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NFT pazaryeri Rarible, alışveriş yapanların çeşitli pazaryerlerindeki listelere göz atmasını ve fiyatları karşılaştırmasını sağlayan bir Non-Fungible Token (NFT) özelliğini tanıttı. Şu anda Rarible’ın ana sayfasında herkese açık olan özellik, kullanıcıların fiyat, trend projeler, yakın zamanda listelenen NFT’ler ve bitmek üzere olan açık artırmalar gibi filtrelere dayalı olarak NFT’lere göz atmalarına olanak tanıyan bir arama çubuğu olarak karşımıza çıkıyor.

Rarible Tarafından Hamle

Rarible’ın kurucu ortakları Alexei Falin ve Alex Salnikov, Ethereum Vakfı’nın Bogota, Kolombiya’daki son Devcon konferansı sırasında Rarible’ın toplama işlemine geçtiğini doğruladı. Yaptığı açıklamada NFT’ler için Google’a oldukça benziyor diyen Falin, toplayıcının aynı zamanda kullanıcıların pazar yerleri ve blok zincirleri arasında en iyi fiyatları bulmalarına yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

Şirket ayrıca bu Perşembe günü yapılacak bir duyuru hakkında birkaç sosyal medya paylaşımı yaptı. Rarible’ın Twitter hesabında 13 Ekim’de yayınlanan bir gönderiye göre ikinci bölümü gelecek hafta geliyor.

Toplayıcı Ne İşe Yarıyor?

Rarible’ın toplayıcısı, çeşitli pazarlardaki NFT’ler hakkında veri çekiyor. Örneğin, araç OpenSea, LooksRare ve x2y2’de listelenen bir Azuki NFT’sini her platformda 11,99 ETH fiyatla gösteriyor. Rarible, bu işlemler için kendi platformu üzerinden herhangi bir ekstra alım satım ücreti talep etmemekte.

Rarible’ın toplayıcısı, NFT projelerini çeşitli kriterlere göre daraltmak için filtreler de içeriyor. Kullanıcılar NFT’lere Ethereum, Solana, Tezos, Flow ve Polygon gibi blok zincirlerinin yanı sıra Layer-2 ölçeklendirme çözümü Immutable X’e göre göz atabiliyor. Araç, NFT’leri sürüm türüne ve satın alma yöntemine (açık artırma, tekliflere açık veya hemen satın alma) göre aramak için filtreler içeriyor.

NFT platformları en düşük ücretlere sahip olmak için rekabet ederken bu yıl toplama araçları ekliyorlar. Uniswap Labs Haziran ayında NFT pazar yeri toplayıcısı Genie’yi satın aldı ve OpenSea Nisan ayında NFT toplayıcı hizmeti Gem’i satın aldı.

Falin ve Salnikov 2019 yılında Rarible’ı kurdu. Girişim, Haziran 2021’de Venrock ve CoinFund liderliğindeki 14,2 milyon dolarlık A Serisi finansman turunu tamamladığını duyurdu. Rarible, Eylül ayında Immutable X ile yaptığı ortaklıkla oyun NFT’lerine yönelik tekliflerini genişletti ve Gods Unchained, Guild of Guardians ve Illuvium gibi oyunlarla ilgili NFT’leri alıp satma olanağı ekledi.