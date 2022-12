Okuma Süresi: 2 Dakika

Deneyimli hedge fonu yöneticisi Mark Yusko, Bitcoin‘in (BTC) eninde sonunda altının yerini alacağını söyledi ve en büyük kripto paranın altı haneli bir fiyat etiketine ulaşacağı tahmininde bulundu.

Morgan Creek Digital‘in deneyimli hedge fonu yöneticisi Mark Yusko, Stansberry Research’e verdiği röportajda, Çin’in bir sonraki dünya rezerv para birimine ev sahipliği yapacağını, ancak Bitcoin’in ısa süre sonra onun yerini alacağı öngörüsünde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Dünyada sadece tek bir para var: altın. Diğer her şey kredidir, diğer her şey bir para birimidir. Para birimi borçla desteklenir. Dünyadaki her merkez bankasının altını var, bazılarının eskisinden daha az altını var çünkü altın standardından çıkıp çok fazla borçları olduğu için para birimini daha hızlı devalüe edebilecekleri fiat standardına geçtiler, ama altın nereye gidiyor? Bir sonraki küresel rezerv para birimi olacağına inandığım Çin’e gidiyor ama eninde sonunda rezerv para birimi Bitcoin olacak. Gelecekte Bitcoin kazanacak çünkü bir yükümlülüğün yokluğunda var olan bir varlık o. Paranın tanımı da bu.