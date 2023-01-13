SEC, kripto para şirketi Genesis ve kripto para borsası Gemini'nin Gemini Earn programı aracılığıyla bireysel yatırımcılara kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptıkları suçlamasıyla dava etti.

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para şirketi Genesis ve kripto para borsası Gemini’nin Gemini Earn programı aracılığıyla bireysel yatırımcılara kayıt dışı menkul kıymet satışı yapma suçlamasıyla dava etti.

SEC, Gemini Earn Üzerinden Genesis ve Gemini’yi Hedef Aldı

ABD’li düzenleyici kurum SEC, Digital Currency Group’un (DCG) bir parçası olan Genesis’in 2020’nin Aralık ayında Cameron Winklevoss liderliğindeki Gemini ile Gemini müşterilerine ait kripto paraları faiz ödeme sözü karşılığında Genesis’in borç verme fırsatı sunmak için bir anlaşma imzaladığını belirtti.

SEC tarafından yapılan açıklamada, 2021’nin Şubat ayında Genesis ve Gemini’nin Gemini Earn programını bireysel yatırımcılara sunmaya başladığını, bu kapsamda Gemini Earn kullanıcılarının kripto paralarının Genesis’e verildiğini ve Gemini’nin işlemleri kolaylaştırmak için aracı olarak hareket ettiğinin altını çizdi. Ayrıca Gemini’nin Genesis’in Gemini Earn yatırımcılarına ödediği getirilerden bazen yüzde 4,29’a kadar çıkan bir aracı ücreti kesintisi yaptığına dikkat çekildi. Şikayette iddia edildiği gibi, Genesis daha sonra gelir elde etmek ve Gemini Earn yatırımcılarına faiz ödemesi yapmak için kullanıcıların kripto paralarını nasıl kullanacağı konusunda takdir yetkisini kullandı.

Genesis, 2022’nin Kasım ayında Gemini Earn yatırımcılarının kripto paralarını çekmelerine izin vermeyeceğini çünkü kullanıcıların para çekme taleplerini karşılamak için yeterli likit varlığa sahip olmadığını açıkladı. O dönemde Genesis’in elinde yaklaşık 900 milyon dolar değerinde yatırımcı varlığı bulunuyordu. Gemini, yaşananların ardından Gemini Earn programını bu ayın başında sonlandırmak zorunda kaldı. Bu duruma dikkat çeken SEC, Gemini Earn’deki bireysel yatırımcıların kripto paralarını çekemedikleri, varlıklarının içeride kaldığının altını çizdi.

Gemini Earn programının durdurulmasının ardından açıklama yapan Gemini CEO’su Cameron Winklevoss, Genesis’in ana şirketi DCG’ye ateş püskürerek Gemini’nin eski kredi ortağını binlerce Earn kullanıcısını dolandırmak ve DCG’nin ödeme gücü konusunda onları yanıltmakla suçladı. Cameron Winklevoss, ayrıca DCG CEO’su Barry Silbert’in görevden alınması çağrısında bulundu. Cameron Winklevoss’un iddialarına karşı çıkan Barry Silbert, DCG iştirakleri arasında fonların karıştırıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

Bir SEC yetkilisi, Genesis ve Gemini’nin kayıt dışı menkul kıymet satışı teşkil eden faaliyetlerde bulunan ortaklar olduğunu, Genesis’in ihraççı olmasının yanı sıra, her ikisinin de sorumlu olduğunu belirtti.

SEC Başkanı Gary Gensler ise yaptığı açıklamada, “Bugünkü suçlamalar, kripto para kredi platformlarının ve diğer aracıların zaman içinde test edilmiş menkul kıymetler yasalarımıza uyması gerektiğini, piyasaya ve yatırım yapan halka açık hale getirmek için önceki eylemlere dayanıyor. Bunu yapmak yatırımcıları en iyi şekilde korur. Piyasalarda güveni teşvik eder. Bu isteğe bağlı değildir. Kanun budur.” dedi.

Tyler Winklevoss, SEC’e Tepki Gösterdi

Gemini’nin kurucu ortağı Tyler Winklevoss, Gemini ve diğer alacaklılar fonları kurtarmak için çalışırken SEC’in dava açmasının hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Konuya ilişkin kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Tyler Winklevoss “Bu eylem çabalarımızı ilerletmek ve Earn kullanıcılarının varlıklarını geri almalarına yardımcı olmak için hiçbir şey yapmıyor. Davranışları tamamen ters etki yaratıyor.” dedi. Gemini Earn programının New York eyaleti tarafından düzenlendiğini ve 17 aydan uzun bir süredir Earn programı hakkında SEC ile görüşmelerde bulunduğunu belirten Tyler Winklevoss, “Devam eden bu görüşmelere rağmen SEC, bize haber vermeden önce açtığı davayı basına duyurmayı tercih etti. Süper hareket.” dedi.