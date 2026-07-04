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RIPPLE (XRP)

XRP 1,10 doların üzerine çıkarken Supertrend göstergesi haftalar sonra ilk alım sinyalini üretiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, 1 Temmuz’daki 1,02 dolar dip seviyesinden toparlanarak 3 Temmuz’da 1,11 dolara çıktı ve $XRP’de teknik görünüm güçlendi.
  • 📈 Supertrend göstergesi, haziran ortasından bu yana ilk alım sinyalini üretirken önceki sinyalin %14’lük yükselişten önce geldiği görülmüştü.
  • 💰 ABD merkezli XRP ETF’leri, iki günlük çıkışın ardından perşembe günü yaklaşık 7 milyon dolar giriş kaydetti.
  • 🌍 Ripple, MiCA kapsamındaki geçici yetkilendirme yapısıyla Avrupa’da ödeme operasyonlarını başlatarak iyimserliği destekledi.
Onur Atam
Onur Atam

XRP, temmuz ayının zayıf başlangıcının ardından yeniden 1,10 dolar eşiğinin üzerine çıktı. Varlık, 1 Temmuz’da görülen 1,02 dolarlık dip seviyeden toparlanarak 3 Temmuz gün içi işlemlerinde 1,11 dolara kadar yükseldi ve iki gün içinde yaklaşık %3 değer kazandı.

İçindekiler
1 Teknik sinyal ve kurumsal akışlar öne çıktı
2 Ripple’ın Avrupa adımı ve öne çıkan seviyeler
3 Kısa pozisyon baskısı izleniyor

Teknik sinyal ve kurumsal akışlar öne çıktı

Yükselişte aynı anda devreye giren birkaç unsur etkili oldu. Kurumsal talebin ETF kanalıyla yeniden güç kazanması, teknik göstergelerde görülen olumlu tablo ve Ripple’ın Avrupa’daki ödeme faaliyetlerine başlaması, piyasa tarafında iyimserliği destekledi.

Kripto para analisti Ali Martinez, 3 Temmuz’da Supertrend göstergesinin XRP için haziran ortasından bu yana ilk kez alım sinyali verdiğini paylaştı. Martinez, önceki alım sinyalinin %14’lük bir yükselişten önce geldiğini, aynı göstergenin son iki büyük geri çekilmeyi de %19 ve %16 oranlarıyla isabetli biçimde işaret ettiğini aktardı.

Ali Martinez, Supertrend göstergesinin XRP için haziran ortasından bu yana ilk kez alım sinyali verdiğini, önceki sinyalin ise %14’lük yükselişten önce oluştuğunu belirtiyor.

Supertrend, fiyat eğilimini ve olası yön değişimlerini izlemek için kullanılan bir teknik analiz göstergesi olarak biliniyor. Gösterge, fiyatın belirli bir volatilite bandının üzerine ya da altına geçmesine göre alım ve satım bölgeleri üretir.

Mini sözlük: Supertrend, fiyatın yönünü ve olası trend kırılımlarını izlemek için kullanılan bir göstergedir. Genellikle ATR tabanlı hesaplama ile çalışır ve volatilitenin arttığı dönemlerde destek ile direnç çizgilerini daha görünür hale getirir.

ABD merkezli XRP ETF’lerinde iki günlük çıkışın ardından perşembe günü yaklaşık 7 milyon dolarlık yeni giriş kaydedildi. Toplam girişler 1 Haziran’daki 1,43 milyar dolardan 1,49 milyar dolara yükselirken, yönetim altındaki toplam varlıkların ortalaması 988 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

GöstergeSeviye
3 Temmuz gün içi zirve1,11 dolar
1 Temmuz dip seviye1,02 dolar
Perşembe ETF girişiYaklaşık 7 milyon dolar
Toplam ETF girişi1,49 milyar dolar

Ripple’ın Avrupa adımı ve öne çıkan seviyeler

Ripple, Avrupa Birliği’nin MiCA düzenleme çerçevesi kapsamındaki geçici Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı yetkilendirmesiyle Ripple Payments operasyonlarını Avrupa’da başlattı. Ripple, sınır ötesi ödeme altyapısına odaklanan bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Bu adım, bazı rakip platformların MiCA uyumu nedeniyle Avrupa’daki hizmetlerini daralttığı bir dönemde geldi.

Ripple, MiCA kapsamındaki geçici yetkilendirme yapısıyla Avrupa’da ödeme operasyonlarını başlatırken, piyasada bu gelişme ek iyimserlik yarattı.

Piyasada, Ripple’ın emanetten aylık 1 milyar XRP kilidini açmasına ilişkin kaygılar da sınırlı kaldı. Yatırımcıların önemli bölümü, geçmişte açılan tokenların büyük kısmının yeniden emanet hesaplarına döndüğünü dikkate alıyor.

Günlük grafikte XRP’nin mayıs sonundan beri yükselişleri sınırlayan aşağı eğimli trend çizgisinin üzerine çıktığı görülüyor. Bu hareketle 1,10 dolar bölgesi yeniden kazanılırken, 1,12 dolar seviyesi yakın direnç olarak izleniyor. MACD göstergesi yukarı yönlü kesişim verirken, RSI orta 60’lı seviyelerde bulunuyor ve henüz aşırı alım bölgesine girmiş değil.

Kısa pozisyon baskısı izleniyor

XRP, 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,07 doların ve 100 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,09 doların üzerinde işlem görüyor. Üst Bollinger bandının 1,11 dolara yaklaşması ilk direnç alanına işaret ederken, 200 günlük üssel hareketli ortalama 1,14 dolarda yer alıyor.

CoinGlass verileri, mevcut fiyat aralığının hemen üzerinde 1,11 ile 1,12 dolar arasında yoğun kısa pozisyon birikimi bulunduğunu gösteriyor. 1,14 dolar civarında da ek kısa pozisyon kümelenmesi dikkat çekiyor. Alım ivmesi sürerse, zorunlu kısa pozisyon kapanışları fiyatı bu bölgeye doğru taşıyabilir.

Vadeli işlemlerde açık pozisyon miktarı cuma günü 2,2 milyar XRP olarak ölçüldü. Bu rakam bir önceki gün görülen 2,18 milyar XRP’nin hafif üzerinde kalırken, haziran ayındaki 2,28 milyar XRP zirvesinin altında seyrediyor. Santiment verileri ise XRP’de ortalama işlem getirilerinin yaklaşık 12 yılın en düşük düzeyine indiğine ve çok sayıda yatırımcının kağıt üzerinde zararda bulunduğuna işaret ediyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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