Kripto para piyasası son krizden hala tam olarak çıkamamış olsa da popüler altcoin'in bazı küçük kazançları takip ediyor oluşu ve kripto para topluluğunun yıl sonuna kadar daha da güçleneceğini öngörmesiyle katliam yavaşlıyor gibi görünüyor.

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Kripto para piyasası son krizden hala tam olarak çıkamamış olsa da XRP‘nin (XRP) bazı küçük kazançları takip ediyor oluşu ve kripto para topluluğunun yıl sonuna kadar daha da güçleneceğini öngörmesiyle katliam yavaşlıyor gibi görünüyor.

Topluluğun Yıl Sonu Fiyat Raporu

Kripto veri platformu CoinMarketCap‘teki “Fiyat Tahmini Aracı” aracılığıyla verilen topluluk oyları dikkate alındığında, XRP fiyatının yılın son gününde, yani 31 Aralık 2022 tarihinde ortalama 0,4287 dolar olması bekleniyor. Bu yazının hazırlandığı sırada kullanılan 970 oy sonunda topluluğun bildirdiği fiyat öngörüsü gerçekleşecek olursa XRP’nin yılı mevcut fiyatı olan 0,3795 dolardan 0,0492 dolar daha yüksekten ya da yüzde 12,92’lük bir artışla kapatmış olacak.

CoinMarketCap’teki kripto para topluluğunun yükseliş beklentisi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) XRP’nin ihraççısı Ripple‘a karşı yürüttüğü yasal savaşı çevreleyen iyimserlikten kaynaklanıyor. Özellikle, yakın zaman önce bölge yargıcı Analisa Torres’in Ripple’ın tarafını destekleyen birden fazla tarafın amici özeti sunma talebini onaylaması XRP’nin fiyatının sadece 24 saat içinde yüzde 10 artmasını ve sonrasında konsolide olmasını sağlamıştı.

XRP’de Son Durum

XRP, beklendiği gibi yılın başından beri kripto para piyasasındaki çoğu varlığın fiyatındaki düşüşü takip ediyor. FTX’in iflasıyla son günlerde biraz daha değer kaybeden XRP, böylece yılın ilk gününden bu yana yüzde 55,42 değer kaybetmiş oldu.

Popüler altcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 0,3796 dolardan el değiştiriyor. Bu da gün içinde yüzde 1,02 düşe ve son yedi günde yüzde 2,73 yükselişe işaret ediyor. XRP, 19 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 7’nci kripto para.

SEC‘in açtığı davada mahkemeden Ripple‘ın lehine bir karar çıkması halinde, FTX’in neden olduğu olumsuzluğa rağmen XRP’nin hızla yukarı yönde hareket etmesi beklenebilir. Bununla birlikte, Blockchain şirketinin ABD’li düzenleyici karşısında mahkemeyi kaybetmesi fiyatın aşağı yönde hızla düşmesiyle sonuçlanabilir.