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WhaleStats Verileri: Dev Balinalar Shiba Inu Satarken Bu İki Coin’i Biriktiriyor

Dev Ethereum balinaları Shiba Inu'ları satarken bu iki kripto para biriminden biriktiriyor.
12:25
27 Mart 2022
WhaleStats Verileri: Dev Balinalar Shiba Inu Satarken Bu İki Coin'i Biriktiriyor
Yazar: Emre Aydıner

Önde gelen bir balina izleme platformu WhaleStats‘a göre kripto dünyasının en zengin cüzdanları, dikkatlerini büyük bir şekilde Ethereum rakibi bir altcoin’e çevirirken Shiba Inu’ları satmaya başladı.

Dev Balinalar Bu Altcoin’i Biriktirirken Shiba Inu Satıyor

Önde gelen bir balina izleme platformu WhaleStats, Ethereum (ETH) balinalarının geçtiğimiz ay fiyatı düşen bir ETH rakibi biriktirdiğini bildirdi.

WhaleStats’tan gelen verilere göre dev Ethereum balinaları, Ethereum rakibi Fantom‘u (FTM) biriktirmeye başladı. Fantom (FTM), bu hafta en iyi 100 ETH cüzdanı tarafından satın alınan ilk on token arasında yer aldı.

Fantom (FTM), içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.39’luk bir düşüşle 1,39 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Piyasa değerine göre 43. sıradaki kripto varlığı, geçen hafta %6.5’ten fazla artış kaydetti.

Balinalar Shiba Inu (SHIB) Satıyor

WhaleStats’a göre ilk 100 ETH adresi popüler memecoin ve Dogecoin (DOGE) rakibi Shiba Inu‘yu (SHIB) elden çıkartıyor.

Popüler şaka para birimi Shiba Inu (SHIB), bir ay önce fiyatlandırıldığı yere göre %4 düşüş kaydetti. Piyasa değerine göre 15. sıradaki kripto varlığı geçtiğimiz hafta %9’dan fazla artış kaydetti.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Shiba Inu, CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %1.03’lük bir artışla 0.000024 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Öte yandan WhaleStats tarafından paylaşılan diğer verilere göre, dev Bitcoin balinaları Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başlangıcından bu yana BTC biriktirdiğini gösteriyor.

Santiment, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“1k ila 10k BTC tutan Bitcoin adreslerinin miktarı, Rusya-Ukrayna savaşının resmileştirilmesinden bu yana %8.3 arttı. 2.203 adres son 1 yılın en yüksek seviyesinde. Hem bu katman hem de 100’e 1 bin BTC katmanı, tarihsel olarak fiyat hareketlerini önceden haber verdi.”

Bitcoin (BTC), içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.40’lık bir artış kaydederken 44.700 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

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