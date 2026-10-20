Bitcoin ve XRP için kritik günler: Piyasada dengeler değişebilir!

Bitcoin bu akşam saatlerinde 83.500 dolara kadar yükselmesinin ardından yeniden 82.428 dolara geriledi. XRP ise 1,32 dolar seviyesinde işlem görerek Bitcoin’deki toparlanmanın gerisinde kaldı. ABD Merkez Bankasının (Fed) 28 Ekim’deki faiz kararı yaklaşırken yatırımcılar, kripto para piyasasındaki son yükselişin kalıcı olup olmayacağını anlamaya çalışıyor. Orta Doğu’da artan gerilim ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik de piyasanın yakından izlediği gelişmeler arasında.

Peki Bitcoin için toparlanma devam edebilir mi, XRP neden daha zayıf bir görünüm sergiliyor ve mevcut fiyatlar kripto para almak için uygun mu? Bu soruların yanıtı, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler ve piyasaya yön veren gelişmelerde saklı. Büyük kripto paralar yön ararken, BNB Chain üzerinde geliştirilen yapay zeka destekli meme coin platformu MemeToro $MT da 0,00649 dolarlık fiyatla 9. aşamaya ulaşan ön satışıyla dikkat çekiyor.

Piyasada öne çıkan gelişmeler

Bitcoin: 82.428 dolardan işlem görüyor. 126.080 dolarlık tarihi zirvesinin yaklaşık %34,6 altında.

82.428 dolardan işlem görüyor. 126.080 dolarlık tarihi zirvesinin yaklaşık %34,6 altında. XRP: 1,32 dolar seviyesinde. ABD’deki XRP ETF’lerinde 13 haftalık para girişi serisi sona ererken 1 Kasım’daki kilit açılışı yaklaşıyor.

1,32 dolar seviyesinde. ABD’deki XRP ETF’lerinde 13 haftalık para girişi serisi sona ererken 1 Kasım’daki kilit açılışı yaklaşıyor. Fed ve küresel gelişmeler: 28 Ekim’de faiz kararı açıklanacak. İran gerilimi sürerken Brent petrolün varil fiyatı 108,79 dolardan kapandı.

28 Ekim’de faiz kararı açıklanacak. İran gerilimi sürerken Brent petrolün varil fiyatı 108,79 dolardan kapandı. MemeToro ön satışı: $MT token’ın 9. aşama fiyatı 0,00649 dolar. Üç güvenlik denetiminden geçen token sözleşmesine ek olarak kullanıcıların platformu ücretsiz deneyebileceği bir test ağı bulunuyor.

Bitcoin neden toparlandı? Üç gelişme öne çıkıyor

Bitcoin, ekim ayının ilk yarısında yaşadığı sert kayıpların ardından yeniden yükselişe geçti. Caleb & Brown ve Bitcoin.com verilerine göre 8 Ekim’de 83.000 doların altına düşen Bitcoin, 15 Ekim’de 80.117 dolara kadar geriledi. Pazar günü 80.595 doları gördükten sonra yeniden toparlanarak 83.000 dolar seviyesini test etti. Oysa ekim ayının başında 87.300 dolara kadar yükselmişti.

Son toparlanmanın arkasında Çin’den gelen ekonomik veriler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Bitcoin ETF’lerine yeniden para girmeye başlaması bulunuyor.

CoinDesk’in 19 Ekim tarihli haberine göre Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte %4,5 büyüyerek %4,3’lük seviyenin üzerine çıktı. Perakende satışlar da %0,5’lik beklentiye karşılık %1,1 arttı. Olumlu verilerin ardından Nasdaq vadeli işlemlerinde %1’in üzerinde yükseliş yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş de enflasyon endişelerinin bir miktar hafiflemesine yardımcı oldu. Enflasyonun yüksek seyretmesi, Fed’in faiz indirimlerine gitmesini zorlaştıran başlıca nedenlerden biri olmaya devam ediyor.

Ancak asıl dikkat çekici gelişme ETF tarafında yaşandı. KuCoin Haberleri’in aktardığı verilere göre ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine 19 Ekim’de toplam 526,7 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. BlackRock’ın IBIT fonu tek başına 665,2 milyon dolarlık giriş kaydetti. Bitcoin.com verilerine göre bu fonlardan bir önceki hafta yaklaşık 228,6 milyon dolar çıkmıştı.

Buna rağmen yükselişin kalıcı bir trende dönüştüğünü söylemek için henüz erken. Glassnode, 19 Ekim’de spot piyasadaki ve ETF’lerdeki alıcıların önceki dönemde yeterince güçlü olmadığını belirtti. Nitekim Bitcoin, 83.000 doları ilk kez yeniden test ettiğinde bu seviyede tutunamayarak 82.069 dolara kadar geriledi. Ardından açıklanan ETF verileri piyasa açısından olumlu bir gelişme oldu.

Petrol ve İran gerilimi piyasayı nasıl etkileyebilir?

20 Ekim’de gelen yeni açıklamalar, petrol fiyatlarının ve jeopolitik gelişmelerin önümüzdeki günlerde önemini koruyacağını gösterdi.

Brent petrol vadeli işlemleri günü 76 sentlik, yani %0,69’luk düşüşle varil başına 108,79 dolardan tamamladı. Günlük gerileme enflasyon açısından olumlu görülse de İran çevresindeki gerilim petrol piyasasında belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın ticari gemilere yönelik faaliyetlerini İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana benzeri görülmemiş olarak nitelendirdi. Rubio ayrıca İran’da sertlik yanlılarının yönetimde etkili olması nedeniyle bir anlaşmaya varmanın son derece zor olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran konusunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin nihai kararı kendisinin vereceğini belirtti. Savunma Bakanı Pete Hegseth ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmenin içeriğini açıklayamayacağını da ifade etti.

Trump’ın Ukrayna savaşı hakkındaki açıklamaları ise diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğüne işaret etti. Ukrayna’nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini söyleyen Trump, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bir anlaşmaya varmasını istediklerini belirtti. Rusya’nın da son görüşmelerin ardından savaşı bitirmek istediğini savundu.

Ekonomi konusunda daha iyimser bir mesaj veren Trump, ABD’nin bu yıl daha güçlü büyüyeceğini ve bütçe konusunda sıkı bir duruş sergileyeceklerini söyledi. Diğer yandan CBC’nin aktardığına göre, ABD ile Kanada arasında ara seçimlerden önce bir ticaret anlaşmasına varılması beklenmiyor.

Bu gelişmelerin Bitcoin üzerindeki etkisi henüz net değil. Ancak petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi enflasyon endişelerini artırabilir. Bu da Fed’in faiz politikası üzerinden kripto para piyasasını etkileyebilecek bir risk oluşturuyor.

Bitcoin fiyat tahmini: Hangi seviyeler önemli?

Bitcoin’in 82.428 dolar civarında işlem gördüğü mevcut tabloda 83.000 dolar, kısa vadede aşılması gereken ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor.

Alıcıların bu seviyeyi geçmesi durumunda 84.400–85.000 dolar aralığı gündeme gelebilir. Bir sonraki önemli hedef ise ekim ayı başında görülen 87.300 dolar.

Düşüş tarafında ise 80.000–82.000 dolar aralığı dikkat çekiyor. KuCoin Haberleri’e göre QCP Capital bu bölgeyi alım fırsatı olarak değerlendiriyor. FXStreet’in aktardığı yaklaşık 80.625 dolardaki 50 günlük hareketli ortalama da aynı aralıkta bulunuyor.

Bu desteğin kaybedilmesi halinde fiyatın 78.500–80.000 dolar bölgesine gerilemesi mümkün.

Bitcoin’in 126.080 dolarlık tarihi zirvesine yeniden ulaşması için mevcut fiyatından yaklaşık %53 yükselmesi gerekiyor. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, özellikle ETF talebinin devamına ve makroekonomik koşullara bağlı olacak.

XRP neden Bitcoin’in gerisinde kaldı?

Bitcoin yeniden 83.000 doları test ederken XRP aynı ölçüde toparlanamadı. Şu anda 1,32 dolardan işlem gören XRP, 3,65 dolarlık tarihi zirvesinin yaklaşık %63,8 altında bulunuyor.

Crypto.news ve XRP Insights verilerine göre XRP, 19 Ekim’e kadar olan yedi günlük dönemde yaklaşık %7 değer kaybetmişti. Bitcoin’e kıyasla daha zayıf performans göstermesinde ETF talebinin azalması, dolaşımdaki arzın büyümesi ve yaklaşan token kilit açılışı etkili oluyor.

XRP ETF’lerinde 13 haftalık seri sona erdi

Crypto.news ve COINTURK tarafından aktarılan SoSoValue verilerine göre ABD’deki spot XRP ETF’lerinden 16 Ekim’de sona eren haftada yaklaşık 1,84 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Böylece 13 hafta boyunca devam eden kesintisiz para girişi sona erdi.

Çıkış miktarı büyük olmasa da ETF’lerin XRP için önemli bir talep kaynağı olması nedeniyle gelişme dikkat çekiyor. Fonların toplam varlık değeri yaklaşık 1,47 milyar dolar seviyesinde bulunurken piyasaya sürüldüklerinden bu yana yaklaşık 1,8 milyar dolarlık net giriş kaydedildi.

Ripple’ın 1 Kasım’daki kilit açılışı yaklaşıyor

XRP üzerinde baskı oluşturan bir başka gelişme de Ripple’ın emanet hesaplarındaki token’larla ilgili.

XRP Insights verilerine göre Ripple’ın emanet hesaplarında 17 Ekim itibarıyla 31,40 milyar XRP bulunuyordu. 1 Kasım Pazar günü saat 00.00 UTC’de bu hesaplardan 1 milyar adede kadar XRP’nin kilidi açılabilecek.

Ancak kilidi açılan token’ların tamamı dolaşıma girmiyor. FinanceFeeds’e göre son 12 aylık dönemde serbest bırakılan XRP’lerin yaklaşık %70’i yeniden kilitlendi. Bu nedenle 1 milyarlık rakam, piyasaya aynı miktarda yeni XRP sürüleceği anlamına gelmiyor. Yine de yatırımcılar olası arz artışı nedeniyle bu tarihi yakından izliyor.

XRP’nin arz yapısına ilişkin daha uzun vadeli veriler de dikkat çekici. CoinDesk’in 16 Ekim’de Nansen verilerine dayanarak yayımladığı habere göre XRP’nin dolaşımdaki arzı 2017’den bu yana %63 artarken toplam piyasa değeri yaklaşık %3 geriledi.

Tesseract Group’tan Oliver Carding’in verdiği rakamlara göre XRP, Ağustos 2025’ten bu yana yaklaşık %59 değer kaybetti. Aynı dönemde Bitcoin %32, Ethereum ise %44 geriledi.

Borsalardaki XRP miktarı yükseldi

Crypto.news’in aktardığı CryptoQuant verilerine göre borsalardaki XRP miktarı 17 Ekim’de 11,81 milyara ulaştı. Bu seviye, son bir yılda kaydedilen değerlerin en yüksek %1’lik diliminde bulunuyor.

Borsalarda daha fazla XRP tutulması, satışa hazır arzın artabileceğine işaret ediyor. Ancak bu token’ların mutlaka satılacağı anlamına gelmiyor.

Vadeli işlem piyasasında da hareketlilik azaldı. Binance’teki XRP açık pozisyonlarının büyüklüğü, 4 Ekim’deki 538,1 milyon dolardan 17 Ekim’de 453 milyon dolara geriledi. Yaklaşık %16’lık düşüşe karşılık Göreceli Güç Endeksi (RSI) 38–39 seviyelerinde bulunuyor.

Öte yandan Ripple’ın iş alanını genişletmesi, her zaman doğrudan XRP talebi yaratmıyor. Ripple Prime, 15 Ekim’de 100’den fazla referans varlığa dayalı sürekli vadeli işlem sözleşmeleri sunmaya başladı. Ancak CryptoTicker’ın dikkat çektiği üzere bu işlemlerde teminat olarak RLUSD kullanılıyor; XRP ne teminat ne de ödeme ve mutabakat varlığı olarak görev yapıyor.

RLUSD’nin arzı yaklaşık 2,43 milyar dolara ulaşmış olsa da stablecoin’in büyümesi doğrudan XRP satın alınmasını gerektirmiyor.

XRP fiyat tahmini: 1,25 dolar neden kritik?

XRP’nin 1,32 dolarlık mevcut fiyatında ilk önemli destek 1,28 dolarda bulunuyor. Bu seviye aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamaya karşılık geliyor.

Bir sonraki destek ise 1,25 dolar. Crypto.news’in aktardığına göre analist Ali Martinez, bu seviyenin korunmasını kritik görüyor. Desteğin kaybedilmesi halinde fiyatın yeniden 1 dolara gerilemesi ihtimaline dikkat çekiyor.

Yükseliş tarafında ilk direnç 1,34–1,38 dolar aralığında. TradingHaberleri ve FXStreet’e göre bunun ardından ekim ayı başında satışlarla karşılaşılan 1,50 dolar seviyesi geliyor.

Martinez, XRP’nin 1,56 doların üzerinde kalıcı bir kapanış gerçekleştirmesinin 2 dolara doğru yükselişin önünü açabileceğini belirtiyor. XRP’nin 3,65 dolarlık tarihi zirvesine yeniden ulaşması için mevcut fiyatından yaklaşık %177 yükselmesi gerekiyor.

Bitcoin ile karşılaştırıldığında XRP’nin önünde daha uzun bir toparlanma süreci bulunuyor. Bitcoin’in ETF’lerine yeniden para girmeye başlaması ve daha yüksek likiditeye sahip olması kısa vadede avantaj sağlıyor. XRP ise ödeme sistemlerindeki kullanım alanlarını korumakla birlikte fiyatını destekleyecek yeni gelişmelere ihtiyaç duyuyor.

Önümüzdeki günlerde kripto para piyasasını neler bekliyor?

Kripto para piyasasının yönünü belirleyebilecek en önemli gelişme, 27–28 Ekim’de gerçekleştirilecek Fed toplantısı.

Reuters anketine katılan 100 ekonomistten 94’ü politika faizinin %3,75–4,00 aralığında sabit tutulmasını bekliyor. KuCoin Haberleri ve Caleb & Brown verilerine göre CME FedWatch, faiz artırımı olasılığını yaklaşık %15 olarak gösteriyor.

Eylül ayında enflasyonun %3,7’ye ulaşması ve ABD 10 yıllık tahvil getirisinin %5’in üzerinde bulunması, Fed üzerindeki baskının devam ettiğine işaret ediyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi, aralık ayında faiz artırımı ihtimalinin yeniden tartışılmasına neden olabilir.

Fed kararının hemen ardından 29 Ekim’de ABD’nin PCE enflasyon verileri açıklanacak. Coinpedia’nın aktardığı bu veri de faiz beklentilerini etkileyebilir.

Kasım ayında ise üç önemli tarih öne çıkıyor.

1 Kasım’da Ripple’ın emanet hesaplarından yeni XRP kilit açılışı yapılabilecek.

3 Kasım’da ABD ara seçimleri gerçekleştirilecek. Caleb & Brown’a göre kripto para piyasasının düzenleyici çerçevesini belirlemeyi amaçlayan CLARITY Act, 15 Eylül’de Senato’da 49’a karşı 50 oyla sonuçlanan oylamanın ardından ilerleyemedi. Kongre de seçim sonrasına kadar çalışmalarına ara verdi.

11 Kasım’da ise MSCI, Strategy gibi şirketlerin bazı endekslerden çıkarılmasına yol açabilecek kurallarla ilgili bir liste yayımlayacak.

Fed kararı öncesinde Bitcoin’in 83.000 doları aşıp aşamayacağı, XRP’nin ise 1,28–1,25 dolar desteklerini koruyup koruyamayacağı kısa vadeli piyasa görünümünde belirleyici olacak.

MemeToro: Yapay zeka destekli meme coin platformunda 9. aşama

Bitcoin ve XRP gibi büyük kripto paralar yön bulmaya çalışırken erken aşamadaki projeler de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bunlardan biri, BNB Chain üzerinde geliştirilen MemeToro $MT.

MemeToro yalnızca bir meme coin değil; kullanıcıların yeni meme coin projeleri oluşturmasına ve bu projeler için fon toplamasına imkan vermeyi amaçlayan bir platform. Projenin kendi token’ı $MT ise aşamalı bir ön satış modeliyle sunuluyor. Ön satış şu anda 9. aşamada ve token başına fiyat 0,00649 dolar.

MemeToro nasıl çalışıyor?

MemeToro, yapay zekayı akıllı sözleşmelerle birleştiren bir sistem geliştiriyor.

Yapay zeka, haberleri ve X’teki güncel eğilimleri inceleyerek yeni meme coin fikirleri oluşturuyor. Ardından bu fikirlerin neden seçildiğini açıklıyor ve proje koşullarını belirleyen yapılandırılmış bir dosya hazırlıyor.

Belirlenen koşullar, FairLaunchEscrow adlı akıllı sözleşmeyle uygulanıyor. Böylece yapay zeka doğrudan fonları yönetmiyor; işlemler önceden tanımlanan kurallara göre gerçekleştiriliyor.

Projenin kaynak kodları MIT lisansı altında https://github.com/MemeToro/memetoro adresinde herkese açık olarak paylaşılıyor. GitHub deposunda yapay zeka bileşeni, başlatma dosyası formatı, emanet sözleşmesi ve otomatik testler yer alıyor.

MemeToro ekibi mevcut yazılımı erken aşamadaki bir minimum uygulanabilir ürün (MVP) olarak tanımlıyor. Platformun tam sürümü henüz geliştirme aşamasında. Altyapı çalışmalarının Web3 güvenlik şirketi Coinsult ile birlikte yürütüldüğü belirtiliyor.

$MT token’ın fiyatı ve arz dağılımı

Ön satışın 9. aşamasında $MT token’ın fiyatı 0,00649 dolar olarak belirlenmiş durumda. Her aşamanın ayrı bir fon toplama hedefi bulunuyor. Hedefe ulaşıldığında sonraki aşama daha yüksek fiyatla başlıyor.

Toplam $MT arzı 1,2 milyar token ile sınırlandırılmış durumda. Projenin https://memetoro.com/tokenomics adresinde yayımladığı dağılım şu şekilde:

Halka açık satış: 852 milyon $MT (%71)

852 milyon $MT (%71) Borsa rezervleri: 120 milyon $MT (%10)

120 milyon $MT (%10) Pazarlama ortağı: 90,72 milyon $MT (%7,56)

90,72 milyon $MT (%7,56) MemeToro işlemleri: 60 milyon $MT (%5)

60 milyon $MT (%5) Ödüller: 53,28 milyon $MT (%4,44)

53,28 milyon $MT (%4,44) Ekip: 24 milyon $MT (%2)

Pazarlama ortağına ayrılan token’lar 24 aylık hak ediş takvimine tabi. Ön satışta satın alınan token’lar ise kilitli değil; alıcılar satın alma işleminin ardından token’larına sahip oluyor.

$MT, BNB Smart Chain üzerinde çalışıyor. Token’ın sözleşme adresi 0x44412181b7eb66bff974c0a9a9e908e5bba8cfff ve blockchain gezginleri üzerinden kontrol edilebiliyor.

Ön satışa kripto para cüzdanıyla veya kartla ödeme yaparak katılmak mümkün.

MemeToro’nun güvenlik denetimleri ne durumda?

$MT token sözleşmesi Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU tarafından üç ayrı güvenlik denetiminden geçirildi.

Bununla birlikte Coinsult’un platformun altyapı çalışmalarında da görev alması nedeniyle yatırımcıların yalnızca denetim sayısına bakmak yerine raporların içeriğini incelemesi önem taşıyor.

Projenin kendi GitHub belgelerine göre FairLaunchEscrow dahil olmak üzere platformun başlatma sözleşmeleri henüz bağımsız bir güvenlik denetiminden geçmedi. Ekip, bu denetimleri sistemin gerçek kullanıma açılmasından önce tamamlamayı planlıyor.

MemeToro ekibi takma adlar kullanıyor ve kurucuların gerçek kimlikleri açıklanmış değil. Bu nedenle projenin değerlendirilmesinde açık kaynak kodları, bağımsız denetimler ve yayımlanan sözleşme koşulları özellikle önem kazanıyor.

Gerçek para yatırmadan platformu denemek mümkün

MemeToro’nun dikkat çeken özelliklerinden biri, kullanıcıların gerçek para harcamadan sistemi deneyebilecekleri bir test ağı sunması.

BNB test ağı üzerinde çalışan bu ortamda parasal değeri olmayan tBNB token’ları kullanılıyor. Kullanıcılar, canlı platformdaki işlemlere benzer şekilde fon yatırma ve çekme süreçlerini deneyebiliyor.

Bunun için cüzdanı BNB Smart Chain test ağına geçirmek, ücretsiz tBNB sağlayan bir faucet üzerinden test token’ı almak ve https://memetoro.com/memecoin adresindeki ilgili yatırım turunu açmak gerekiyor. Ardından işlemler istenildiği kadar tekrarlanabiliyor.

Bu özellik, özellikle ön satış süreçlerine yabancı kullanıcıların gerçek para yatırmadan önce platformun nasıl çalıştığını anlamasına yardımcı oluyor.

MemeToro neden ilgi görüyor?

Meme coin’ler kripto para piyasasında en çok ilgi gören alanlardan biri olmaya devam ediyor. MemeToro ise bu ilgiyi yapay zeka, açık kaynak kodları ve önceden belirlenmiş akıllı sözleşme kurallarıyla birleştirmeye çalışıyor.

Projenin öne çıkardığı avantajlar arasında toplam arzın %71’inin halka açık satışa ayrılması, ekip payının %2 ile sınırlandırılması, ön satış token’larının kilitli olmaması, 16’dan fazla dil desteği ve kartla ödeme imkanı bulunuyor.

Çalışan bir test ağının bulunması da kullanıcıların platformu önceden incelemesine olanak tanıyor. Bununla birlikte ana platformun geliştirme aşamasında olması ve bazı akıllı sözleşmelerin henüz bağımsız denetimden geçmemesi, değerlendirilmesi gereken riskler arasında.

MemeToro’nun 9. aşama ön satışına nasıl katılabilirsiniz?

Ön satışa katılmak isteyenlerin öncelikle resmi https://memetoro.com/ adresine giderek site adresini doğrulaması gerekiyor.

Ardından BNB Smart Chain ağına bağlı bir cüzdan kullanılabiliyor veya kartla ödeme seçilebiliyor. Ödeme öncesinde token sözleşmesi adresinin resmi adresle karşılaştırılması, 0,00649 dolarlık 9. aşama fiyatının ve satış koşullarının dikkatlice incelenmesi önem taşıyor.

Satın alma işleminin ardından $MT token’larının cüzdanda görüntülenmesi için sözleşme adresi eklenebiliyor. Katılımcıların ayrıca bulundukları ülkedeki yasal düzenlemelere uyması gerekiyor.

Her ön satış aşaması farklı bir fiyatla gerçekleştirildiğinden 0,00649 dolarlık fiyat yalnızca 9. aşama devam ettiği sürece geçerli olacak.

Şu anda kripto para almak mantıklı mı?

Kripto para piyasasında son günlerde görülen toparlanma, bütün varlıkların aynı güçte yükseldiği bir döneme işaret etmiyor.

Bitcoin, 83.000 dolarlık direncini aşmaya çalışırken XRP önemli destek seviyelerine yakın işlem görüyor. Bitcoin ETF’lerine yeniden para girmesi olumlu bir gelişme olsa da bunun kalıcı talebe dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belli değil.

Üstelik 28 Ekim’deki Fed kararı, ABD enflasyon verileri ve İran çevresindeki gerilim kısa vadede fiyatların yönünü değiştirebilir.

Bazı analistler Bitcoin’de 80.000–82.000 dolar aralığını alım bölgesi olarak görürken diğerleri yükselişin devamı için ETF girişlerinin güçlenmesini bekliyor.

Düşüşlerden yararlanmak isteyen yatırımcılar açısından alımları zamana yaymak, borçla işlem yapmamak ve kaybetmeyi göze alabilecekleri tutarlarla yatırım yapmak riski sınırlamaya yardımcı olabilir.

Bu noktada üç varlığın birbirinden farklı özellikleri bulunuyor. Bitcoin yüksek likiditesiyle piyasanın genel yönünü belirlerken XRP, ödeme sistemlerindeki kullanım alanı ve arz gelişmelerinden etkileniyor. MemeToro ise açık kaynak kodları ve aşamalı token satışı bulunan, ancak henüz geliştirme sürecindeki erken aşama bir proje.

Dolayısıyla mevcut fiyatların alım fırsatı oluşturup oluşturmadığı, yalnızca ne kadar gerileme yaşandığına değil, yatırımın süresine ve üstlenilebilecek riske de bağlı.

Bitcoin için kısa vadede 83.000 doların aşılması, XRP içinse 1,25–1,28 dolar destek bölgesinin korunması önem taşıyor. Fed toplantısına kadar bu seviyelerden güçlü bir kopuş yaşanmaması, piyasanın yeni bir yön belirlemek için ekonomik gelişmeleri beklediğine işaret edebilir.

MemeToro ($MT) hakkında daha fazla bilgi

Resmi web sitesi: https://memetoro.com/

GitHub: https://github.com/MemeToro/memetoro

Token ekonomisi: https://memetoro.com/tokenomics

X: https://x.com/memetoro_mt

Telegram: https://t.me/memetoro_mt

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gY0jgWy_DtA