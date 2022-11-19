Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ünlü Platformdan Kritik Yıl Sonu Raporu: Bu Altcoin’i Radarınıza Alın!

Ünlü Platformdan Kritik Yıl Sonu Raporu: Bu Altcoin’i Radarınıza Alın!

Kripto para piyasası son krizden hala tam olarak çıkamamış olsa da popüler altcoin'in bazı küçük kazançları takip ediyor oluşu ve kripto para topluluğunun yıl sonuna kadar daha da güçleneceğini öngörmesiyle katliam yavaşlıyor gibi görünüyor.
13:13
19 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası son krizden hala tam olarak çıkamamış olsa da XRP‘nin (XRP) bazı küçük kazançları takip ediyor oluşu ve kripto para topluluğunun yıl sonuna kadar daha da güçleneceğini öngörmesiyle katliam yavaşlıyor gibi görünüyor.

Topluluğun Yıl Sonu Fiyat Raporu

Kripto veri platformu CoinMarketCap‘teki “Fiyat Tahmini Aracı” aracılığıyla verilen topluluk oyları dikkate alındığında, XRP fiyatının yılın son gününde, yani 31 Aralık 2022 tarihinde ortalama 0,4287 dolar olması bekleniyor. Bu yazının hazırlandığı sırada kullanılan 970 oy sonunda topluluğun bildirdiği fiyat öngörüsü gerçekleşecek olursa XRP’nin yılı mevcut fiyatı olan 0,3795 dolardan 0,0492 dolar daha yüksekten ya da yüzde 12,92’lük bir artışla kapatmış olacak.

CoinMarketCap’teki kripto para topluluğunun yükseliş beklentisi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) XRP’nin ihraççısı Ripple‘a karşı yürüttüğü yasal savaşı çevreleyen iyimserlikten kaynaklanıyor. Özellikle, yakın zaman önce bölge yargıcı Analisa Torres’in Ripple’ın tarafını destekleyen birden fazla tarafın amici özeti sunma talebini onaylaması XRP’nin fiyatının sadece 24 saat içinde yüzde 10 artmasını ve sonrasında konsolide olmasını sağlamıştı.

XRP’de Son Durum

XRP, beklendiği gibi yılın başından beri kripto para piyasasındaki çoğu varlığın fiyatındaki düşüşü takip ediyor. FTX’in iflasıyla son günlerde biraz daha değer kaybeden XRP, böylece yılın ilk gününden bu yana yüzde 55,42 değer kaybetmiş oldu.

Popüler altcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 0,3796 dolardan el değiştiriyor. Bu da gün içinde yüzde 1,02 düşe ve son yedi günde yüzde 2,73 yükselişe işaret ediyor. XRP, 19 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 7’nci kripto para.

SEC‘in açtığı davada mahkemeden Ripple‘ın lehine bir karar çıkması halinde, FTX’in neden olduğu olumsuzluğa rağmen XRP’nin hızla yukarı yönde hareket etmesi beklenebilir. Bununla birlikte, Blockchain şirketinin ABD’li düzenleyici karşısında mahkemeyi kaybetmesi fiyatın aşağı yönde hızla düşmesiyle sonuçlanabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Bitcoin ve Bu Altcoin için Uyarılar Peş Peşe Geldi: Yeni Bir Lahman Anı Yaklaşıyor Olabilir!
Bitcoin ve Bu Altcoin için Uyarılar Peş Peşe Geldi: Yeni Bir Lahman Anı Yaklaşıyor Olabilir!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Tecrübeli Analistten Uyarı: Bitcoin Düşerse Bu 3 Altcoin Çöker
Tecrübeli Analistten Uyarı: Bitcoin Düşerse Bu 3 Altcoin Çöker
FTX Tetiklemişti! Kripto Paralarda Bu Olay Konuşulacak! Tam 1 Milyar Dolar Değerinde!
FTX Tetiklemişti! Kripto Paralarda Bu Olay Konuşulacak! Tam 1 Milyar Dolar Değerinde!
Michaël van de Poppe’nin Radarındaki Üç Altcoin! Bunlara Dikkat Edin!
Michaël van de Poppe’nin Radarındaki Üç Altcoin! Bunlara Dikkat Edin!
Sıcak Gelişme: Binance Borsasındaki Altcoin FTX Yüzünden Parasız Kaldı! Kapanacak Mı?
Sıcak Gelişme: Binance Borsasındaki Altcoin FTX Yüzünden Parasız Kaldı! Kapanacak Mı?
Cardano Bombayı Patlattı! Yeni Blok Zinciri Ve Coin Duyurusu Geldi!
Cardano Bombayı Patlattı! Yeni Blok Zinciri Ve Coin Duyurusu Geldi!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022