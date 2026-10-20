BITCOIN (BTC)

İrlanda’da kayıp sanılan 500 BTC, 10 yıl sonra Coinbase Prime’a aktarıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 İrlanda’da kayıp sanılan $BTC’nin 500 adedi, 10 yılı aşkın aradan sonra Coinbase Prime’a aktarıldı.
  • 📌 Son işlem 41,52 milyon dolar değer taşıdı ve Collins bağlantılı cüzdanlardan 2026’daki beşinci 500 BTC transferi oldu.
  • 🕰️ 2011 ve 2012 döneminde toplanan 6.000 BTC’nin parçaları, İrlanda makamlarının 2026 boyunca yürüttüğü el koyma süreciyle yeniden ortaya çıktı.
İlayda Peker
İlayda Peker

İrlandalı hükümlü uyuşturucu kaçakçısı Clifton Collins ile bağlantılı bir Bitcoin cüzdanı, 10 yılı aşkın sürenin ardından yeniden hareket etti. Blokzincir verilerine göre 500 BTC, kurumsal işlem platformu Coinbase Prime’a gönderildi. Bu transferin güncel değeri 41,52 milyon dolar olarak hesaplandı.

İçindekiler
1 Yıllardır kayıp sanılan varlık yeniden taşındı
2 6.000 BTC’lik servetin geçmişi
3 İrlanda makamları 2026 boyunca el koydu

Yıllardır kayıp sanılan varlık yeniden taşındı

Lookonchain, söz konusu aktarımın Collins ile ilişkilendirilen cüzdanlardan birinden yapıldığını bildirdi. Coinbase Prime, büyük ölçekli yatırımcılar ve kurumlara yönelik alım satım ile saklama hizmeti sunan bir platform olarak biliniyor. Son transfer, uzun süre erişilemediği düşünülen Bitcoin varlıklarının yeniden dolaşıma girdiğini gösteren son örnek oldu.

Lookonchain, 500 BTC’nin Coinbase Prime’a aktarıldığını duyururken, bunun yıllardır erişilemediği düşünülen Collins bağlantılı cüzdanlardan çıktığını kaydetti.

Bu Bitcoin’ler, Collins’in yıllar önce biriktirdiği toplam 6.000 BTC’lik varlığın parçasıydı. Collins’in özel anahtarları kaybettiği öne sürülmüş, bu nedenle söz konusu servet kripto piyasasının en bilinen kayıp anahtar vakalarından biri haline gelmişti. Ancak 2026 boyunca peş peşe yaşanan hareketler, bu anlatının önemli ölçüde değiştiğine işaret etti.

6.000 BTC’lik servetin geçmişi

Dublinli eski arıcı Collins, 2011 sonu ile 2012 başında yürüttüğü kenevir yetiştiriciliği faaliyetlerinden yaklaşık 6.000 BTC topladı. Bitcoin’in o dönemde birkaç dolar seviyesinde işlem görmesi, bu birikimin başlangıçta sınırlı bir parasal değere sahip olduğu anlamına geliyordu. Fiyat yükseldikçe Collins’in varlıklarının çalınmasından endişe ettiği aktarıldı.

Bu nedenle Collins’in Bitcoin’lerini 12 ayrı cüzdana böldüğü, her bir cüzdanda 500 BTC tuttuğu belirtildi. Özel anahtarları ise bir A4 kağıdına yazdırıp bir olta çantası içindeki alüminyum kapağa sakladığı kaydedildi. Bu çantanın Galway kontluğunda kiralanan bir mülkte tutulduğu belirtildi.

İrlanda makamları, daha önce erişilemediği düşünülen bir 500 BTC cüzdanına Europol desteğiyle ulaşıldığını açıkladı.

İrlanda makamları 2026 boyunca el koydu

Collins, 2017’de aracında kenevir bulunmasının ardından gözaltına alındı ve daha sonra beş yıl hapis cezası aldı. Hapis sürecinde kiralık mülkün soyulduğu, ardından içerideki eşyaların tamamen boşaltılarak çöplüğe götürüldüğü belirtildi. Bitcoin anahtarlarının saklandığı öne sürülen olta çantası da bu süreçte ortadan kayboldu.

Mart ayında İrlanda Suç Gelirleri Bürosu, daha önce erişilemediği düşünülen 500 BTC’lik bir cüzdana ulaştığını açıkladı. Kurum, suç gelirlerinin takibi ve el konulmasından sorumlu devlet birimi olarak faaliyet gösteriyor. Bu işlemin Europol bünyesindeki Avrupa Siber Suç Merkezi desteğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Marttaki 500 BTC’lik el koymanın ardından mayısta 500 BTC daha, temmuzda ise bir 500 BTC daha ele geçirildi. 28 Ağustos’ta yaklaşık 39,56 milyon dolar değerindeki başka bir 500 BTC dilimi Coinbase Prime’a aktarıldı. 20 Ekim’de gerçekleşen son işlemle birlikte, Collins bağlantılı cüzdanlardan bu yıl beşinci kez 500 BTC’lik bir transfer yapılmış oldu.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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