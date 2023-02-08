Cardano (ADA) için 100 bin dolar ve üzeri balina işlemleri, 2022'nin Mayıs ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Okuma Süresi: 3 Dakika

2023’e güçlü bir başlangıç yapan kripto para piyasasında en çok kazandıranlar beklendiği gibi altcoin’ler oldu. Popüler altcoin projelerinden Cardano’nun yerel varlığı ADA, yılın başından bu yana yüzde 60’tan fazla değer kazandı ve şu anda 13.8 milyar dolarlık piyasa değeriyle 0,399 dolardan işlem görüyor.

Köpekbalığı ve Balina Seviyesi Cüzdanlar Aldıkça Alıyor

Cardano’daki fiyat yükselişi ADA balinalarının sayısındaki güçlü bir artışın ortasında geldi. 100 bin dolar ve üzerindeki balina işlemlerinin sayısı son bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Gelişme hakkında değerlendirmede bulunan on-chain (zincir üstü) platformu Santiment şunları belirtti:

Cardon’un fiyatı 2023’te yüzde 65’in üzerinde yükseldi ve anahtar köpekbalığı ve balina seviyesi cüzdanların yaptıkları birikiminin bununla çok ilgisi var. Ellerinde 100 bin ila 100 milyon ADA tutan cüzdanlar, 8 Kasım’dan bu yana tüm cüzdanlardaki en fazla ADA bakiyesine sahipler. Bugün, 100 bin dolar ve üzeri değerdeki balina işlemleri 12 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Cardano Yeni Bir Ralli Yapabilir

Geçen hafta Cardano ağında 100 bin dolar ve üzeri işlemlerde büyük bir artış görüldü ve 2022’nin Mayıs ayından bu yana son 9 ayın en yüksek balina aktivitesi kaydedildi Geçmiş grafiklere bakıldığında, bunun en son gerçekleştiği zaman ADA fiyatı yüzde 36’nın üzerinde yükseldi. 2023’ün başından bu yana, 1 milyon ila 100 milyon arasında ADA tutan 36 cüzdan ortaya çıktı. Santiment, “Cardano balinalarının sayıları 2023’te arttı ve büyük işlemlerin sayısı dikkat çekici bir şekilde artıyor. En son Mayıs ayında bu kadar çok 100 bin doların üzerinde ADA işlemi gerçekleşmişti ve fiyatı o haftanın başından Haziran başındaki yerel zirvesine kadar yüzde 36’nın üzerinde yükselmişti.” dedi.

Cardano ekosistemindeki bir diğer önemli gelişme de ağın merkeziyetsiz kripto para borsası SundaeSwap‘in yönetişim modelinde önemli bir adım atılmış olması. SundaeSwap Labs, kısa bir süre önce platformun geleceğine yönelik tekliflerin değerlendirilmesi, oylanması ve onaylanması için bir dizi kuralla birlikte gelen Blockchain tabanlı olmayan sesli yönetişim teknolojisinin kullanılmasını önerdi.

Bu kuralların oylama sunulması 19 Şubat 2023 tarihine kadar gerçekleşecek. Herhangi bir değişiklik önermek isteyenleri mevcut fiyata göre yaklaşık 200 dolar değerinde en az 10 bin SUNDAE token’ına sahip olmaları gerekiyor. Bununla birlikte, oy kullanmak için yatırımcılar herhangi bir miktarda SUNDAE token’ına sahip olmaları yeterli.