesi ise 1,65 dolar civarında başarısız kaldı ve sonrasında aşağı yönlü seyir hız kazandı.

Bu geri çekilme, XRP’yi 1,375 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın ve 1,335 dolar bölgesindeki daha kısa vadeli ortalamanın altına indirdi. 1,38 ile 1,41 dolar aralığında bulunan diğer ortalamalar da fiyatın üzerinde kalıyor. Bu görünüm, kısa sürede güçlü bir toparlanma ihtimalini zayıflatıyor.

XRP’de 1,25 dolar civarındaki son dip bölgesi bir sonraki hareket açısından belirleyici konumda bulunuyor.

En yakın destek 1,25 dolar seviyesinde yer alıyor. Alıcılar geçen hafta bu bölgede yeniden devreye girdi. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde 1,15 dolar ve ardından yaz aylarında çalışan 1,07 dolar bölgesi gündeme gelebilir. RSI göstergesi 40 civarında bulunuyor; bu tablo zayıf bir momentuma işaret ederken, aşırı satıma yaklaşılması nedeniyle tepki yükselişi olasılığını da masada tutuyor.

SHIB’de alım iştahı sınırlı kalıyor

Shiba Inu 0.00000499 dolar seviyesinde, yani 0.000005 dolar eşiğinin hemen çevresinde işlem görüyor. Eylül ayında 0.00000625 dolar civarındaki zirvenin korunamaması sonrası düşüş eğilimi belirginleşti. 200 günlük ortalama olan 0.00000560 dolar bölgesi de her toparlanma denemesini sınırladı.

Ekim başından bu yana SHIB, birkaç kısa ve orta vadeli hareketli ortalamanın altına indi. 0.00000526 ile 0.00000545 aralığı bu nedenle güçlü bir direnç bölgesi haline geldi. Aşağıda ise 0.00000480 seviyesi öne çıkıyor. Fiyat geçen hafta bu noktadan iki kez tepki verdi. Bu desteğin kaybedilmesi durumunda 0.00000440 ve temmuz dibine yakın 0.00000405 seviyeleri izlenebilir.

SHIB’de satış baskısı hafiflerken belirgin bir alım talebi henüz oluşmuş görünmüyor.

TRX ve SOL kritik bölgelerde tutunmaya çalışıyor

Tron ağına bağlı yerel varlık olan TRX 0,3314 dolar seviyesinde bulunuyor. Tron, akıllı sözleşme ve dijital varlık transferlerine odaklanan bir blokzincir ekosistemi olarak biliniyor. Fiyat, mayıs sonunda görülen 0,375 dolar zirvesinden sonra sert geriledi ve aylardır 0,32 ile 0,35 dolar arasında sıkışık seyrediyor. 0,3285 dolar civarındaki 200 günlük ortalama ana destek konumunda. Bu bölgenin altına inilmesi halinde 0,320 ve 0,315 dolar seviyeleri öne çıkabilir.

Solana ise 104,43 dolardan işlem görüyor. Eylül ayında 125 dolara yaklaşan yükselişin ardından ekim ayında satışlar güç kazandı. Kısa vadeli ortalamalar 106 ile 109 dolar bandında direnç oluştururken, 98 ile 100 dolar aralığı güçlü destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyat geçen hafta 100 dolara dokunduktan sonra tepki verdi. Bu alanın korunamaması halinde 92 ve 88 dolar seviyeleri takip edilebilir.

Her iki varlıkta da hacmin gerilemesi, satış baskısının sertleşmediğini gösteriyor. Buna karşın alıcıların da temkinli kaldığı görülüyor. Solana’da uzun vadeli görünüm tamamen bozulmuş değil, ancak kısa vadede yön konusunda 98 ile 100 dolar bandı belirleyici olacak.