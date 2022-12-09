Shark Tank yıldızı Kevin O'Leary, iflasını duyuran kripto para borsası FTX'in sözcüsü olarak görev yapması için kendisine 15 milyon dolar ödendiğini iddia etti.

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Shark Tank yıldızı Kevin O’Leary, iflasını duyuran kripto para borsası FTX‘in sözcüsü olarak görev yapması için kendisine 15 milyon dolar ödendiğini iddia ederken, 10 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.

FTX’in Marka Elçileri

Kevin O’Leary, FTX hissedarlarının dava ettiği ve şirketteki hisselerini kaybeden Larry David, Tom Brady, Gisele Bundchen, Shaquille O’Neal ve Stephen Curry gibi birkaç ünlü isimden sadece biri. Söz konusu “marka elçisi” isimler FTX’i övmek, öne çıkartmak için tüketicileri yanıltarak şirkete yatırım yaptırmakla suçlandıkları toplu şekilde açılmış bir davanın hedefi olmuş durumda.

Shark Tank yıldızı, iflas koruma sürecinin FTX’deki 1 milyon doların üzerindeki hissesini değersiz hale getirdiğini açıkladı. Buna ek olarak, kalan 4 milyon dolar civarındaki parasının vergiler ve aracı ücretleri tarafından tüketildiğini belirtti. O’Leary, FTX yatırımının iyi bir yatırım olmadığını da kabul etti.

Bankman-Fried’ı En İyi Yatırımcılardan Biri Olarak Görüyor

11 Kasım’da FTX iflasını ilan etmiş ve kurucusu ve CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF) görevinden ayrılmıştı. Şirket şu anda müşteri parasının uygunsuz kullanımı nedeniyle soruşturma altında. FTX’in yeni CEO’su John Ray iflas mahkemesine verdiği demeçte, “Kariyerim boyunca kurumsal kontrollerin bu kadar başarısız olduğunu ve burada olduğu gibi güvenilir finansal bilgilerin bu kadar eksik olduğunu hiç görmemiştim” sözleriyle şirketteki durumun vahametine dikkat çekmişti.

O’Leary, FTX’in çöküşü sonucu milyonlarca dolar kaybetmiş olmasına rağmen SBF’nin kripto para sektöründeki en iyi yatırımcılardan biri olduğunu iddia ederken, yeni bir girişimde durumunda onu bir kez daha destekleyeceğini söyledi.

Şu anda insanların çoğu SBF’nin dolandırıcılık yaptığını ve dolandırıcı olduğunu düşündüğünden kripto para endüstrisi sarsılmış durumda. FTX’in çöküşü bazıları tarafından Bernie Madoff’un saadet zinciriyle karşılaştırılıyor. Öte yandan SBF, kendisinin kasıtlı olarak dolandırıcılık yapmadığını savunuyor.