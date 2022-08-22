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Uzman İsimden Çarpıcı Kripto Para Yorumu: 200 Kat Artacak!

Goldman Sachs’ın eski yöneticisi Raoul Pal yaptığı açıklamalarında kripto paralar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!
11:50
22 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Newyork merkezli finansal servisler sunan Goldman Sachs’ın eski yöneticisi Raoul Pal bir Youtube kanalında yapmış olduğu açıklamalarında, önümüzdeki on yıl içerisinde kripto para piyasasının 200 kat artmasının olasılık dahilinde olduğunu duyurdu.

Kripto Paralarda 10 Yıl

Goldman Sachs’ın eski yöneticisi Raoul Pal, uzman kripto para analisti Scott Melker ile yaptığı yeni bir röportajda, kripto para piyasalarında  önümüzdeki 10 yıl içerisinde eşi benzeri görülmemiş bir servet birikimine tanık olabileceğimizi ileri sürdü. Uzman isim röportajında şu ifadelere yer verdi:

Kripto para piyasalarının gelişen ağ benimseme etkilerini, kullanıcı sayısını ve kullanıcı sayısının ulaştığı seviy9eleri ele aldığımızda… Ayrıca bu verilerin önümüzdeki 10 yıl içinde dört ila beş milyar arasında bir yere ulaşacağını varsayarsak… Gittikçe artan kripto para popülaritesi, bu şekilde giden bir sürü olumlu işaretler alanın piyasa değerini 1 trilyon dolardan 200 trilyon dolara çıkarması gerekiyor… İnsanlar, dünyanın tarihinde ender rastlanabilecek bu olayın farkında değil. Bu durum şimdiye kadar görülen en büyük servet birikiminin en kısa dönemi olacaktır.

Yanılma Payı

Bununla birlikte uzman isim Raoul Pal kripto para birimlerinin uzun vadeli beklentileri konusunda son derece iyimser olsa da, konu hakkında yanılma olasılığının olduğunu belirterek röportajında yapmış olduğu açıklamalarında şunları söyledi:

Düşüncelerimde yanılıyor olsam bile, diyelim ki tam bir geri zekâlıyım ve %90 oranında yanılıyorum… Ne kadar yanılma payım yüksek olsa da 1 trilyon dolardan 20 trilyon doları alacağız, yine de bu konuda bahse varım çünkü mevcut konumda hala en iyi bahis bu

Yazı kaleme alındığında kripto para piyasa değeri 1 trilyon dolar değerin biraz altında devam ederken, lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) son 24 saat içerisinde yaşadığı %2 oranında düşüş ile 20.996 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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