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Ünlü Milyarder ve Bitcoin (BTC)’in Geleceği! Kripto Paralar Kısa Vadeli Yorum!

Ünlü milyarder Bitcoin (BTC) yatırımcılarına nasıl bir eleştiri getirdi. Bitcoin'in sıradaki durağı neresi olacak?
12:55
30 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi bugün 29.000 doları uzun bir mücadelenin ardından aştı ancak üstünde kapanışlar göremedik. Son büyük kripto davalarına rağmen gelen bu yükseliş eğer peşi sırada devasa satışları getirmeyecekse artık trend değişikliğine işaret ediyor. Aralık ayında güvenli bölge olarak görülen 28.000 dolar eğer ciddi bir düşüş olmazsa aylık kapanış noktası olacak. Giriş için güvenli bölgeyi bekleyenler harekete geçebilir. Öte yandan ünlü bir milyarder Bitcoin hakkında konuştu.

Ünlü Milyarder Bitcoin Yorumu

Milyarder risk sermayedarı Chamath Palihapitiya, Bitcoin (BTC)’i gündemine taşıdı. Son katıldığı podcast de ünlü isim şunları söyledi;

“Dünyadaki sıfır olmayan Bitcoin cüzdan adreslerinin toplam sayısına bakarsanız, hadi son derece cömert olalım ve yüz milyon olduğunu varsayalım, dünyada hala yedi milyar insan var. Dolayısıyla ABD’nin ve dünya çapındaki bankacılık sisteminin kırılganlığından bahsetmeye çalışan herkesin haklı olduğunu düşünüyorum. Ve bence bu kısım oldukça anlaşılır ve duygusallıktan uzak. Ama ne zaman bunu Bitcoin’e bağlamaya çalışsalar, deli gibi konuşuyorlar çünkü sadece kendi kitaplarını anlatıyorlar.”

Palihapitiya ayrıca, Bitcoin’in ABD dolarının küresel hakimiyeti ve bankacılık istikrarı konusundaki endişeleri gidermek için gerçek bir cevap olması durumunda, BTC fiyatının çok daha yüksek olmasını beklediğini söylüyor.

“Tüm bu kaosun içinde bunu gösterecek en iyi örnek, eğer Bitcoin ya da genel olarak kripto varlıkları ABD doları hegemonyasından ve tüm bu şeylerden gerçekten meşru bir çıkış ve kurtuluş yolu olsaydı, Bitcoin neden şu anda en az 35.000 dolar seviyesinde değil? Şu anda 28.000 doların biraz üzerinde. Gerçekten çok fazla hareket etmedi. Bence asıl cevap, Bitcoin’deki çoğu insanın mevcut itibari para maruziyetlerini korumaya çalışmaması. Yaygın olarak mevcut değil, yaygın olarak benimsenebilir değil, yaygın olarak kullanılmıyor. Ben hala değerli olduğuna inanıyorum. 2011, 2012 yıllarında Bitcoin’in ilk savunucularından biriydim. Dolayısıyla portföyde bir yeri olduğuna inanıyorum, ancak bu noktaları birleştirmenin asıl noktayı kaçırdığını düşünüyorum.”

Kripto Paralar Yorum

Kripto paraların kümülatif değeri 1,09 trilyon dolarlık yatay destek alanını doğruladığı ve alçalan bir direnç çizgisinden çıktığı 27 Mart’tan bu yana artış gösterdi. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde bir sonraki direnç 1,17 trilyon dolar olacaktır. Ancak, fiyat 1,09 trilyon doların altına inerse, 1,03-1,06 trilyon dolarlık destek alanına düşebilir. Bitcoin fiyat hareketi 22 Mart’tan bu yana simetrik bir üçgen içinde yer alıyordu. Üçgen nötr bir formasyon olarak kabul edilmektedir.

Bitcoin son 24 saatte bu üçgenden çıkıp 29.184 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Eğer yükseliş devam ederse sıradaki hedef muhtemelen 32.000 dolar olacaktır. Ancak artan kar satışları bunun şimdilik önünü kesmiş gibi görünüyor. Satışların sürmesi halinde 25.285 dolar desteğine kadar düşüş görülebilir.

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