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  •   Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!

Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!

Israrla bu altcoinin devasa kazançlar getireceğini söylüyor. Üstelik bunu sık sık söylemeye başladı. Peki ama neden?
22:25
25 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto dünyasının tanınan isimlerinden olan Chris kısa süre önce popüler bir altcoin konusunda uyarıda bulundu. Yatırımcıların hali hazırda fırsatı görmediğini ve uyuduğunu söyleyen isim herkesi gerçekçi olmaya davet etti. Peki o büyük fırsat ne? Chris neden bu altcoinden daha fazlasını umuyor?

Solana (SOL) Geleceği

Öncelikle Chris Burniske ve onun yorumlarını takip edenler son birkaç ayda onun Solana hakkında yaptığı sık paylaşımı görecektir. Peki bir yatırımcı veya analist neden sürekli olarak bir altcoine odaklanır? İki seçenek var, ya ona devasa miktarda para bağlamıştı. Ya da gerçekten burada ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyordu. Kripto para dünyasında popüler isimlerin yönlendirmelerinin arkasında genelde ilk gerekçe yatar. Ancak yine de SOL Coin yatırımcılarının veya karşıtlarının Chris tarafından ortaya atılan argümanları incelemesi onlara fayda sağlayabilir.

Risk sermayesi şirketi Placeholder’ın ortaklarından Chris Burniske, Solana’nın NFT ekosisteminin, NFT basma maliyetinin diğer blockchainlere göre çok daha düşük olması nedeniyle benzersiz olduğunu söylüyor.

“İnsanlar Solana‘da NFT basmanın ve 10.000.000 kullanıcıya ulaştırmanın yaklaşık 200 dolara mal olduğu gerçeğini hala göz ardı ediyor, bu da en yakın emsallerinden birkaç kat daha ucuz.”

Eski ARK Invest analisti, Solana NFT dağıtım platformu Drip Haus’un viral büyümesinin Solana’nın NFT gücünün bir göstergesi olduğunu söylüyor.

“Drip Haus’un gördüğü gibi viral büyüme, kullanıcılara ~1/1000 sent karşılığında ulaşılabildiğinde neler olabileceğine dair bir gösterge vermelidir.”

SOL Coin’in Geleceği Var Mı?

Burniske ayrıca NFT’lerin gelecekte çok daha yaygın hale geleceğine inanıyor ve dijital varlıkların bir gün “her yerde” olacağını öngörüyor. Doğal olarak insanlar NFT işlemlerini yapabilecekleri ucuz ve hızlı ağlara yönelecek. Şimdilik SOL, APT, AVAX gibi alternatifler ön plana çıkıyor. Ancak Chris özellikle Solana’nın en iyi şartları sunduğunu vurgulayarak NFT alanındaki büyümenin desteğiyle onun fiyatının toparlanacağını iddia ediyor.

Burniske, Ethereum(ETH)‘un en büyük rakiplerinden biri olan Solana’ya tutarlı bir şekilde inanıyor. Şubat ayında, akıllı sözleşme platformunun hem tartışmalı hem de değerinin altında olduğunu söyledi.

“Bence çekişmeli ve dikkat etmeniz gereken bir ekosistem seçmem gerekseydi ve çekişmesi nedeniyle değeri düşük olsaydı, bu Solana olurdu.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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