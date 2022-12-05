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Ünlü Fon Yöneticisinden Çılgın Bitcoin Hedefi! O Seviyeyi Bekliyor!

Deneyimli hedge fonu yöneticisi Mark Yusko, Bitcoin'in (BTC) eninde sonunda altının yerini alacağını söyledi ve en büyük kripto paranın altı haneli bir fiyat etiketine ulaşacağı tahmininde bulundu.
11:30
5 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Deneyimli hedge fonu yöneticisi Mark Yusko, Bitcoin‘in (BTC) eninde sonunda altının yerini alacağını söyledi ve en büyük kripto paranın altı haneli bir fiyat etiketine ulaşacağı tahmininde bulundu.

Altının Yerini Bitcoin’in Almasını Bekliyor

Morgan Creek Digital‘in deneyimli hedge fonu yöneticisi Mark Yusko, Stansberry Research’e verdiği röportajda, Çin’in bir sonraki dünya rezerv para birimine ev sahipliği yapacağını, ancak Bitcoin’in ısa süre sonra onun yerini alacağı öngörüsünde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Dünyada sadece tek bir para var: altın. Diğer her şey kredidir, diğer her şey bir para birimidir. Para birimi borçla desteklenir. Dünyadaki her merkez bankasının altını var, bazılarının eskisinden daha az altını var çünkü altın standardından çıkıp çok fazla borçları olduğu için para birimini daha hızlı devalüe edebilecekleri fiat standardına geçtiler, ama altın nereye gidiyor? Bir sonraki küresel rezerv para birimi olacağına inandığım Çin’e gidiyor ama eninde sonunda rezerv para birimi Bitcoin olacak. Gelecekte Bitcoin kazanacak çünkü bir yükümlülüğün yokluğunda var olan bir varlık o. Paranın tanımı da bu.

Altı Haneli BTC Beklentisi

BTC‘nin büyük ölçüde üstün bölünebilirliği ve taşınabilirliği nedeniyle altının yerini alma yolunda olduğunu da ekledi. Yusko, altının parasal değerine dayanarak Bitcoin’in uzun vadede yaklaşık 250 bin dolara ulaşmasını öngörüyor:

Ve bu yüzden BTC, altından daha üstün. Elimde bir külçe altın olsa ve bunu üçe bölmek istesem masaya vurup her birinize üçte birini veremem. Bunu yapmak çok zor. Ve onu bilgisayarıma koyup size gönderemem. Ama size Bitcoin göndermek isteseydim, birkaç düğmeye basardım ve bum, bir Bitcoin‘i üç parçaya böler ve ikinize de üçte birini gönderebilirdim, kolay. Yani altından daha taşınabilir ve daha bölünebilir olması gibi avantajları var. Bu yüzden eninde sonunda altının yerini alacağını düşünüyorum. Altının parasal değeri olan 5 trilyon dolar yaklaşık Bitcoin başına 250 bin dolar fiyatına eşittir. Bunların hepsi yarın olmayacak ama zaman içinde gerçekleşecek.

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