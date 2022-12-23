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  •   Ünlü Kripto Para Tahmincisi Bu Altcoin İçin Uyardı: En Az Yüzde 55 Düşecek!

Ünlü Kripto Para Tahmincisi Bu Altcoin İçin Uyardı: En Az Yüzde 55 Düşecek!

Kripto para analisti ve trader'ı Capo Of Crypto, beş hafta önce yerel dibini gören altcoin için korkutan bir uyarıda bulundu.
11:40
23 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Büyük fiyat hareketlerini öncesinden haber vermesiyle yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı Capo Of Crypto, beş hafta önce yerel dibini gören altcoin için korkutan bir uyarıda bulundu. Analist, altcoin’in en az yüzde 55 düşeceği konusunda uyardı. İşte analistin işaret ettiği o altcoin.

TRON (TRX) İçin Büyük Çöküş Uyarısı

Ünlü kripto para tahmincisi Capo Of Crypto, kripto para borsası FTX‘in iflas bayrağını çekmesiyle birlikte çöken kripto para piyasasıyla birlikte yerel dibini gören TRON (TRX) için korkutan bir uyarıda bulundu. Analist, altcoin’in mevcut seviyelerden en az yüzde 55 düşeceğini gösteren bir grafik paylaştı.

Capo Of Crypto’nun paylaştığı üç günlük fiyat grafiğine bakıldığında TRX’in yatay direnç bölgesi olan 0,055 dolar ila 0,057 dolar aralığını geçemediği ve bunun sert bir düşüşe neden olacağı görülüyor. Analistin TRX için öngörüsü fiyatın bir sonraki destek bölgesi olan 0,021 dolar ila 0,024 dolar aralığına gerilemesi yönünde. Bu, yazım sırasında 0,05503 dolardan işlem gören TRX‘in en az yüzde 55 oranında düşeceğini gösteriyor.

TRX’de Son Durum

Justin Sun’ın altcoin projesi TRON ağının yerel varlığı TRX, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,73 düşüşle 0,05497 dolardan işlem görüyor. En son 5 Ocak 2018 tarihinde 0,3004 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) gören TRX, güncel fiyatlarla bu ATH’ının yüzde 80 altında fiyatlanıyor. 2020’de başlayan ve 2021’de şiddetlenen boğa koşusundan faydalanmayan ve ATH tazeleyemeyen altcoin, Capo Of Crypto’nun işaret ettiği düşüşün gerçekleşmesi halinde ATH’ının yüzde 90 altında düşeceği anlamına geliyor.

Güncel fiyatlarla birçok altcoin’in ATH’ının yüzde 90 ve üzerinde fiyatlandığı göz önüne alındığında TRX için böyle bir çöküş senaryosunun gerçekleşmesi yatırımcılar için şaşırtıcı olmayacak. Bu bakımdan Capo Of Crypto’nun beklentisinin gerçekleşmesini beklemek mantık dışı görünmüyor. Elbette bu düşüş en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) de göstereceği fiyat hareketlerine bağlı olacak. Olası bir güçlü çıkış bu düşüş beklentisinin önüne geçebilir.

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