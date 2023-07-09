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Kripto paralar için yoğun bir haftanın arifesindeyiz ve gelecek verilerin piyasada volatiliteyi daha da artırması bekleniyor. Bitcoin fiyatı ETF başvurularının ardından hızla yukarı tırmandı. BlackRock desteği fiyatı binlerce dolar yukarı çekse de daha fazlası için şimdilik yeterli olamadı. Peki önümüzdeki hafta gelecek veriler?

Kripto Paralar Artacak Mı?

12 Temmuz Çarşamba günü saat 15:30’da heyecanla beklenen ABD enflasyon verisi açıklanacak. Baz etkisinden dolayı düşüşün bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Bu aynı zamanda kripto paralar için geçici de olsa bir yükseliş fırsatı yakalaması demek. Ancak piyasalar istihdam ve ücret artışları beklentilere göre iyi gelmediği için bu pozitifliği fiyatlayamayabilir. Kriptonun öngörülemezliği fiyatın düşük gelecek enflasyon verisine vereceğe tepkiye kadar belirsizlik oluşturuyor.

Temmuz ayında yapılacak toplantı için Powell 25bp faiz artışı gelebilir demişti. Yılın geri kalanı için planlanan son 2 faiz artışıyla alakalı daha somut sinyalleri önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hemen her gün Fed üyeleri açıklamalar yapacak ve geçmişte benzer haftalardan geçerken kripto paraların üzerinde negatif baskının hakim olduğunu gördük.

Özetle önümüzdeki hafta enflasyon verisinden dolayı yükseliş beklenirken, Fed üyelerinin şahin duruş ihtimali nedeniyle baskı görebiliriz.

12 Temmuz gününün ortalama beklentileri şu şekilde;

15:30 ABD Çekirdek Enflasyon (Aylık Beklenti: 0,3% Önceki: 0,4%) (Yıllık Beklenti: %5, Önceki: %5,3)

(Aylık Beklenti: 0,3% Önceki: 0,4%) (Yıllık Beklenti: %5, Önceki: %5,3) 15:30 ABD Enflasyon (Beklenti: 3,1% Önceki: %4)

ABD Enflasyonu Düşecek Mi?

WSJ tarafından kısa süre içinde kaleme alınan rapora göre enflasyon 12 Temmuz günü de düşecek. Üstelik oldukça iyimser bir tablo çiziliyor. Eğer ETF’ler cephesinde yeni bir gelişme de görürsek bu kripto için beklenen ortamı oluşturabilir. WSJ dolaylı yoldan kripto için müjdeyi vermiş oldu. Raporda şunlar yazıyordu;

“ABD Çalışma Bakanlığı’nın Haziran ayında genel enflasyonun son iki yılın en düşük seviyesi olan %3’e gerilediğini açıklaması bekleniyor. Volatil gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda, çekirdek tüketici fiyat enflasyonunun %5,3’ten 18 ayın en düşük seviyesi olan %5 civarına düşmesi bekleniyor. Ekonomistler çekirdek enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da düşerek %3,5 ile %4 arasında gerçekleşebileceğini düşünüyor.”

Konut ve ikinci el araç sektörlerinin çekirdek endeksi aşağı çekmeye yardımcı olması bekleniyor, ancak ekonomi zayıflamadığı sürece beklenen sonuç alınamayacak.

Burada önemli olan ve Fed’in takip ettiği veri aylık çekirdek artışla birlikte istihdam, ücretler kısmındaki veriler. Ücretle beklentinin çok altında gelmediği için yapışkan enflasyon konusu önümüzdeki aylarda Fed’i beklenenden uzun süre faizleri tavanda tutmaya itebilir. SEC davalarının da can yakıcı hale gelme ihtimalini düşünürsek özellikle altcoinler için son çeyrek zorlayıcı olabilir.

Yatırımcılar ücret artışlarında ve Tarım Dışı İstihdamda ciddi düşüşler görürken işsizlik oranın %4’ü aşmasını beklemeli. Eğer bunlar olmazsa makro cephede risk piyasaları daha fazla baskı görebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.